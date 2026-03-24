La lesión de Marchesin altera los planes de Ubeda para el debut de Boca en la Libertadores

La confirmación de la lesión de Agustín Marchesin, quien sufrió un desgarro en el aductor derecho y quedará al margen de los próximos compromisos, le puso una mueca de amargura a un fin de semana que venía dulce para Boca tras la victoria frente a Instituto en La Bombonera, por el Torneo Apertura, que dejó atrás una racha de cuatro empates consecutivos de local.

La secuencia se originó en los minutos finales del partido. El arquero sintió una molestia muscular tras una acción dentro del área y recibió atención médica en el campo. En ese momento, intentó continuar, aunque con evidentes gestos de dolor. Sin embargo, luego de una nueva intervención en la que debió exigirse físicamente, la molestia se intensificó y el propio futbolista primero pidió el cambio y luego le dio un puñetazo al césped, en señal de fastidio. En su lugar ingresó Leandro Brey, quien completó el partido defendiendo la valla azul y oro.

NO VA MÁS: Marchesín se esforzó para evitar el descuento de Instituto ante Boca y pidió el cambio por una molestia física.



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En las horas posteriores, Marchesin fue sometido a estudios médicos que confirmaron la lesión muscular. Si bien el club aún no difundió el parte oficial, LA NACION pudo saber que se trata de un desgarro en el aductor derecho, con un tiempo estimado de recuperación cercano a las tres semanas. Este plazo lo deja fuera del próximo compromiso frente a Talleres por el torneo local y condiciona su presencia en el debut por la Copa Libertadores.

El estreno internacional de Boca está previsto para el martes 7 de abril ante Universidad Católica, en el inicio de la fase de grupos. A partir de los tiempos habituales de recuperación para este tipo de lesiones, la participación de Marchesin en ese encuentro aparece comprometida. Incluso en un escenario favorable, llegaría con lo justo desde lo físico y sin ritmo de competencia, por lo que su presencia dependerá de la evolución diaria y de la decisión final del cuerpo técnico.

Brey reemplaza a Marchesin Marcos Brindicci

La baja del arquero se produce en un tramo de alta exigencia para el equipo, que afrontará una seguidilla de partidos tanto en el plano local como internacional. En total serán cinco encuentros en los próximos 26 días (Talleres en Córdoba, Universidad Católica en Chile, Independiente y Barcelona de Ecuador en la Bombonera y River en el Monumental).

En ese contexto, el entrenador Claudio Úbeda deberá reorganizar el funcionamiento defensivo y definir la continuidad en el puesto, donde Brey se perfila como la principal alternativa.

El arquero de 23 años ya cuenta con antecedentes recientes en esa función. Durante 2025, había asumido la titularidad en otro período en el que Marchesín estuvo ausente por lesión, con participaciones en distintos partidos del calendario. En ese tramo, incluso, sumó minutos en el empate ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. En el actual ciclo, también tuvo participación en la Copa Argentina (triunfo sobre Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy) y volvió a ingresar frente a Instituto tras la salida del arquero titular.

Brey hizo historia al atajar 4 de los 5 penales en la tanda de cuartos de final de la Copa Argentina 2024 contra Gimnasia y Esgrima La Plata Marcelo Manera

La situación de Marchesin se da además en un contexto de múltiples ausencias dentro del plantel. Boca arrastra una serie de lesiones que afectan a distintas líneas del equipo, lo que obliga a administrar cargas, rotaciones y alternativas en medio de un calendario que comenzará a comprimirse con el inicio de la competencia continental.

El club cuenta en la actualidad con otros ocho futbolistas en recuperación, entre ellos Santiago Ascacíbar, Exequiel Zeballos, Tomás Belmonte, Ángel Romero, Edinson Cavani, Milton Giménez, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia. En tanto, Juan Barinaga y Alan Velasco ya sumaron minutos luego dejar atrás sus respectivas lesiones.

Javier García no ataja en Boca desde marzo de 2024 LA NACION/Manuel Cortina

La otra opción, en caso de que el DT prefiera más experiencia para el puesto, es Javier García. El hombre que surgió del semillero xeneize y defendió, entre otras, las vallas de Tigre y Racing, tiene 39 años y su último partido oficial fue el 10 de marzo de 2024 (un 4-2 a Racing por la Copa de la Liga), cuando ingresó a los 27 minutos del complemento ante una lesión de Sergio Romero.

En ese marco, la ausencia del arquero no solo implica la salida de una pieza titular, sino también un ajuste en la estructura general del equipo y en la base de su columna vertebral. La defensa deberá adaptarse a un nuevo protagonista bajo los tres palos, mientras el cuerpo técnico evalúa variantes para sostener el funcionamiento en una etapa clave de la temporada.