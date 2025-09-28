LA NACION
River vs. Riestra, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura

Se miden el líder y el segundo de la zona B por la décima fecha en el Monumental

River recibe a Riestra en el Monumental
River recibe a Riestra en el Monumental

Gol de River

Giuliano Galoppo se quedó con el rebite tras un rechazo y le pegó al arco de primera y de pique al piso para poner el 1 a 1.

Lo erró Díaz

Tras un córner desde la izquierda y un cabezazo desde el primer palo para el segundo, Paulo Díaz entró solo. Le pegó de zurda, pero le erró al arco y se perdió el empate.

Lo tuvo Salas

Juanfer le puso una pelota bárbara a Salas. El atacante se acomodó y definió, pero Arce le tapó el disparo. El local vuelve a tomar el protagonismo en el partido.

¿Fue centro?

Nicolás Sansotre llegó por la derecha, quiso enviar un centro, pero casi se le mete en el segundo palo a Armani. River sintió el golpe del gol.

Gol de Riestra

Centro de Monje desde la izquierda y Antony Alonso ganó en las alturas para cabecear y vencer el arco de Armani. Lo gana 1 a 0 el visitante

River ataca

Bustos ganó por la derecha, la tiró larga y Barbieri le cometió infracción. El defensor del visitante vio la amarilla. Tiro libre para River que en los primeros minutos muestra protagonismo

¡Se juega!

Movió el visitante y River recibe a Riestra en uno de los duelos de la fecha 10 del Torneo Clausura. Dirige Pablo Echavarría y Lucas Novelli está en el VAR.

Los equipos a la cancha

Con un cálido recibimiento, River y Riestra ya están en el campo de juego del Monumental. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Armani, por el lado de los locales y Herrera, en el visitante.

El Monumental se hizo escuchar

Cuando la voz del estadio comenzó a dar la formación, el público del Millonario silbó a jugadores como Castaño y Borja. Además, un escalón abajo a Paulo Díaz. Entre los suplentes también recibió silbidos Galarza. Por otra parte, Juanfer Quinteros y Rivero, los más ovacionados.

Miguel Borja, uno de los silbados por el hincha de River
Miguel Borja, uno de los silbados por el hincha de River

Formaciones confirmadas

Marcelo Gallardo dispuso la siguiente alineación para recibir a Riestra: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Juan Portillo y Giuliano Galoppo; Maximiliano Salas y Miguel Borja.

Gustavo Benítez eligió a los siguientes 11 futbolistas para visitar a River: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri y Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Pablo Monje y Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.

Cómo ver online River vs. Riestra

El partido es transmitido por ESPN Premium y también se puede seguirlo por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente, y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante de River vs. Riestra

Comenzamos el seguimiento a uno de los encuentros más atractivos de la fecha 10 del Torneo Clausura. El Millonario, que viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores y está segundo en la zona, recibe a Riestra, una de las sorpresas del campeonato, que la última fecha le ganó a Gimnasia y es el puntero del grupo. El partido comienza a las 18 en el Monumental y el árbitro será Pablo Echavarría.

River recibe a Riestra
River recibe a Riestra
Por Andrés Fernández Ré
