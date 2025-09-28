River vs. Riestra, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura
Se miden el líder y el segundo de la zona B por la décima fecha en el Monumental
Gol de River
Giuliano Galoppo se quedó con el rebite tras un rechazo y le pegó al arco de primera y de pique al piso para poner el 1 a 1.
UN MEDIOCAMPISTA CON GOL: Galoppo estampó el 1-1 de River contra Riestra en el Más Monumental.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/IzxprBXGih
Lo erró Díaz
Tras un córner desde la izquierda y un cabezazo desde el primer palo para el segundo, Paulo Díaz entró solo. Le pegó de zurda, pero le erró al arco y se perdió el empate.
¡DE NO CREER LO QUE SE PERDIÓ PAULO DÍAZ!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/UggGL3ZLQM
Lo tuvo Salas
Juanfer le puso una pelota bárbara a Salas. El atacante se acomodó y definió, pero Arce le tapó el disparo. El local vuelve a tomar el protagonismo en el partido.
¿Fue centro?
Nicolás Sansotre llegó por la derecha, quiso enviar un centro, pero casi se le mete en el segundo palo a Armani. River sintió el golpe del gol.
ARRIBA EL MALEVO EN EL MÁS MONUMENTAL: Alonso puso el 1-0 de Riestra ante River.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/zm0oxdaXG9
Gol de Riestra
Centro de Monje desde la izquierda y Antony Alonso ganó en las alturas para cabecear y vencer el arco de Armani. Lo gana 1 a 0 el visitante
River ataca
Bustos ganó por la derecha, la tiró larga y Barbieri le cometió infracción. El defensor del visitante vio la amarilla. Tiro libre para River que en los primeros minutos muestra protagonismo
¡Se juega!
Movió el visitante y River recibe a Riestra en uno de los duelos de la fecha 10 del Torneo Clausura. Dirige Pablo Echavarría y Lucas Novelli está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Con un cálido recibimiento, River y Riestra ya están en el campo de juego del Monumental. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Armani, por el lado de los locales y Herrera, en el visitante.
El Monumental se hizo escuchar
Cuando la voz del estadio comenzó a dar la formación, el público del Millonario silbó a jugadores como Castaño y Borja. Además, un escalón abajo a Paulo Díaz. Entre los suplentes también recibió silbidos Galarza. Por otra parte, Juanfer Quinteros y Rivero, los más ovacionados.
Formaciones confirmadas
Marcelo Gallardo dispuso la siguiente alineación para recibir a Riestra: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Juan Portillo y Giuliano Galoppo; Maximiliano Salas y Miguel Borja.
📋 Los 11 para esta tarde frente a Deportivo Riestra en casa ⚽️💪#TorneoBetano | #VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/NL9O2avXNY— River Plate (@RiverPlate) September 28, 2025
Gustavo Benítez eligió a los siguientes 11 futbolistas para visitar a River: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri y Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Pablo Monje y Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.
Bienvenidos a la cobertura al instante de River vs. Riestra
Comenzamos el seguimiento a uno de los encuentros más atractivos de la fecha 10 del Torneo Clausura. El Millonario, que viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores y está segundo en la zona, recibe a Riestra, una de las sorpresas del campeonato, que la última fecha le ganó a Gimnasia y es el puntero del grupo. El partido comienza a las 18 en el Monumental y el árbitro será Pablo Echavarría.
