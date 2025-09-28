River vs. Riestra, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura

Marcelo Gallardo dispuso la siguiente alineación para recibir a Riestra: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Juan Portillo y Giuliano Galoppo; Maximiliano Salas y Miguel Borja.

Gustavo Benítez eligió a los siguientes 11 futbolistas para visitar a River: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri y Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Pablo Monje y Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.