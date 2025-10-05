Roma, con Matías Soulé como figura, venció a Fiorentina y aumenta su ilusión en la Serie A

El campeonato italiano tiene, apenas, seis jornadas disputadas, sin embargo nadie puede despojarle le gran ilusión a los hinchas de Roma. El equipo de la capital, cuyo último Scudetto ganado fue hace mucho tiempo, en la temporada 2000/01, se mantiene en la cima de las posiciones. Este domingo, en el estadio Artemio Franchi de Florencia, Roma remontó el encuentro ante Fiorentina y se impuso por 2-1. Así, con 15 puntos, se mantiene como líder de la Serie A, al menos hasta que jueguen Milan y Napoli (ambos con 12 unidades y un partido menos).

La celebración del argentino Matías Soulé, la figura de Roma en la victoria, de visitante, ante Fiorentina

Fiorentina, el equipo violeta siempre recordado por haber sido el lugar en el que brilló Gabriel Batistuta en la década del 90, abrió el marcador ante Roma, a los 14 minutos del partido. El delantero Moise Kean puso en ventaja a los locales. Pero la alegría de la Viola duró poco. A los 22 minutos, el argentino Matías Soulé, una de las mejores piezas del conjunto romano, igualó el encuentro. Lo hizo con un zurdazo fantástico, desde la medialuna del área, un remato inatajable para el arquero de Fiorentina, el español David de Gea (ex Manchester United).

El golazo de Soulé

Empujado por su público, Fiorentina siguió buscando el arco rival y tuvo buenas opciones de ampliar el resultado, pero Roma fue más efectivo. A quince minutos del final del primer tiempo, el italiano Bryan Cristante festejó y colocó el 2-1. Cristante anticipó de cabeza y en el primer palo tras un córner ejecutado, precisamente, por Soulé.

El 2-1 de Roma a la Fiore

Los hinchas de Roma se entusiasman con el trabajo del entrenador Gian Piero Gasperini, que después de nueve años al mando de Atalanta se sumó a conducir a I Giallorossi. La llegada de Gasperini, definitivamente, potenció a Soulé, el futbolista de 22 años que actuó en Juventus. Según el propio argentino, se siente “a gusto por su estilo, sin regalar la pelota y con las tres líneas del equipo intentando jugar siempre”. Soulé se adapta mejor a su esquema táctico.

Soulé, el más destacado

“Antes jugaba más recostado sobre la banda y ahora más tirado hacia el centro y me siento cómodo porque el técnico, además, me pide que esté siempre cerca del área y así convertiré más goles (...) Quiero seguir creciendo y mejorando y este es el camino para lograrlo. El campeonato pasado me dio más confianza y siento que con Gasperini lo haré mejor todavía porque me da mucha libertad y me permite expresar mejor mis características”, había dicho Soulé, según la agencia ANSA, hace algunas semanas. Su rendimiento lo demuestra.

El próximo partido de Roma en la Serie A será un desafío de mucha trascendencia: el sábado próximo, ante el Inter de Lautaro Martínez, en el estadio Olímpico de Roma. El equipo de Milán tiene 12 puntos en el campeonato.

La tabla de posiciones de la Serie A

Lo mejor de Fiorentina-Roma