Rosario Central - Newell’s: Carlos Tevez tomó impulso en el Canalla con un cambio táctico clave

ROSARIO.- Pocas veces un clásico se explica por cuestiones tácticas. La pasión y la entrega suelen tener una incidencia mayor en el desenlace. Y no es que estos factores más intangibles que futbolísticos hayan estado ausentes en el Gigante de Arroyito. Al contrario. Pero es imposible analizar este triunfo de Central sin considerar el cambio de sistema que impulsó Carlos Tevez al promediar el primer tiempo. Cambio que neutralizó bruscamente la superioridad que hasta allí había plasmado Newell’s, propició el único gol del partido y desató la locura en todo Rosario.

Hasta los 24 minutos, Newell’s dominaba a voluntad. Pablo Pérez manejaba los hilos del partido con gran visión, encontrando siempre al hombre libre, y hacía zozobrar a la defensa rival. Un tiro en el palo del propio Pérez encendió la alarma y Tevez metió mano. Se desembarazó del 5-3-2 inicial, mandó a Juan Gabriel Rodríguez a compartir el puesto de volante central con Mateo Tanlongo. La tónica empezó a cambiar.

Central vs Newells. 21/07/22 LA NACION/Marcelo Manera

Central ganó en fuerza y actitud en el mediocampo y empezó a cambiar los nervios de la gente por fervor. Los 40.000 canallas que colmaron la cancha también se hicieron protagonistas. Newell’s confundió garra con algunas faltas más allá del límite, rápidamente sufrió dos amarillas y se retrasó. De pelota parada, minutos antes del final del primer tiempo, un cabezazo furibundo de larga distancia del juvenil Alejo Veliz se clavó en el ángulo y el estadio explotó.

“Tuvimos plan A, plan B y hasta teníamos un plan C”, dijo Tevez sereno luego del encuentro sin jactarse de haber ganado su primer clásico como entrenador de Rosario Central. “Ganó el equipo. No es fácil cambiar en medio del partido y ellos confiaron. La verdad es que estaba confiado porque veníamos trabajando muy bien y muy duro. Creo que los jugadores se están convenciendo de que podemos hacer algo lindo, y estamos armando una base sólida que es lo más importante. Hoy quiero felicitar a mis jugadores porque este triunfo es simplemente de ellos”.

Central vs Newells. 21/07/22 LA NACION/Marcelo Manera

Newell’s, que buscaba refrendar la punta del campeonato, quedó estéril ante un Central del que Tevez se hizo cargo desde las cenizas e intenta reconstruir. Rodríguez, por ejemplo, hacía su presentación con la camiseta auriazul, recién llegado de Defensa y Justicia. El goleador Veliz, Tanlongo, Facundo Buonanotte, Gino Infantino y Franco Frías son todos productos de las inferiores que no llegan a 20 años.

“Tenemos que seguir mejorando, tenemos mucho que trabajar. No nos podemos quedar con el clásico”, declaró con gran sobriedad Tevez. “Esto tiene que ser un envión para lo que viene”. Y agregó: “Vamos por el buen camino, donde cada vez entendemos mejor cómo queremos jugar. Se está haciendo un equipo muy pragmático también, donde podemos jugar con 5 atrás, 3 en el medio y cuando nos dimos cuenta de que no funcionaba ya teníamos un plan B que se llevó a cabo, que fue el 4-4-2. Al ser un equipo pragmático vamos creciendo muchísimo, y eso se nota. Me voy con eso, con que vi a un equipo que sigue creciendo”.

El festejo de Alejo Veliz LA NACION/Marcelo Manera

No hay mejor espaldarazo que un triunfo en el clásico. Como cuando con la conducción de Miguel Ángel Russo en 2013, de regreso de tres años en la segunda división, Central bajó al Newell’s de Martino que parecía encaminarse al título.

Un clásico que le costó el puesto al Kily González con la derrota de apenas cuatro meses atrás. Un partido que le alcanza a Facundo Almada pasar de ser villano a héroe en el mismo lapso. Así de trascendente es este partido para esta ciudad.

“Sé en qué club estoy. Entiendo a la gente de Central e intento transmitírselo a los jugadores”, dijo Tevez.

Lo mejor del partido

Desde 2013, Rosario Central ganó 10 de los 17 clásicos, contra sólo dos derrotas. Algunos, como éste, ostentan cuestiones tácticas que los justifican. Todos se definen por la pasión.

“Yo me recibí de técnico el día que agarré Central, que es algo verdaderamente hermoso. Hoy les dije a mis hermanos: ‘Es por lo de hoy que agarré a este equipo’ y no me equivoqué. por la gente, la pasión, por un montón de cosas que hacen que el premio sea mucho mayor. La satisfacción que tengo es muy grande”, dijo un Tevez que se fue feliz del Gigante de Arroyito.