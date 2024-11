Rodri, ganador del Balón de Oro: “Vinícius tiene que mejorar en algunas facetas, pero en otras también es un ejemplo a seguir”

Rodri Hernández, mediocampista del Manchester City y la selección española, aseguró este jueves que el brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior “tendrá que mejorar en algunas facetas, como todos”, aunque “en otras también es un ejemplo a seguir”, al mismo tiempo que defendió que ganar el Balón de Oro no le ha “cambiado nada”. No le guarda rencor a su adversario, pese a que -al enterarse de que no iba a ganar-, resolvió con todos los nominados de Real Madrid no asistir a la gala celebrada el 28 de octubre pasado en París.

”¿Decir algo lindo de Vinícius? Sí, claro. Realmente, el hecho de que haya una rivalidad, o de que él juegue en un equipo y yo en otro, o de que intente pelear por el Balón de Oro conmigo, no quita que sea capaz de valorar al jugador que es, el jugador en que se ha convertido, para mí uno de los mejores del mundo”, elogió el madrileño en una entrevista a GQ España como galardonado en los premios GQ Men Of The Year 2024.

El volante central, que se recupera de una lesión, también abordó la personalidad del brasileño, “un chico que tendrá que mejorar en algunas facetas, seguro”, aunque “como todos”. “Yo también tengo facetas a mejorar y él es muy joven. Pero en otras facetas también es un ejemplo a seguir: su voluntad de ayudar a los demás, la conciencia social que tiene”, alabó.

Rodri ganó el Balón de Oro 2024 por sobre Vinicius Jr., Jude Bellingham y Dani Carvajal; el delantero (como todo Real Madrid) no viajó para la premiación FRANCK FIFE - AFP

El español se impuso por solo 41 votos a Vinícius en la carrera por el Balón de Oro, un galardón que no ha cambiado su vida. “Ni cuando no era nadie y no ganaba nada hacía excentricidades. Ahora que estoy en un momento muy bueno, tampoco”, graficó en cuanto a su personalidad. “Siempre he sabido cuál es el camino para el éxito, para hacer las cosas bien, y no me va a cambiar nada. Está claro que es un hito histórico para mí, para mi familia, para mi país, pero estoy tranquilo”, agregó.

”Quizás he roto esa barrera mediática. Quizás ha ganado el Balón de Oro un jugador que no es tan mediático. Inevitablemente, por el club en el que estoy y por haber ganado cosas, me he ido haciendo más popular, pero es cierto que nada comparado con el resto de mis competidores”, opinó sobre su elección. Y es que Rodri se ve como “una persona diferente” que “se asemeja más” a los niños que empiezan a jugar al fútbol. “Les resulta más cercana porque su vida se parece a la suya. Para nada digo que lo mío sea mejor, solo diferente. Pero es fundamental que tengan diversos espejos en los que mirarse y que elijan. Porque si solo tienes un prototipo de modelo a seguir para los juveniles, al final todos querrán ser eso. Yo vengo aquí a abrir la veda de que se puede ser de otra manera y alcanzar el éxito”, comentó.

La placa que confirmó a Rodri como ganador del Balón de Oro 2024, imponiéndose en la votación a Vinicius Junior FRANCK FIFE - AFP

”Entiendo que a la gente le parezca extraño que una figura tan relevante no tenga ese impacto a través de las redes. Pero hay otras vías, hay otras maneras de tener ese impacto. La mía es a través del campo, a través de lo que hago sobre el césped”, señaló sobre no tener perfil en redes sociales, aunque reconoció que “con este nuevo rol” tendrá “que hacer otras cosas diferentes” para interactuar con los seguidores.

Rodri Hernández no se ve como “un jugador que digas: ‘íEse es un capitán, ese es un referente en el campo’!”, aunque sí cree que lidere “a través del juego”. “No necesito gritar para conducir. Si eres capaz de ordenar y manejarte bien en el campo, el resto te termina siguiendo. Puedes ser muy bueno, pero no conseguir que el equipo juegue a lo que tú quieres. Reunir esas virtudes es importante”, explicó.

Aprender a ser capitán

”Soy una persona con carácter, con ambición de ganar. Por eso, cuando estoy dentro del campo intento darlo todo y cuando estoy fuera me dedico a aprender. Estoy empezando a tener una edad y a ser capitán tanto en la selección como en mi club y eso requiere un rol diferente. Uno no nace aprendido. Tienes que aprender a ser un líder, a comunicarte con tus compañeros, porque tienes que tocar las teclas correctas en el momento correcto. Muchas veces gritar no es lo mejor, depende del momento”, reflexionó.

El mediocampista central tiene claro que este premio le aporta “una dosis de liderazgo y una confianza para seguir haciendo las cosas bien”, porque “ahora la gente te escucha, algo que no siempre ocurre”. “Pero ni mi familia, ni mi entorno ni yo queremos que nos cambie en exceso”, reiteró.

”A lo mejor te da un poquito más de confianza para reforzar todo aquello que ya estás haciendo”, matizó. “Evidentemente, cuando te recompensan el trabajo que has hecho, dices: ‘voy por el buen camino, voy a seguir trabajando esto’. Es un ejercicio de fortaleza mental, de cómo cambia un deportista normal a un deportista ganador. En los momentos de dudas, tienes que sacar tu mejor versión y no hay muchos que lo hagan”, expresó.

DPA

LA NACION