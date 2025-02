River lo ganó con un gol de Borja, que además falló un penal, y Armani lo salvó del empate frente a Lanús

River se quedó con un partido muy duro frente a Lanús. Fue por 1 a 0, en el duelo de la sexta fecha del Torneo Apertura. En la primera etapa, Colidio tuvo la chance en el inicio, pero le erró al arco. Más tarde, tuvo otra acción, pero Losada se estiró, la tapó y la pelota dio contra el travesaño. A partir de allí, Lanús se presentó como un rival que compitió en el Monumental y en la última de esa etapa, Armani se lució por primera vez frente a Bou sacándosela contra la línea.

En el segundo tiempo, Gallardo mandó a la cancha a Borja por Driussi. El colombiano estaba necesitando convertir y fue clave en el peso ofensivo del equipo. Losada se la sacó contra un palo, pero minutos después tuvo su oportunidad. Meza lo habilitó al colombiano, que controló de pechó y remató para poner el 1 a 0. De ese modo se le acababa la sequía.

Unos minutos más tarde, Medina le cometió infracción a Galoppo adentro del área. Tello no cobró nada, pero tras la revisión del VAR, decidió modificar su decisión y dio penal. Fue Borja, en busca del duplicado, pero le pegó por arriba del ytravesaño. En los instantes finales, apareció otra figura en el Millonario. Franco Armani se lo sacó primero a Segovia y después a Canelo. Terminó el partido con triunfo de River, con lo justo, ante Lanús.

El equipo de Gallardo sumó su tercera victoria en el campeonato. Todas fueron como local, la gran deuda sigue siendo de visitante y el próximo sábado viajará a San Juan para buscar su primer triunfo afuera de su casa.

21.28 La palabra de los protagonistas

Franco Armani, una de las figuras del partido, habló con la transmisión oficial y expresó: “Se dio un triunfo, es lo más importante, seguimos en busca del buen juego, en el segundo tiempo se vio otra versión que es la que queremos, sumando de a tres se hace más fácil, pero hayt que seguir trabajando, como siempre digo en cada partido que me eligen figura, trato de responder cuando me necesitan, para eso está el arquero. Fue un golpe duro la del final, sólo pensé en sacarla, pero sirvió. Cuando me preguntan, el arquero está expuesto a errores, es un puesto complicado, en Platense cometí ese error y me repuse rápido. Sigo trabajando, doy lo mejor”.

21.23 Final del partido

River derrotó a Lanús por 1 a 0 con el gol de Miguel Borja. Franco Armani salvó el arco del Millonario con grandes intervenciones durante el primer tiempo y sobre el final.

Escena del partido que disputan River Plate y Lanús. Daniel Jayo - LA NACION

49′ST. Otra vez Armani

Canelo llegó solo contra Armani, se la tocó por arriba, pero el arquero corrió y la sacó al córner. Otra salvada del arquero millonario.

45′ST. Hasta los 51

El árbitro Facundo Tello adicionó seis minutos más.

40′ST. Tapó Armani

Canelo llegó por izquierda. mandó el centro para Moreno, que le pifió. Segovia se quedó con la pelota y buscó el primer palo. El arquero de River volvió a lucirse.

38′ST. Lo erró

Miguel Borja remató por arriba del travesaño. El partido sigue 1 a 0.

37′ST. Penal para River

Tras la revisión, Tello cobró la infracción. Va a rematar Borja.

35′ST. Pasó de todo y pidieron penal

Tras una acción de rebote, Medina derribó a Galoppo que cayó en el área. La acción será revisada por Tello en el VAR.

33′ST. ¡GOL DE RIVER!

Un gran gol. Una buena pared entre Meza y Simón. Borja quedó habilitado tras una habilitación de Meza, la bajó de pecho enfrentó a Losada y le pegó para poner el 1 a 0.

APARECIÓ EL GOLEADOR DE RIVER ⚪🔴



29′ST. Otro amonestado

Galoppo derribó a Moreno y se llevó la amarilla.

27′ST. Otro cambio

Santiago Simón entró por Gonzalo Martínez en el Millonario.

Escena del partido que disputan River Plate y Lanús. Daniel Jayo - LA NACION

26′ST. Lo erró Lanús

Moreno, el mejor de Lanús, habilitó a Salvio. El volante fue hacia adelante y definió al primer palo. Si disparo se fue afuera.

23′ST. Impresionante Losada

Montiel es el que más llega con peligro a la ofensiva de River. Tiró un gran centro para Borja, que buscó el segundo palo, pero el arquero de Lanús la sacó de manera increíble.

19′ST. Más cambios

En Lanús, salen Bou y Carrera y en sus lugares entran Segovia y Canelo. En River, Maximiliano Meza reemplazó a Lencina.

16′ST. Le pegó muy alto

Borja recibió de espaldas al arco un centro de Montiel. El colombiano la aguantó bien y cuando giró le pegó por arriba del travesaño. Buena aproximación del local.

12′ST. Otro amonestado

Borja derribó a Izquierdoz y le protestó a Tello. Por ese motico se llevó la amarilla. El segundo en River.

8′ST. Era un golazo de River, pero...

Galopo le pegó desde lejos y la colocó contra un palo, sin embargo, Montiel estaba interfiriendo entre el remate y el arquero. Gol anulado de forma correcta.

3′ST. Amonestado el volante

Enzo Pérez cometió una infracción en la mitad de la cancha y vio la amarilla. El primero en River.

20.30 Comenzó la segunda etapa

River y Lanús igualan sin goles en el Monumental. En el Millonario Miguel Borja reemplazó a Driussi. Em el Granate no hubo cambios.

20.11 Final de la primera etapa

River y Lanús empatan 0 a 0. El local tuvo una chance clara en los pies de Colidio en los primeros minutos, pero la desperdició. Lugo, Losada sacó un disparo que dio en el travesaño y se fue afuera. La más peligrosa de todas fue para Lanús. Bou definió con poco ángulo, pero Armani la sacó de forma increíble.

Escena del partido que disputan River Plate y Lanús. Daniel Jayo - LA NACION

48′PT. Pasó cerca

Tras una pelota parada y varios rebotes, Martínez le pegó de derecha y pasó junto al poste derecho de Losada. Otra llegada del Millonario.

39′PT. Cambio obligado

Agustín Medina entró por Peña Biafore, que se retiró lesionado.

38′PT. Mala noticia

Felipe Peña Biafore cayó mal y quedó tendido en el pido. Lo atienden por una lesión que podría sacarlo del campo de juego.

34′PT. Impresionante Armani

Moreno arrancó habilitado, le tiró un centro por lo bajo a Bou, que definió con poco ángulo, pero el arquero de River se lució con una notable atajada sobre la línea.

28′PT. Otra chance más

Colidio robó una pelota en la salida, apuntó al arco, le pegó y Losada la sacó y pegó en el travesaño en segunda instancia. Otra acción clara del Millonario.

23′PT. Una aproximación

Montiel llegó por la derecha con espacio, metió un centro de cabeza y Driussi, que también le dio de cabeza, la mandó por arriba del travesaño.

18′PT. River, incómodo

Los de Gallardo no fluyen y Lanús está bien plantado cuando tiene que defenderse. Además, cuando el visitante recupera la pelota, intenta jugar hacia adelante.

Escena del partido que disputan River Plate y Lanús. Daniel Jayo - LA NACION

8′PT. Lo exigió

Carrera tuvo espacio y remató desde lejos. Armani se tuvo que estirar para taparla y mandarla al córner.

4′PT. Lo perdió River

Gran jugada por la derecha entre Lencina, Martínez y Driussi. Montiel recibió en el área, tocó con Colidio, que remató muy mal y se perdió una chance muy clara.

19.21 ¡Se juega!

Movió el visitante y River recibe a Lanús en uno de los duelos de la sexta fecha del Torneo Apertura 2025. Dirige Facundo Tello y Mauro Vigliano está en el VAR.

19.15 Los equipos a la cancha

Con un gran recibimiento por parte del público local que agotó las entradas, River y Lanús ya están en el campo de juego del Monumental. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Armani, por el lado de los locales y Izquierdoz, en el visitante.

19.05 Todo listo

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.

Previa del partido que disputarán River Plate y Lanús. Daniel Jayo - LA NACION

19 La última vez

River y Lanús se midieron por última el 21 de julio del año pasado y empataron 2 a 2 en el Monumental, en el duelo correspondiente a la fecha seis de la Liga Profesional. Lo ganaba el Granate con el gol de Marcelino Moreno y lo empató Miguel Borja. En el final, se dieron las últimas emociones. Jonathan Torres le daba el triunfo al visitante, pero el colombiano apareció en una de las últimas para igualar.

18.55 Lanús, confirmado

Mauricio Pellegrino, DT del Granate, eligió a los siguientes 11 futbolistas para visitar al Millonario: Losada; Pérez, Izquierdoz, Dejesús y Marcich; Peña Biafore y Cardozo; Carrera, Moreno y Salvio; Bou.

18.50 Los once de Gallardo

Marcelo Gallardo dispuso la siguiente alineación para recibir a Lanús: Armani; Montiel, Pezzella, Martínez Quarta y Acuña; Enzo Pérez y Galoppo; Lencina y Pity Martínez; Driussi y Colidio.

18.45 Cómo ver online River vs. Lanús

18.40 Bienvenidos a la cobertura en vivo de River vs. Lanús

Comenzamos el seguimiento a uno de los encuentros más atractivos de la sexta fecha del Torneo Apertura 2025. El Millonario, que tiene un presente irregular y viene de igualar frente a Godoy Cruz en Mendoza, recibe al Granate. Los de Gallardo ganaron los dos partidos que disputaron en su estadio (1-0 a Instituto y 2-0 a Independiente), e igualaron los tres choques afuera de su casa. Por potra parte, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino no había comenzado bien el campeonato, con dos caídas en fila, pero lleva tres in perder con dos victorias y un empate. El partido comienza a las 17 en el Monumental y el árbitro será Facundo Tello.

River y Lanús jugaron el año pasado en el Monumental y el partido terminó 2 a 2 Rodrigo Valle - Getty Images South America

