Rosario Central vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura

Ariel Holan eligió a los siguientes 11 futbolistas para recibir a River: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

Marcelo Gallardo dispuso la siguiente alineación para visitar al Canalla: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño y Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Miguel Borja.