River vs. Libertad, en vivo, por la Copa Libertadores: el minuto a minuto del partido por los octavos de final
Se enfrentan en el Monumental en el duelo de vuelta de su serie de octavos, tras el 0-0 en Asunción
Enzo Pérez, con un corte en la cabeza
Enzo Pérez sufrió un corte en la cabeza, en una situación poco fortuita en la que un rival lo tocó con la suela. Debió salir del campo y regresó con una venda en la cabeza.
Otro susto para River...
Martínez Quarta logra despejar de cabeza al córner en otra llegada de Libertad, que volvió a sorprender a River, con Armani a mitad de camino cuando la picó Fernández.
Un llamado de atención para River
Libertad robó en la mitad de la cancha, salió rápido y llegó hasta el área de River. Paulo Díaz logró despejar el peligro.
La primera llegada de River
River maneja la pelota por completo en el inicio, presiona alto y ya llega al arco rival con un primer remate desde afuera del área que controla bien el arquero. Galoppo intentó de primera tras un pase atrás.
¡Se juega!
Pone en juego la pelota River y está en marcha el partido en Núñez.
¡A la cancha!
Los titulares de River y Libertad, de Paraguay, atraviesan el túnel del Monumental e ingresan al campo de juego, junto a los árbitros, en medio de un gran recibimiento. En instantes, el sorteo con los capitanes y el inicio del partido.
Final del precalentamiento
Los jugadores de River y Libertad ya completan la etapa de precalentamiento en el campo de juego. En minutos volverán, ya listos para el partido.
Los 11 de Libertad
En su visita a River, Libertad de Paraguay saldrá al campo de juego con los siguientes 11 futbolistas: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria Brítez, Hugo Fernández; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar.
Los titulares de River
Para el enfrentamiento con Libertad Marcelo Gallardo dispuso que River inicie el partido con los siguientes titulares: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Luciano Galoppo, Enzo Pérez e Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Son cinco los cambios respecto al equipo que comenzó el partido de ida, en Paraguay.
Una lona y seguridad en el sector visitante
En el sector en el que se ubican los hinchas de Libertad, la tribuna Centenario alta del Monumental, se observa una lona y un cordón de seguridad, como si los graves incidentes del miércoles en Independiente vs. Universidad de Chile hubieran propiciado más recaudos de seguridad que los habituales. Se calcula que no llegarían a 1000 los que alienten al conjunto paraguayo, una cifra que es similar a la del personal policial contratado. Los fanáticos de River le pusieron música y color a la espera, en los accesos al estadio.
Se define el rival de River o Libertad en simultáneo
El ganador de River vs. Libertad ya casi tiene definido al rival en la llave de cuartos de final, más allá de que falta cerrarse la otra serie. En simultáneo, Palmeiras recibirá en San Pablo a Universitario, de Perú, luego de vencerlo por 4-0 como visitante.
Cómo ver el partido en TV y online
El partido entre River y Libertad será transmitido por Fox Sports y Telefé, canales que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguirlo al instante con estadísticas, y desde aquí, en LA NACION, se brindará cobertura de lo más destacado minuto a minuto.
Cómo se define la serie
La serie entre River y Libertad tiene este jueves los 90 minutos decisivos. En la ida, en Asunción, terminaron 0-0, por lo que el vencedor de esta noche avanzará a los cuartos de final. En caso de empate, por cualquier resultado, el ganador de la llave se definirá mediante ejecuciones de penales.
Bienvenidos a la cobertura al instante de River - Libertad, por la Copa Libertadores
Esta noche, desde las 21.30, River recibe a Libertad, de Paraguay, en el partido de vuelta por su serie de octavos de final de la Copa Libertadores. El duelo decisivo en el Monumental será arbitrado por el uruguayo Andrés Matonte.
