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Rosario Central - UCV: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este martes desde las las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Rosario Central vs. UCV, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Rosario Central vs. UCV, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Rosario Central y UCV se enfrentan este martes desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Gigante de Arroyito, en uno de los partidos del grupo H de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Rosario Central viene de ganar ante Libertad por 1-0 mientras que UCV llega de ganar ante Independiente del Valle por 2-0.

Todo lo que hay que saber

  • Rosario Central vs. UCV
  • Hora: 19.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Rosario Central y UCV en la tabla de posiciones

El grupo H de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

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