Una futbolista denunció a Rosario Central por discriminación: dice que la echaron por besar a una compañera

Un controvertido episodio en el equipo de fútbol femenino de Rosario Central culminó con la intervención del Inadi y la exclusión del equipo de la jugadora Maira Sánchez, según informó el diario La Capital.

La jugadora anunció este miércoles en su cuenta de Facebook su alejamiento y aclaró que la salida tiene que ver con “motivos extrafutbolísticos”. Así mismo, denunció que la entrenadora le comunicó que la echaba del plantel por comportamiento indebido al besar a una compañera del club.

Carla Facciano, máxima referente del fútbol femenino en el club negó la acusación y expresó que el alejamiento de Sánchez tiene que ver exclusivamente con decisiones basadas en “aspectos estrictamente deportivos”. Y completó: “Consideramos que necesitamos un recambio y mayor profesionalismo en el femenino, por eso avisamos con tiempo esta decisión. No hay nada más atrás de esto”, concluyó en declaraciones al diario rosarino.

Maira Sánchez no fue la única jugadora que se fue del equipo; la arquera Bianchi también anunció su salida por supuestas diferencias con la entrenadora

La polémica está instalada en el conjunto canalla desde hace varios días, ya que la semana pasada fue la arquera Micaela Bianchi la que también anunció su desvinculación del equipo. También lo hizo en redes sociales y aclaró: “No es por mi rendimiento deportivo sino por defender mis ideales y los de mis compañeras”.

Según fuentes cercanas al club, Bianchi tomó la decisión luego de que el club informara oficialmente la renovación del contrato de la directora técnica Roxana Vallejos, que seguirá en Central por una temporada más.

Maira Sánchez escribió un largo descargo en su cuenta oficial de Facebook. Decía: “El 9 de noviembre me llamaron a uno de los vestuarios y a solas me comunica nuestra DT que me echaba del plantel profesional por haberme, supuestamente, besado dentro del club con una compañera -argumentó-. ¿Dónde está la Secretaría de género?, ¿dónde están las personas que defienden nuestros derechos?, ¿por qué no se me valora cómo deportista?, ¿acaso mi vida personal tiene más peso que mi rendimiento deportivo?”.

La respuesta del club y la intervención del Inadi

Desde el área de género del club confirmaron que recibieron la denuncia de la jugadora y de otras integrantes del plantel. Además, aclararon que están en contacto las abogadas de las futbolistas. Camila Ferreyra, encargada de género en Rosario Central, le dijo al diario La Capital: “Hemos ayudado y hemos escuchado, pero hay otras cuestiones que son ajenas a la secretaría”.

La seccional Santa Fe del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo emitió un comunicado. “Expresamos nuestra preocupación ante una serie de hechos de hostigamiento y discriminación, que fueran denunciados en nuestro Organismo por las jugadoras de futbol de primera división femenina del Club Atlético Rosario Central ”.

Y le solicitan a la dirigencia del club que lleve adelante acciones para recomponer la situación. “El deporte es justamente un vehículo para la inclusión, la integración y el encuentro entre diversidades”, se aclara.

“Estamos acompañando e investigando las denuncias, pero sobre todo queremos abrir un canal de diálogo para conciliar y mediar con el club”, apuntó Paula Saini, la delegada del Inadi.