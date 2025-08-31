River vs. San Martín de San Juan, en vivo, por el torneo Clausura

Los invitamos al minuto a minuto de uno de los encuentros más atractivos de la séptima fecha del Torneo Clausura. River, segundo en la tabla del Grupo B, buscará volver al primer puesto, para lo cual necesita vencer a San Martín de San Juan, que está octavo en la misma zona, pero muy complicado con el descenso, último en la tabla anual y en la de los promedios. El partido comienza a las 19.15 en el estadio Monumental, y tendrá como árbitro a Darío Herrera. Germán Delfino estará a cargo del VAR.