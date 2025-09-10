Sorteo del Mundial 2026: cuándo es y todo lo que se sabe

El Mundial 2026, que se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo en Estados Unidos, Canadá y México, tendrá un formato diferente a las últimas siete ediciones: será el primero de la historia con 48 selecciones participantes. Habrá 12 grupos de cuatro equipos cada uno y todos quedarán conformados tras el sorteo de la etapa de grupos se realizará el viernes 5 de diciembre a las 13 (horario argentino) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos.

Los tres anfitriones ya tienen asignado su grupo: los mexicanos serán cabeza de serie en el A; los canadienses en el B; y los estadounidenses en el C. En la primera etapa se enfrentarán todos contra todos a una rueda y los dos mejores de cada zona más los ocho mejores terceros entre todos los grupos avanzarán a 16avos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa hasta la final, programada para el 19 de julio en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. En total se jugarán 104 partidos en 38 días.

El Metlife Stadium de Nueva Jersey será la sede de la final del Mundial 2026 picture alliance - picture alliance

Hasta el momento, 18 países tienen su participación asegurada en la Copa del Mundo. Además de los tres anfitriones, 15 equipos se clasificaron a través de las eliminatorias de sus respectivas confederaciones: la Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol); Nueva Zelanda por la de Oceanía (OFC); Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán y Australia por la de Asia (AFC); y Marruecos y Túnez por la de África (CAF).

Países clasificados al Mundial 2026

Concacaf (Norteamérica) : Estados Unidos (organizador), México (organizador) y Canadá (organizador).

: Estados Unidos (organizador), México (organizador) y Canadá (organizador). Conmebol (Sudamérica) : Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia.

: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia. OFC (Oceanía) : Nueva Zelanda.

: Nueva Zelanda. AFC (Asia) : Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán y Australia.

: Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán y Australia. CAF (África): Marruecos y Túnez.

Tabla histórica de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006).

La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es el tercer máximo ganador de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), con tres estrellas. Antes, la albiceleste levantó dos veces el trofeo: en 1978, edición que organizó, y en México 1986.

La selección argentina ganó la última Copa del Mundo y sueña con defender el título en el 2026 Martin Meissner - AP

Francia y Uruguay acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018; mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Dos países tienen una Copa del Mundo. Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010. Junto a Uruguay, son las únicas selecciones que nunca perdieron un encuentro decisivo.