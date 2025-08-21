River vs. Libertad, en vivo, por la Copa Libertadores: el minuto a minuto del partido por los octavos de final

En el sector en el que se ubican los hinchas de Libertad, la tribuna Centenario alta del Monumental, se observa una lona y un cordón de seguridad, como si los graves incidentes del miércoles en Independiente vs. Universidad de Chile hubieran propiciado más recaudos de seguridad que los habituales. Se calcula que no llegarían a 1000 los que alienten al conjunto paraguayo, una cifra que es similar a la del personal policial contratado. Los fanáticos de River le pusieron música y color a la espera, en los accesos al estadio.

El sector que ocupan los custodiados hinchas de Libertad de Paraguay en el Monumental Manuel Cortina - LA NACION