River vs. San Martín de San Juan, en vivo, por el torneo Clausura
El minuto a minuto del partido que se juega en el Monumental por la séptima fecha
9m - La presión de River, en acción
El local presiona y se acerca al área sanjuanina. Primero, Juanfer Quintero elevó un cabezazo tras un centro de Bustos; luego, Salas remató exigido y el tiro se desvió en Cáseres.
4m PT - Se anima el equipo sanjuanino
La primera llegada fue para el equipo visitante. Horacio Tijanovich probó desde unos 30 metros y el remate salió por encima del travesaño.
18.55 - La formación de San Martín de San Juan
Leandro Romagnoli dispuso estos once jugadores para tratar de dar el impacto en el Monumental: Matías Borgogno; Rodrigo Caséres, Luciano Recalde, Lucas Diarte y Ayrton Portillo; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena y Sebastián González; Horacio Tijanovich e Ignacio Maestro Puch.
#TorneoBetano Clausura 2025— Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) August 31, 2025
Así vamos hoy!! Éstos son los titulares y suplentes elegidos por Leandro Romagnoli para visitar a River desde las 19:15hs.
Seguilo en vivo por TNT Sports Premium
"Suscribite al https://t.co/JoQudQZKmD"#VamosLosSantos#VamosVerdinegro 🟢⚫ pic.twitter.com/UHySR7Z30Z
18.50 - Los titulares de River, confirmados
Marcelo Gallardo confirmó la formación de River, con varios cambios respecto del último encuentro, ya que no estarán Acuña, Enzo Pérez, Rivero, Colidio y Driussi. Estos son los once del Millonario: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Juan Portillo, Kevin Castaño; Santiago Lencina, Juanfer Quintero, Ian Subiabre; Maxi Salas.
¡Los 11 del Millonario para esta tarde! ⚽️💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/96jXDTlk0X— River Plate (@RiverPlate) August 31, 2025
18.45 - El invicto de River
El equipo de Marcelo Gallardo lleva dos meses y diez partidos sin derrotas, desde la eliminación en el Mundial de Clubes ante Inter de Milan (0-2). Desde entonces, entre el Clausura, la Copa Argentina y la Libertadores, ganó seis encuentros y empató cuatro; además, se impuso en dos definiciones por penales, frente a Libertad y Unión, después de una serie de ocho desempates sin festejos.
Bienvenidos a la cobertura al instante de River - San Martín de San Juan
Los invitamos al minuto a minuto de uno de los encuentros más atractivos de la séptima fecha del Torneo Clausura. River, segundo en la tabla del Grupo B, buscará volver al primer puesto, para lo cual necesita vencer a San Martín de San Juan, que está octavo en la misma zona, pero muy complicado con el descenso, último en la tabla anual y en la de los promedios. El partido comienza a las 19.15 en el estadio Monumental, y tendrá como árbitro a Darío Herrera. Germán Delfino estará a cargo del VAR.
Más notas de Torneo Clausura 2025
- 1
San Lorenzo nunca supo cómo aprovechar que Huracán jugó más de una hora con 10 jugadores
- 2
Los videos de los goles de Boca - Aldosivi
- 3
Tabla Anual 2025, en vivo: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026
- 4
En qué canal pasan Racing vs. Unión por el Torneo Clausura 2025 hoy