Rosario Central vs. Boca Juniors, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro más atractivo de la jornada se disputa este domingo en la Cuna de la bandera; habrá encuentro de campeones del mundo

Ángel Di María volvió a la Argentina en este mercado, como Leandro Paredes, de Boca; ambos campeones del mundo estarán mano a mano
Rosario Central y Boca Juniors protagonizan este domingo, desde las 17.30, el partido estelar de la jornada 8 del Torneo Clausura 2025, correspondiente al interzonal de la fecha, porque integran distintos grupos. Con varios condimentos: primero, el despeje de la intriga de saber si estará o no Miguel Ángel Russo, ídolo canalla y actual DT del xeneize y segundo, cómo será el duelo particular que mantendrán en la cancha dos campeones del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, Ángel Di María y Leandro Paredes. El minuto a minuto de este partido y todos los del certamen están disponibles en canchallena.com.

El Canalla está quinto en el Grupo B con 10 puntos, producto de dos victorias y cuatro derrotas. Tiene pendiente el segundo tiempo del encuentro frente a Sarmiento correspondiente a la fecha pasada, que se suspendió por lluvia. De la mano de Ángel Di María, es uno de los tres invictos que le quedan torneo (los otros son River y Central Córdoba), pero aún no termina de consolidarse.

El xeneize, por su parte, se recuperó de la peor racha negativa de su historia, en la que encadenó 12 compromisos sin ganar, y ya lleva tres victorias consecutivas, la última de ellas en la séptima jornada ante Aldosivi, por 2 a 0, con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia. Con esa remontada se trepó al tercer puesto de la zona A con 12 unidades (tres triunfos, tres igualdades y una caída), misma cantidad que otros tres equipos pero con mejor diferencia de gol: Unión, Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 28 de febrero de este año, por el Torneo Apertura. Boca se quedó con la victoria por 1 a 0 en la Bombonera con un tanto de Milton Giménez. El antecedente más reciente en Rosario es del 23 de abril de 2023, en el marco de la fecha 13 de la Liga Profesional: fue empate 2 a 2 por las anotaciones de Lautaro Giaccone y Alejo Véliz para el local, y de Martín Payero y Nicolás Figal para el visitante.

Rosario Central vs. Boca: todo lo que hay que

saber

  • Fecha 8 del Torneo Clausura 2025.
  • Día: Domingo 14 de septiembre.
  • Hora: 17.30.
  • Estadio: Gigante de Arroyito.
  • Árbitro: Facundo Tello.
  • TV: TNT Sports.
  • Minuto a minutocanchallena.com.

Así se juega la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Jueves 11 de septiembre

  • 20: Belgrano vs. San Martín de San Juan - ESPN Premium

Viernes 12 de septiembre

  • 14.30: Deportivo Riestra vs. Central Córdoba - TNT Sports
  • 19: Huracán vs. Vélez - TNT Sports
  • 19: Racing vs. San Lorenzo - ESPN Premium
  • 21.15: Newell’s vs. Atlético Tucumán - ESPN Premium
  • 21.15: Lanús vs. Independiente Rivadavia - TNT Sports

Sábado 13 de septiembre

  • 14.30: Godoy Cruz vs. Barracas Central - ESPN Premium
  • 16.45: Independiente vs. Banfield - TNT Sports
  • 19: Estudiantes de La Plata vs. River - ESPN Premium
  • 21.15: Sarmiento vs. Aldosivi - TNT Sports

Domingo 14 de septiembre

  • 15: Instituto vs. Argentinos Juniors - ESPN Premium
  • 15: Gimnasia vs. Unión de Santa Fe - TNT Sports
  • 17.30: Rosario Central vs. Boca - TNT Sports
  • 20: Defensa y Justicia vs. Platense - TNT Sports
  • 20: Tigre vs. Talleres de Córdoba - ESPN Premium
