Malcorra habló sobre la polémica que se generó por la foto con los chicos de Newell’s: “Me da mucha tristeza”

ROSARIO.- Flequillo en la frente, pelo rapado a los costados, largo hasta la nuca atrás. El corte “mullet” distingue a Ignacio Malcorra tanto como él se identifica con Rosario Central. Si tanto revuelo se armó por la foto que seis chicos de Newell’s Old Boys de ocho y nueve años se sacaron con él es precisamente por la idolatría que despierta en el pueblo canalla, a punto tal que fueron suspendidos por parte de la institución. O “pausados”, al decir del presidente Ignacio Astore.

Una medida que despertó el rechazo de figuras como Lionel Scaloni, Claudio Tapia y hasta Julio Zamora, emblema del equipo leproso. Esta vez, fue el turno del propio protagonista de expresar su opinión al respecto.

Los seis chicos de Newell's recibieron un duro castigo por sacarse una foto con el futbolista de Rosario Central Ignacio Malcorra

“A mí me da mucha tristeza. Yo siempre me saqué foto con todos. Fui a ver a mi hijo y los chicos terminaron de jugar, pasaron, me saludaron, se sacaron una foto, como me saco siempre con todos. Después pasó lo que pasó [la suspensión] y la verdad es que me pone triste por ellos”, dijo Malcorra en conferencia de prensa. “Son nenes de ocho años, inocentes, que todavía no saben mucho lo que hacen. En todas las canchitas que voy por todo Rosario siempre me piden fotos nenes de todos los equipos. Uno trata de sacarse fotos con todos y que los chicos pasen un lindo momento, como a mí me hubiera gustado cuando era chico sacarme una foto con algún jugador de primera.”

El hecho ocurrió durante Semana Santa, cuando Malcorra fue a ver jugar a su hijo a las infantiles de Defensores de Funes, que recibía la visita de Newell’s. La foto se “viralizó” y fue utilizada como bálsamo por parte de los hinchas de canallas para burlarse de los leprosos, haciendo referencia a la paternidad que mantiene sobre su rival. En los últimos cuatro clásicos (todos con victoria de Central), Malcorra fue protagonista directo de la totalidad de los goles de su equipo: anotó dos tantos en dos 1-0 consecutivos, pateó el tiro libre cuyo rebote derivó en el gol de Mallo en el siguiente 1-0 y envió los dos centros que, tras sendos cabezazos de Quintana, finalizaron en goles de Duarte y Campaz en el 2-1 de este año en el Parque Independencia.

Al partido siguiente, los hinchas de Central desplegaron una bandera en la platea con un dibujo de Malcorra en situación indecorosa con Keylor Navas. Al tomar una medida disciplinaria con los chicos involucrados en la foto, no obstante, la dirigencia de Newell’s confundió el folclore futbolístico que caracteriza a esta ciudad con una cuestión de estado.

La plegaria de Ignacio Malcorra, luego de anotar el gol que le dio el triunfo a Rosario Central en el clásico Gentileza Rosario Central

Ansiedad por la llegada de Di María

Después de haber quedado eliminados en cuartos de final del Torneo Apertura a manos de Huracán tras haber finalizado al tope de la tabla general, Central inició ayer [jueves] los entrenamientos en el predio que el club posee en Arroyo Seco, a 20km Rosario. Esta vez, con la ilusión potenciada por el regreso de Ángel Di María al club donde inició su carrera. Una ilusión de la que no es ajena Nacho Malcorra, quien por características de juego tendrá la posibilidad de convertirse en su aliado futbolístico.

“Nosotros sabíamos que tenía muchas ganas de venir, estamos todos ansiosos de que llegue, que esté acá con nosotros, conocerlo personalmente, que se entrene. Lo estamos esperando. O sea, va a estar bueno el Mundial de Clubes, pero estaría bueno que venga ya con nosotros”, bromeó con su buen humor característico. “Tenemos la ilusión de repetir lo que hicimos el torneo pasado, que fue muy bueno. Creo que tenemos muy buen equipo, con la idea de juego que tiene el cuerpo técnico también, ya nos conocemos, así que esperemos que esta segunda mitad salga mucho mejor y más fluida de lo que veníamos haciendo. La idea que tiene el cuerpo técnico es la misma que Ángel viene de jugar en Europa. El equipo juega muy bien, intenta jugar siempre por abajo, con la pelota al pie, y creo que Ángel está acostumbrado a ese estilo de juego. Ojalá que nosotros estemos a la altura de él y podamos ayudarlo a conseguir el objetivo que todos queremos. Porque él es un fanático de Central y lo único que quiere es que el club lo vaya bien.”

Ignacio Malcorra, en un entrenamiento con Rosario Central

El impacto de la llegada de Di María, que se sumará a Central tras su participación con Benfica en el Mundial de Clubes, excede al ámbito canalla. “La llegada de Ángel se está mirando por todo el mundo, creo que es muy bueno para el fútbol argentino que jueguen jugadores como él. Por suerte nosotros lo tenemos, lo vamos a disfrutar y lo estamos esperando”, afirmó Malcorra. “Yo creo que Central ya es un equipo grande de fútbol argentino, la verdad que es una locura la cancha, para mí es la mejor hinchada del fútbol argentino, entonces creo que por eso ya lo ven todos Y la llegada de Ángel, que es uno de los más grandes del mundo, obviamente que va a llamar la atención.”

¿Central es candidato a ganar algún título el próximo semestre? “Sí, por lo que hizo el torneo pasado, va a ser un equipo fuerte y candidato. Ahora vamos a empezar de a poquito, partido a partido, como lo hicimos el torneo pasado. Ya tenemos una idea [de juego] y con la llegada de Ángel y algunos chicos que sigan viniendo, yo creo que el equipo va a estar bien y ojalá podamos estar a la altura.”

Ignacio Malcorra y el festejo de un gol histórico; con un tiro libre perfecto, el 10 canalla le dio la victoria a su equipo ante Newell's Rosario Central - Rosario Central

En la cancha, Di María ya tiene con quien pasarse la pelota. En la tribuna, procurará que su idolatría no opaque el cariño que la hinchada tiene por Malcorra, sino que lo multiplique.