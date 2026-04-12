River vs. Racing hoy: hora y cómo ver el partido del Torneo Apertura 2026

Racing Club y River Plate protagonizan este domingo en el Cilindro de Avellaneda con arbitraje de Sebastián Zunino el clásico de la fecha 14 del Grupo B del Torneo Apertura 2026 con el objetivo en común de sumar de a tres puntos para acercarse a los octavos de final.

El cotejo está programado a las 20 y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El último clásico en el Cilindro se lo ganó Racing a River 3 a 2 Gonzalo Colini

La previa de Racing vs. River

El duelo es trascendental para ambos en su anhelo de clasificar a octavos de final, sobre todo para la Academia que marcha séptima en la tabla de posiciones de la zona B con 18 puntos producto de cinco triunfos, tres empates y cuatro derrotas, la última en el clásico de Avellaneda frente a Independiente 1 a 0. En caso de no ganar, puede salir de los puestos de acceso a los playoffs.

El Millonario, en contrapartida, es el único escolta de Independiente Rivadavia de Mendoza, el líder absoluto con 29 unidades. El conjunto del barrio porteño de Núñez suma 23 con siete alegrías, dos pardas y tres caídas. Lo saliente es que desde que Eduardo Coudet asumió como entrenador ganó los cuatro duelos que afrontó.

Tanto Racing como River participan en la Copa Sudamericana 2026, donde debutaron la semana pasada y se volverán a presentar el próximo miércoles. En ese contexto, Gustavo Costas y Coudet, que vuelve al Cilindro y probablemente sea ovacionado por el grato recuerdo que dejó como DT, rotan a sus jugadores y tienen varias dudas en la formación inicial.

En el anfitrión, que no tiene a Gabriel Rojas por lesión, pujan por un lugar Duván Vergara y Gastón Martirena. En el visitante, las incógnitas son Paulo Díaz o Germán Pezzella; Ian Subiabre o Kendry Páez; y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny y Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny y Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.74 contra 2.77 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate paga hasta 2.95.

Hay dos antecedentes muy recientes e importantes entre ambos clubes, en el contexto de uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino que domina River con amplitud. Racing y el Millonario se cruzaron a fines de 2025 en dos duelos eliminatorios, primero en cuartos de final de la Copa Argentina y después en los octavos del Torneo Clausura.

En el primer cotejo, en el Gigante de Arroyito, ganó el elenco dirigido por entonces por Marcelo Gallardo 1 a 0 con gol de Maximiliano Salas. Luego, en el certamen doméstico, celebró la Academia como local 3 a 2 con un tanto sobre el final de Gastón Martirena. Santiago Solari abrió el marcador para el anfitrión y el visitante lo revirtió por intermiado de Juan Fernando Quintero e Ian Subiabre. El empate transitorio fue de Lucas Martínez Quarta en contra.