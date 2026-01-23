Europa League: Roma ganó con asistencias de Dybala y Soulé y quedó a un paso de la clasificación

Niccoló Pisilli convirtió los dos goles de Roma, con asistencias de los argentinos Matías Soulé y Paulo Dybala, en el triunfo por 2-0 ante Stuttgart por la séptima fecha de Europa League. Así, el equipo italiano escaló este jueves a la zona de clasificación directa a octavos de final del torneo, una instancia a la que ya accedieron a falta de una jornada Lyon, Aston Villa y Friburgo.

El mediocampista abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo y puso cifras definitivas en el segundo minuto adicionado de la otra etapa en el partido disputado en el estadio Olímpico de Roma. “Jugar en Roma es un sueño. Soy hincha de Roma, pero creo que todos los jugadores quieren jugar, y cuando uno está menos disponible, empieza a darle vueltas a las cosas. Pero ahora mismo, estoy concentrado al ciento por ciento y hasta mi último día aquí estaré enfocado así”, aseguró la gran figura a la agencia ANSA.

Un lujo de Dylaba

OOOOOOLEEE, ¿A DÓNDE IBAN MUCHACHOS? PAULO DYBALA SE DIVIERTE EN ROMA-STUTTGART.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/taHTAPLnHO — SportsCenter (@SC_ESPN) January 22, 2026

“Hace tiempo que no marcaba con Roma. Estoy especialmente contento por la victoria, porque la necesitábamos. Y eso probablemente significará que evitaremos el playoff”, añadió Pisilli, en diálogo con la cadena Sky Sport. Con este resultado, el equipo dirigido por Gian Piero Gasperini escaló al sexto puesto, con 15 puntos, la misma cantidad que Ferencvaros.

El DT ubicó de titular a Soulé, que fue reemplazado a seis minutos del final, y buscó el respaldo desde el banco en los últimos 20 con los ingresos de Dybala y el brasileño Wesley. “Resultó ser un partido perfecto para nosotros. Tuvimos a todos los jugadores en cuenta porque el partido era crucial para la clasificación. Fue una prueba difícil”, declaró Gasperini, también a Sky Sport. No se guardó nada el entrenador, que se esperanza con saltar los dieciseisavos de final.

La asistencia de Soulé

UNA DELICADEZA TOTAL: Pisilli definió bien para el primer gol de Roma vs. Stuttgart, sí, pero... ¡QUÉ PASE FILTRÓ MATÍAS SOULÉ!



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tiut63Lap4 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 22, 2026

“Buscamos la victoria independientemente del rival, nunca especulamos con el empate. Actualmente nos faltan puntos contra los mejores equipos, a pesar de haber jugado partidos excelentes contra ellos. Si empezamos a sumar puntos allí, nos acercaremos a ellos y nos sentiremos aún más fuertes”, completó el DT de Roma.

La asistencia de Dybala

LOS ARGENTINOS ASISTEN, ÉL MARCA: gracias al pase de Dybala que lo dejó solo, Pisilli selló el 2-0 de Roma sobre Stuttgart sobre el final del partido.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/G88qoij4KA — SportsCenter (@SC_ESPN) January 22, 2026

El coloso italiano se ubica por detrás de los tres ya clasificados, Midtjylland y Braga (ambos con 16 unidades), en una línea con Ferencvaros y delante de Betis (14), que hoy completa esos primeros ocho lugares que dan pasaje directo a los octavos.

Olympique de Lyon -Nicolás Tagliafico fue titular y salió reemplazado luego de sufrir la caída de un rival sobre un tobillo- y Aston Villa -jugó Emiliano Buendía y no viajó Emiliano “Dibu” Martínez- lideran la tabla con 18 puntos y Friburgo tiene 17. Ya confirmaron por anticipado su presencia en octavos tras haber vencido hoy a Young Boys, Fenerbahce y Maccabi Tel Aviv, respectivamente, en todos los casos por 1-0.

Matías Soulé lleva la pelota para la Roma durante el partido de la jornada 7 de la Europa League ante Stuttgart en el Estadio Olímpico Silvia Lore - Getty Images Europe

Por su parte, Bologna apenas rescató un empate 2-2 como local ante Celtic de Glasgow y por ahora integra el grupo de que equipos entre los puestos 9 y 24 que deberán disputar un repechaje. El japonés Reo Hatate sorprendió al abrir el marcador a los 6 minutos para Celtic tras recibir de su compatriota Daizen Maeda, quien aprovechó un grave error del arquero polaco Lukasz Skorupski, mientras que el estadounidense Auston Trusty aumentó la ventaja a los 40 al empujar el balón casi debajo del arco luego que el belga Arne Engels desvió un córner desde la derecha.

Sin embargo, el neerlandés Thijs Dallinga, a los 13 de la segunda etapa, y el británico Jonathan Rowe, a falta de 18 minutos, sellaron el empate para el equipo italiano, que alineó entre los titulares a Benjamín Domínguez (reemplazado a los 73′) y quedó decimocuarto, con 12 puntos, mientras que Celtic, que sufrió la expulsión por doble amonestación del propio Hatate, figura al borde de la eliminación, con 8 unidades. La definición será el jueves de la semana que viene.