Rumbo a los juegos de Tokio: Dani Alves será el líder de la selección olímpica brasileña de fútbol, en la que no estará Neymar

Río de Janeiro (AFP).- El veterano lateral Daniel Alves, de 38 años, será el principal nombre de la selección olímpica brasileña de fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, en la que no estará Neymar, según la convocatoria divulgada este jueves. El seleccionador olímpico, André Jardine, anunció también en una rueda de prensa la convocatoria del nuevo fichaje del Olympique de Marsella, el centrocampista Gerson, así como del medio Bruno Guimaraes, del Lyon.

El gran ausente será Neymar, del Paris Saint Germain, quien lideró la selección olímpica que conquistó su primer oro en los Juegos de Rio de Janeiro-2016 pero a quien Jardine no convocó por estar disputando actualmente la Copa América con la selección absoluta.

”Neymar es un referente mundial, imagina para nosotros. Es el gran líder de la selección principal. Nos gustaría contar con él (...), pero sería muy difícil para él jugar la Copa América y los Juegos Olímpicos seguidamente. Nos gustaría mucho contar con ‘Ney’ pero no se pudo por ese motivo”, aseguró el coordinador de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ricardo Branco.

Sin Neymar, el principal nombre de Brasil será el exjugador del Barcelona y el PSG Daniel Alves, actualmente en el San Paulo, el jugador con más títulos de la historia, que disputará los Juegos Olímpicos por primera vez.

Además de Dani Alves, ausente de la Copa América por lesión, los otros dos jugadores con más de 23 años convocados por Jardine son el portero Santos, del Athletico Paranaense, y el defensa del Sevilla español Diego Carlos.

En la lista no figura el delantero del Real Madrid Rodrygo, a quien su club no liberó para disputar el torneo, y está en el aire la participación del atacante Pedro, convocado a pesar de que su club, el Flamengo, avisó que no lo liberaría para ir a Tokio.

El único jugador convocado y que está disputando la Copa América con la selección absoluta es el medio Douglas Luiz. La selección olímpica brasileña se concentrará a partir del 1° de julio en Sao Paulo. El 8 viajará a Qatar, donde permanecerá una semana antes de volar a Japón. El debut de la ‘canarinha’ en el torneo será el 22 de julio contra Alemania. La selección brasileña defenderá el oro que logró en Rio-2016.

Lista de los convocados:

Arqueros: Santos (Athletico Paranaense) y Breno (Gremio)-

Santos (Athletico Paranaense) y Breno (Gremio)- Defensores: Daniel Alves (Sao Paulo), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Diego Carlos (Sevilla), Arana (Atlético Mineiro), Gabriel Menino (Palmeiras) y Nino (Fluminense).

Daniel Alves (Sao Paulo), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Diego Carlos (Sevilla), Arana (Atlético Mineiro), Gabriel Menino (Palmeiras) y Nino (Fluminense). Mediocampistas: Bruno Guimaraes (Olympique de Lyon), Gerson (Olympique de Marsella), Claudinho (Bragantino), Douglas Luiz (Aston Villa), Matheus Henrique (Gremio).

Bruno Guimaraes (Olympique de Lyon), Gerson (Olympique de Marsella), Claudinho (Bragantino), Douglas Luiz (Aston Villa), Matheus Henrique (Gremio). Delanteros: Anthony (Ajax), Matheus Cunha (Hertha Berlín), Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo) y Paulinho (Bayer Leverkusen).

LA NACION