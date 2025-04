Romero, el objetivo de un Atlético de Madrid que sufre en defensa... y por la cotización del Cuti

Al fastidio natural que produce cualquier derrota, Diego Simeone le suma su personal preocupación cuando obedece a errores defensivos. Durante más de 13 años, Atlético de Madrid hizo de la solidez y firmeza en la última línea una seña de identidad en cada uno de los ocho títulos que ganó con el Cholo. El Atlético podría quedarse un poco corto en ataque, pero sabía rentabilizar los aciertos en la ofensiva con un robusto entramado defensivo. Así fue desde la conquista del primer trofeo, la Europa League en 2012 tras un 3-0 al Athletic Bilbao de Marcelo Bielsa, con una línea de cuatro que se recitaba de memoria: Juanfran, Godín, Miranda y Filipe Luis.

El sábado, Atlético rifó la última y lejana posibilidad de pelear por el título de la Liga de España al perder 1-0 con Las Palmas, que lucha por evitar el descenso. El gol de Javi Muñoz, en el tercer minuto adicionado, llegó tras un grueso error compartido entre los zagueros Josema Giménez y Robin Le Normand. Consultado tras el encuentro por la fragilidad defensiva, Simeone respondió: “En este último tramo hemos sufrido más que a principios de la temporada. Es una fase del juego muy importante para nosotros. Necesitamos gente que interprete bien lo que queremos“. Atlético recibió goles en los últimos nueve encuentros, sangría muy expuesta en los cuatro que le marcó Barcelona en 26 minutos en la caída por 4-2 en la Liga.

De alguna manera, Simeone habló de una carencia, de algo a cubrir. Quedan pocas dudas de que la búsqueda de refuerzos tendrá a la defensa como prioridad. Se piensa en la próxima temporada, pero también en el cercano Mundial de Clubes, de entre junio y julio, cuando el Atlético compartirá zona con Paris Saint Germain, Botafogo y Seattle Sounders.

Le Normand y Lenglet se incorporaron a principios de temporada tras las salidas de Stefan Savic, Mario Hermoso y Gabriel Paulista (solo disputó cinco cotejos en un semestre). Es probable que no sigan Axel Witsel -hace rato dejó de ser tenido en cuenta- y César Azpilicueta, mientras que Reinildo debe renovar el contrato que vence en junio.

De acuerdo con informes de la prensa que cubre el día a día del Atlético, “el club se mueve en la búsqueda de un central, un lateral izquierdo titular y también ojea laterales derechos después de la poca fiabilidad mostrada por Nahuel Molina”. Este último perdió la titularidad en los últimos encuentros.

Salta Cuti Romero para intentar controlar la pelota ante Danilo BEN STANSALL - AFP

Para la zaga central, el señalado es Cristian Romero, que este lunes disputó solo el primer tiempo en la derrota 2-1 de Tottenham frente a Nottingham Forest, que contó con Nicolás Domínguez hasta los 13 minutos del segundo tiempo. Es muy pobre la campaña del conjunto de Londres en la Premier League, como lo refleja su 16° puesto, pero compensa con la clasificación a las semifinales de la Europa League, donde se enfrentará con la revelación de la competencia, Bodo Glimt, que se transformó en el primer conjunto de noruega en llega a esa instancia de una copa europea.

Se estima que el entrenador Angelos Postecoglu sustituyó a Cuti para preservarlo en función del partido del 1° de mayo ante Bodo Glimt, luego de una temporada en la que la que el cordobés estuvo tres meses inactivo -se perdió 21 encuentros- por una lesión muscular, cuya rehabilitación se extendió mucho más de lo esperado. Recientemente, Cuti agradeció el tratamiento de los médicos y kinesiólogos de la selección argentina, dando a entender que en Tottenham no habían acertado con la curación.

Durante los 45 minutos frente a Nottingham, Cuti fue amonestado tras una dura entrada a Anderson, a quien un rato antes también le había cometido un fuerte foul, sin recibir la tarjeta amarilla. Recibió el aplauso de los hinchas en un oportuno cierre y fue superado por el centro desde la izquierda en el gol de cabeza de Chris Wood para el segundo gol.

Diego Simeone, preocupado el sábado tras la derrota del Atlético de Madrid frente a Las Palma Quique Curbelo - EFE

Cuti cumplirá 27 años el próximo domingo y tiene contrato hasta 2027. Camino a completar su tercera temporada en Tottenhan, Romero vería con buenos ojos un traspaso al Atlético de Madrid, donde se incrementaría la colonia argentina integrada por Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone, Ángel Correa, Juan Musso -no se haría uso de la opción de compra por 7 millones de euros y volvería a Atalanta- y Molina.

En caso de comenzar gestiones formales por Romero, Atlético se encontraría con una primera cotización de 80 millones de euros, según informó la cadena Sky, que también dio cuenta de un contacto entre Simeone y el Cuti durante marzo, en el que al entrenador le quedó constancia del interés del jugador por cambiar de aire. En una reciente entrevista con la cuenta de X @losedul, el jugador surgido en Belgrano dio una pista: “¿Dónde me gustaría jugar? En La Liga me encantaría, es la que me falta. Después de que termine el campeonato se verá. Todavía no hablé con mi representante. Me falta jugar en España para competir en todas las Ligas fuertes“.

Tottenham es un duro negociador, defiende muchos sus pretensiones. Con esa estrategia impidió que Harry Kane emigrara mucho antes de agosto de 2023, cuando Bayern Munich accedió a pagar 95 millones de euros por un delantero de 30 años.

Para el Atlético, 80 millones es una cifra inasumible, intentaría fijarla en una franja entre los 40 y 50 millones, mientras el sitio Transfermarkt establece una cotización de 55 millones. Por Julián Álvarez pagó 75 millones para transformarlo en su jugador franquicia. Cuti no tiene pasaporte comunitario europeo, pero eso no sería un inconveniente porque al Atlético le sobra un cupo de los tres reglamentarios; los otros dos los ocupan Molina y el brasileño Lino.

Si es por lo económico, Cuti no está cerca del Atlético, pero la argentinidad de un lado y otro quizá acerque posiciones para que Simeone rearme una defensa que dejó de dar garantías.

