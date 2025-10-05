Rosario Central vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura
Se enfrentan en el Gigante de Arroyito por la undécima fecha
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de Central y de River se metieron en los vestuarios del estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central para ajustar los últimos detalles de cara al encuentro que comenzará a las 21.15.
Formaciones confirmadas
Ariel Holan eligió a los siguientes 11 futbolistas para recibir a River: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Véliz.
Marcelo Gallardo dispuso la siguiente alineación para visitar al Canalla: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño y Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Miguel Borja.
Cómo ver online Rosario Central vs. River
El partido es transmitido por ESPN Premium y también se puede seguirlo por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente, y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Rosario Central vs. River
Comenzamos el seguimiento a uno de los encuentros más atractivos de la fecha 11 del Torneo Clausura. El Canalla, que viene de golear a Gimnasia le jornada anterior, se mide ante el Millonario, que se recuperó tras las cuatro caídas en final el último jueves con el triunfo ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. Además, este choque es entre el segundo y el tercero de la tabla general (Central 50 y River 49), y el foco está puesto en la clasificación a la Copa Libertadores del año próximo. El partido comienza a las 21 en el estadio Gigante de Arroyito y el árbitro será Yael Falcón Pérez.
