Román Gómez a Bahía, la contratación que acentúa la crisis de los laterales brasileños y la preferencia argentina

Brasil atraviesa hace varios años un contraste extraño, difícil de explicar, pero que es evidente y se explica básicamente desde los hechos. Domina el continente desde 2019, sobre todo reflejado en las conquistas de las Copas Libertadores y especialmente por el poderío de Flamengo y Palmeiras, que incluso parecieran jugar otra liga con respecto a sus pares del Brasileirão, aunque siempre resulta complejo enfrentar a la jerarquía de todo equipo brasileño. Al mismo tiempo, la pobre labor de su seleccionado, motivo de desesperación por la que no importó la utopía y fueron a fondo por un italiano como Carlo Ancelotti para que sea el salvador de una época lejana a la gloria y pegada a los silbidos.

Y, como parte, la evidente crisis de sus laterales, esa marca registrada de su historia que fue fiel compañera de los talentosos volantes y delanteros llenos de clase. ¿Dónde quedaron los Cafú y Roberto Carlos? O, más acá en el tiempo, los Dani Alves y Marcelo.

No parece existir otra lectura. O, al menos, no es errónea hacerla. Sobre todo, a partir de la reciente compra que ejecutó Bahía para sacarle al campeón del fútbol argentino su lateral derecho: Román Gómez, de 21 años, dejó Estudiantes tras los dos títulos locales de finales de 2025 y firmó un contrato hasta 2030. En Brasil creen que es una etapa en la que adquirir laterales argentinos es la solución perfecta. Para que sean protagonistas; para que sean el primer relevo. Tienen que estar.

Román Gómez, otro lateral argentino que recala en el fútbol brasileño: firmó un contrato hasta finales de 2030. Prensa Bahía

Con la llegada del quilmeño, se contabilizan alrededor de 15 casos. Contratados por y para ser laterales (derechos o izquierdos) o –incluso- que hayan sido laterales natos al momento de su llegada y luego hayan sido exprimidos en otro puesto, pero son los menos.

Uno que no estará este año en la máxima categoría brasileña por el descenso de su equipo es Eros Mancuso, surgido en Boca y también con pasado en el club Pincharrata, acaso la vidriera que lo hizo llegar a Fortaleza en 2024. Fue el 4 recurrente de Martín Palermo, pero el responsable de su llegada y adaptación fue Juan Pablo Vojvoda. No es cosa de compatriotas: en el medio, fue la preferencia del portugués Renato Paiva. Lo hicieron disputar 61 encuentros en poco más de un año.

Eros Nazareno Mancuso es lateral derecho del equipo brasileño Fortaleza

Los tres técnicos también le han dado lugar a Emanuel Brítez, uno de los pocos casos que arribaron a Brasil –en 2022- por tener un destacado nivel como lateral, especialmente en Unión, de Santa Fe (pasó por Defensa y Justicia e Independiente), pero pasó a ser un férreo zaguero. Una de las seducciones fue su flexibilidad para adaptarse a ambas bandas.

Internacional de Porto Alegre parece haberse fanatizado con la idea de contratar jugadores argentinos para los laterales. Supo aprovechar el poco rodaje que Porto le dio a Renzo Saravia tras comprárselo a Racing (surgió y se destacó en Belgrano) y se lo llevó cedido desde 2020 hasta fines de 2021. El oriundo de Villa María, Córdoba, rescindió el contrato con los portugueses y vivió en suelo brasileño durante seis años: pasó por Botafogo (de 2022 a 2023) y su último club fue Atlético Mineiro. Entre los tres sumó 207 compromisos.

Fue compañero de Gabriel Mercado. Inter lo buscó después de su estadía multicampeona en River, su experiencia en Sevilla, la participación en el Mundial de Rusia 2018 y el paso exótico por Qatar. Hace tiempo dejó de ser zaguero: ya en España alternaba su naturalidad de lateral diestro con la adaptación a ser primer central, algo que profundizó en Al-Rayyan.

Por estos días, Gabriel Mercado es una fija en la zaga central de Inter, pero al desembarcar en 2021 lo hizo con la vigencia de un lateral derecho: es el club brasileño que más laterales argentinos sumó en el último tiempo. CARL DE SOUZA� - AFP�

Sin embargo, el objetivo era que fuera el “4″ del equipo y en su debut ya hizo su primer gol. Tanta relevancia ganó que en muchas ocasiones lleva la cinta de capitán: ya son 141 partidos (a tres de los que jugó en Núñez). En la selección argentina Sub 20 dirigida por Hugo Tocalli tanto en el Sudamericano de Paraguay 2007 como en el Mundial de ese año de Canadá que empezó a destacarse como lateral.

Con él llovieron los compatriotas en los laterales para Brasil, algo que también fue forzándolo a ser central para que los argentinos encajaran en la defensa. En 2022, desde Independiente llegó a Inter Fabricio Bustos. En dos años y medio tuvo 132 participaciones, seis tantos y 13 asistencias, hasta que el año pasado lo compró River. Antes de su partida compartieron vestuario con un lateral izquierdo: Alexandro Bernabei.

Química granate: Inter de Porto Alegre tiene de lateral derecho a Braian Aguirre y por la izquierda a Alexandro Bernabei. Matilde Campodonico - AP

Es cierto que, como en otros ejemplos, el surgido en Lanús primero fue vendido a Celtic, de Escocia, y tras casi dos años fue prestado a la entidad de Porto Alegre (2024). Luego, lo compraron por más de € 5.000.000. Mantiene una regularidad destacada: en 76 participaciones (12 menos que en el Sur) hizo cinco tantos como en el Grana y 11 pases-gol, uno más que en nuestro país.

Comparte el equipo con otro “4″ nacido futbolísticamente en Cabrero y Guidi: hay una lupa sobre Lanús, acaso el último campeón de la Copa Sudamericana. Es Braian “Café” Aguirre, que arribó en septiembre de 2024 y se asentó durante el año que acaba de terminar.

Lucas Esquivel arribó en 2023 a Athletico Paranaense proveniente de Unión, lleva disputados en Brasil más de 100 encuentros y alguna vez Lionel Scaloni lo citó para el seleccionado argentino. ALBARI ROSA - AFP

Athletico Paranaense no está muy lejos de ir por otros caminos. A mediados de 2023 decidió comprarle a Unión al lateral zurdo Lucas Esquivel, que ya lleva 102 partidos jugados, con dos goles y 15 asistencias. Apenas comenzó el 2024 desembarcó Leonardo Godoy desde Estudiantes, donde se destacó al igual que en Talleres: el actual Independiente también jugó el primer semestre de 2025 cedido en Santos. Para reemplazarlo, el club de Curitiba volvió a mirar al país y compró la ficha de Gastón Benavídez, otro de alto nivel en la “T”.

Un lateral derecho que perdió protagonismo es Agustín Giay, por el que Palmeiras le abonó a San Lorenzo unos US$ 7.000.000 en 2024. Ahora suele ser considerado por Abel Ferreira para desnivelar con su verticalidad en los tramos finales, pero siempre juega unos minutos, como le pasó en el Mundial de Clubes, la Copa Libertadores y el resto de los torneos en donde Palmeiras suele competir hasta el final. Y además algo juega a su favor: en pocos días cumplirá apenas 22 años. Los brasileños vieron proyección.

Agustin Giay, en acción ante Igor Jesús, en ese momento con la camiseta de Botafogo, por el Mundial de Clubes 2025 CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

En Corinthians y San Pablo hay dos laterales con pasado reciente en River. El primero es Fabrizio Angileri, que luego jugó más de dos años en Getafe, de España, y desde ahí llegó. El otro es Enzo Díaz, que también supo ser patrimonio de Talleres, otro interesante foco: se marchó cedido del Millonario, pero los paulistas decidieron comprarlo.

Uno poco visualizado es Gonzalo Escobar, lateral zurdo de 28 años que surgió en Temperley y jugó tres temporadas en Colón. Tuvo dos años en UD Ibiza, pero en los brasileños quedó la imagen de Argentina: Fortaleza lo rescató y desde 2024 es jugador de Santos.

En la tierra de los laterales, en Brasil acentúan la mirada sobre la de los campeones del mundo.