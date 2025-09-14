El golazo ¡olímpico! de Ángel Di María para Rosario Central en el duelo frente a Boca

Volvió a aparecer. La vuelta de Ángel Di María al fútbol argentino continúa dejando imágenes con las que no deja de sorprender. Tras haberle convertido un golazo a Newell’s de tiro libre, Fideo marcó otra joya en el empate 1 a 1 ante el Xeneize, por la fecha 8 del Torneo Clausura. Esta vez, olímpico, un sector en el que ya convirtió en su paso por Europa.

Boca estaba al frente en el marcador por el gol de Rodrigo Battaglia a los 19. Se disputaban 24 minutos cuando el Canalla tenía un tiro de esquina desde la derecha. Quien se hizo cargo de la ejecución fue Di María que, por tener que rematar de esa posición, debía rematar el envío más cerrado.

El 11 se perfiló para su pierna zurda y envió un centro con mucha comba. El arquero de Boca, Leandro Brey dio dos pasos para adelante, pero la pelota se metió en el segundo palo, sin que nadie llegue a tocarla, para establecer el 1 a 1 con un verdadero golazo con la que sigue acrecentando su figura.

¡¡¡¡TREMENDO GOLAZO OLÍMPICO DE ANGEL DI MARÍA!!!!!! QUE GOLAZO HICISTE FIDEO!!!! ⚽🟡🔵



¡¡¡¡TREMENDO GOLAZO OLÍMPICO DE ANGEL DI MARÍA!!!!!! QUE GOLAZO HICISTE FIDEO!!!! ⚽🟡🔵

Es el cuarto gol del mediocampista de Rosario Central desde su regreso al fútbol argentino con la particularidad de que todos fueron de pelota parada: dos de penal (Godoy Cruz y Lanús), uno de tiro libre (Newell’s) y el de este domingo ante Boca (olímpico).

A los 35 de la segunda etapa, el jugador de 37 se fue reemplazado y muy ovacionado por todos los espectadores presentes en el Gigante de Arroyito. En su lugar ingresó Giovanni Cantizano, un juvenil de 18 años que todavía no había nacido cuando Di María debutó en Rosario Central en diciembre del 2005.

En el final del partido, cambió la camiseta con Leandro Paredes. Ambos se quedaron charlando en el campo de juego y se tomaron una foto juntos. En el entretiempo, Fideo le había regalado su casaca a Lautaro Blanco, el defensor del Xeneize reconocido fanático del Canalla.

EL SALUDO FINAL ENTRE LOS CAMPEÓNES DEL MUNDO 🫂 Leandro Paredes y Angelito Di María cambiaron camisetas en el final del partido entre Rosario Central y Boca

Luego del partido, Di María habló con la transmisión oficial y expresó: “Contento por el gol, fue un partido parejo, sabíamos que iba a ser un partido abierto y creo que el empate es justo. Me gustó jugar por el medio, quiero jugar donde me toque. Con Leandro sólo hablamos un momento, él es un jugador temperamental, adentro de la cancha no hay amigos, pero todo bien. Estamos bien, generamos ocasiones de gol, jugaron chicos que no venían jugando, ahora viene un partido de local de nuevo y queremos volver a la victoria”

No es el primer tanto a través de esta vía para Di María. Hace casi dos años atrás (el 12 de diciembre del 2023) anotó uno con la casaca de Benfica. Fue en un duelo de la etapa de grupos de Champions League del 2023/2024 ante RB Salzburgo como visitante.

¡GOL OLÍMPICO DE FIDEO! ¡GOLAZO DE ÁNGEL DI MARÍA DESDE DEL CÓRNER PARA EL 1-0 DE BENFICA VS. SALZBURGO!

En PSG también convirtió olímpico, ambos partidos en la Ligue 1. El 1 de septiembre de 2018 ante Nimes, le pegó al primer palo y tomó desprevenido al arquero Paul Bernardoni en el triunfo por 4 a 2. Y el 23 de mayo de 2021, en el 2 a 0 contra Brest, fideo metió el zurdazo alto y rompió la resistencia del arquero Gautier Larsonneur. La pelota tocó en Romain Faivre, pero no alteró el trayecto, por lo que la Ligue 1 como la prensa se lo adjudicó al argentino.