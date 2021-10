Mo Salah: Robert Lewandowski es el mejor delantero y Lionel Messi, un crack sin fecha de vencimiento, pero hoy el egipcio es el número 1

Ciro Immobile, de Lazio, es el artillero de la Serie A, con 8 tantos. Karim Benzema lidera la clasificación en la Liga de España, con 9. Jonathan David, de Lille y con 7, está primero en la nómina del campeonato francés. Ni Messi, que mantiene la vigencia de crack, con un renovado romance con el público argentino luego de ganar la Copa América, ni Mbappé, seguramente, el sucesor natural. Ni siquiera, Neymar, del prepotente PSG.

Robert Lewandowski, el mejor número 9 mundial, de Bayern Münich, encabeza la nómina en la Bundesliga, con 10 (y uno solo de penal).

Robert Lewandowski, de Bayern Múnich tras marcar un gol contra Hoffenheim en la Bundesliga; el polaco es un jugador extraordinario (AP Foto/Matthias Schrader)

Mohamed Salah tiene el mismo registro que el polaco, en la Premier League, el certamen más competitivo del mundo. Todos son fuera de serie. Sin embargo, en la furiosa actualidad (en las últimas semanas), el egipcio recuperó la clase de un modo maravilloso: hace todo bien. Es rápido, inteligente, atrevido, tiene gambeta, gol. Es, probablemente, el mejor futbolista de hoy, ahora mismo.

¿Alcanza para ganar el Balón de Oro? ¿Sería justo? Es un elegido, que genera lo que solo Leo puede provocar: arranca una sonrisa hasta en el espectador rival. Juega, se divierte, gana. Y entretiene. Todo lo que debe tener un crack hoy. Ya no alcanza con goles, ya no alcanza con gambetas.

Sonrisa y lengua afuera: un clásico de Liverpool y de Mohamed Salah, que le marcó tres a Manchester United en Old Trafford (Photo by Oli SCARFF / AFP) OLI SCARFF - AFP

En la Champions League (allí en donde se define todo), también tiene los mismos números que el polaco: 5 tantos, uno de penal. Ambos están a uno de Sébastien Haller, de Ajax. En la Premier, en el Teatro de los Sueños, Liverpool fue un vendaval el domingo pasado frente al United de Cristiano (otro fuera de serie): 5-0, con tres de Mo. Pudo haber marcado otros dos, al menos.

Es algo más que un ídolo. Medios de Egipto informaron en las últimas horas que la vida de Salah será una materia en los colegios, una asignatura como lengua y matemática, ya que es considerado un modelo a seguir para las nuevas generaciones. En la mágica atmósfera de Anfield, y con la prepotencia de Jürgen Klopp, Salah se convirtió en una referencia mundial.

Llamativamente, nunca está en el centro de la escena, siempre hay uno, dos, tres cracks sobre su figura. En su primera temporada en Liverpool (2017/2018) convirtió 44 goles en 52 partidos . Después retrocedió un poco: 27 tantos en 52 partidos en la 18/19; 23 en 48 encuentros fue el dato en la temporada 19/20; 31 en 51 de la temporada 20/21; mientras que en este periodo suma 17 goles en 12 partidos.

Fue la figura de la Champions, fue la figura de la Premier, en las dos vueltas olímpicas más prestigiosas. También, se quedó con el Mundial de Clubes. Con Firmino, con Mané (con Jota), componen, probablemente, el mejor trío de ataque del mundo. Exactamente, 27 goles en 9 encuentros en el torneo doméstico.

“No puedo decir si soy el mejor del mundo o no, algunos estarán de acuerdo y otros no. Ahora mismo estoy muy contento con mis partidos, pero esto siempre es una opinión. Mi ambición siempre ha sido ser el mejor del mundo. No te voy a mentir”, afirmó, días atrás.

Salah, divertido, junto a su nueva estatua de cera; en Inglaterra lo adoran Instagram @mosalah

Klopp juega con el equipo... y con las palabras. “Todos lo hemos visto. ¿Quién es mejor que él? No hace falta hablar de lo que han hecho Messi y Ronaldo en el mundo del fútbol y su predominio, pero ahora mismo, Salah es el mejor”, advirtió Jürgen, volcánico para atacar y declarar. Insiste Mo: “Siempre he tenido la ambición de ser el mejor jugador del mundo. No tengo que mentir. Es algo que me impulsa a trabajar muy duro y tratar de ser la mejor versión de mí mismo. En mi cabeza, soy el mejor jugador de todo el tiempo. Estoy tratando de tener esa confianza en mi cabeza, sin importarme si alguien está de acuerdo conmigo o no”, cuenta. Verdaderamente, siempre, con una sonrisa.

Es, a veces, un solitario: le cuesta levantar la cabeza. No es un campeón con el cabezazo. Y algunas veces, envuelto en la efervescencia de la velocidad, pierde el eje de la objetividad. Lógicamente, no es Messi, ni Cristiano. Pero su relevancia en este tiempo es extraordinaria. Y siempre, desde un bajo perfil. En Egipto lo adoran tanto, que en las elecciones pasadas, su figura alcanzó el 5 por ciento de sufragios... sin ser candidato, lógicamente.

Los mejores jugadores de la actualidad siempre están en foco de los fanáticos del mundo del fútbol y la entrega del Balón de Oro es un momento muy esperado. Con las votaciones hechas a periodistas, capitanes y entrenadores ya concluidas para elegir al ganador del premio del 2021 los favoritos a quedarse con el galardón son los nombres que siempre se destacan por su calidad: Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Jorginho y Cristiano Ronaldo. Según se supo, en las últimas horas parece haberse filtrado una lista con los jugadores más votados y el ganador sería el atacante de Bayern Münich.

El tradicional premio de la revista France Football se entregará el día 29 de noviembre (falta exactamente un mes) y Lewandowski sucedería a Messi, el ganador en 2019. Ése fue el último trofeo otorgado ya que luego fue suspendido por la pandemia.

De rojo, de blanco, de amarillo: Mohamed Salah está en el centro de la escena (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) JAVIER SORIANO - AFP

En la foto filtrada a través de las redes sociales en los últimos días aparecen ordenados por posición cada uno de los nominados y el más votado es Robert Lewandowski a quien se lo ve en el primer lugar con 627 votos. Detrás del polaco estarían Messi en segundo lugar y Karim Benzema, tercero.

¿Y Mo? Cuarto, cómodo. “Está arriba, lejos. Todos lo vemos...”, insiste el entrenador alemán. Tal vez, tenga razón.