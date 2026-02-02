Rosario Central vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura
Se enfrentan en el Gigante de Arroyito, en un duelo por la tercera fecha
Amonestado por una desinteligencia
Rivero no llegó a controlar una pelota contra la línea lateral y pateó uno de los balones que están los soportes para sacar los laterales. Por esa acción el marcador central recibió la amarilla. El primerio en River.
Un tiro libre de Juafer... por arriba
Tras una falta a la altura del vértice del área, en el sector derecho, el colombiano ejecuto un tiro libre, pero remató muy por arriba del travesaño.
La más clara
Llegó Central por la derecha. Di María habilitó a Giménez, que gambeteó a Rivero y tiró un centro bajo. Véliz cabeceó al primer palo, pero Beltrán estaba atento y lo atajó.
Primera amarilla
Vicente Pizarro le cometió falta a Fausto Vera y el árbitro del partido lo amonestó. Es el primero del partido para el mediocampista del Canalla.
Buscan los dos
Ambos equipos proponen un juego ofensivo. En este contexto, los dos sólo esperan atrás, cuando su rival cuando tiene la pelota.
¡Se juega!
Central recibe a River en uno de los duelos de la primera fecha del grupo A del Torneo Clausura. Facundo Tello es el árbitro principal y Andrés Merlos está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento, Central y River ya están en el campo de juego del Gigante de Arroyito En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Di María, por el lado de los locales, y Quintero, en el visitante.
La formación de River
Para visitar a Central, estos son los elegidos por el entrenador Marcelo Gallardo: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Lautaro Rivero; Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.
Los titulares de Rosario Central
Rosario Central confirmó sus once titulares para enfrentar a River: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio ovando y Alexis Soto; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Alejo Véliz y Ángel Di María; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Comienza la transmisión
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Rosario Central y River, correspondiente a la tercera fecha 3 de la Zona B del torneo Apertura. El encuentro se jugará desde las 21.30 en el Gigante de Arroyito, con arbitraje de Facundo Tello y transmisión por TNT Sports Premium.