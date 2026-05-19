Montevideo City Torque - Deportivo Riestra: el insólito blooper de Ignacio Arce por la Copa Sudamericana
Al arquero se le escabulló se sus manos una balón totalmente controlado
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Deportivo Riestra disputa su duelo de la Copa Sudamericana. El Malevo juega frente a Montevideo City Torque y a los pocos minutos de iniciado el partido, Ignacio Arce fue protagonista de un insólito blooper. Al arquero se le escapó de las manos un disparo débil y de ese modo, el equipo argentino empezó perdiendo el partido.
Se disputaban ocho minutos de la primera etapa en el estadio centenario de Montevideo. Facundo Silvera, defensor del equipo local, envió un pelotazo largo hacia la derecha para Franco Pizzichillo. El volante controló y trasladó la pelota casi hasta el fondo de la cancha, la dejó picar y le pegó. Sólo el jugador sabe si remató al arco o envió el centro, pero la pelota se cerró contra el primer palo. Parecía que Ignacio Arce tenía controlado el disparo, sin embargo ¡se le escapó de las manos!
NO, NACHO, ¡A ARCE SE LE ESCURRIÓ LA PELOTA ENTRE LAS MANOS TRAS EL CENTRO DE PIZZICHILLO Y CITY TORQUE ANOTÓ EL PRIMERO!— DSPORTS (@DSports) May 19, 2026
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El experimentado arquero de Riestra no podía creer lo que le pasó. se tomaba la cabeza y se mordía el labio inferior. De ese modo, los uruguayos se pusieron al frente en el marcador 1 a 0. Este resultado complica al Malevo con el objetivo de la clasificación. Suma cuatro puntos y está tercero en la tabla de posiciones del grupo F que por ahora lidera City Torque, con 10, y Gremio se ubica segundo con siete y un partido menos que jugará frente a Palestino este miércoles desde las 21 en Porto Alegre.
Arce es conocido en el fútbol argentino por arriesgar desde el arco, aunque este no fue el caso. El arquero había cometido equivocaciones ante Instituto y Unión, en los últimos tiempos, por el campeonato local.
La fortuna no iba a mejorar para Deportivo Riestra, que iba a sufrir más desgracias propias. A los 27 minutos, el mismo Pizzichillo se escapó por la punta derecha y sacó un centro que, en su esfuerzo por despejar, Yonatan Goitía empujó contra su arco.
¡¡SEGUNDO GOL EN CONTRA DE DEPORTIVO RIESTRA!!— DSPORTS (@DSports) May 19, 2026
Nuevamente, Franco Pizzichillo tiró un centro y ahora, Yonatan Goitia, en propia puerta, puso el 2-0 a favor de City Torque.
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Todo se le hizo demasiado cuesta arriba a Riestra durante la primera parte. El primer gol fue un duro golpe para sus aspiraciones. Y, cuando parecía que insinuaba una leve reacción, llegó la segunda conquistas de los uruguayos.
En la última fecha, Deportivo Riestra jugará en Chile ante Palestino. Aunque, según la combinación de resultados, el conjunto argentino ya no tendría posibilidades de clasificarse.
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