Ryoga Kida, el japonés que llegó a Argentinos Juniors en 2024 y tuvo su debut oficial en primera división

El fútbol argentino abre fronteras. No sólo por aquellos jugadores que emigran a otros lados del mundo, sino también por los que vienen a jugar acá. Generalmente se trata de futbolistas sudamericanos, pero a veces hay excepciones. Una de ellas es la de Ryoga Kida, el japonés que hizo su debut oficial con la camiseta de Argentinos Juniors, en el triunfo por 1-0 ante Sarmiento, por la primera fecha Torneo Apertura.

El joven de 20 años se formó en el fútbol de su país y jugó en la selección sub-17. Arribó a la Argentina en 2024 y estuvo en la reserva del Bicho. Sus buenas participaciones lo llevaron a debutar en el equipo de La Paternal y es el tercero con esa nacionalidad en jugar en el fútbol de la Argentina.

El reloj marcaba los 27 minutos de la segunda parte cuando el entrenador de Argentinos Juniors Nicolás Diez decidió realizar una variante. Con la camiseta número 34 en su espalda, moviendo sus hombros y su cabeza se preparaba Ryoga Kida, que tomó el lugar de Nicolás Oroz, quien llegó corriendo para ser reemplazado y chocó las manos del delantero japonés, que entró para hacer su presentación oficial en la primera división del equipo de La Paternal.

MOMENTO ESPECIAL EN LA PATERNAL: el jugador japonés Ryoga Kida hace su debut en la Primera División de Argentinos al ingresar en el ST del partido ante Sarmiento.



Durante los poco más de 20 minutos en el campo de juego, el jugador de 20 años se recostó sobre el sector izquierdo del ataque y se mostró muy participativo en el juego. Incluso, en una de sus primeras acciones hizo una pared con Leandro Fernández y sacó un potente derechazo al arco. El disparo, que llevaba destino de gol, fue tapado por el arquero rival Javier Burrai, que dejó el rebote y su compañero Tomás Molina no pudo definir ante la buena marca de un defensor de Sarmiento.

La historia de Kida, que nació en la capital de Japón el 15 de julio de 2005, comenzó en Tokyo Verdy Junior. Luego pasó a FC Tama Junior Youth. Siguió sus estudios secundarios en la escuela Tokai Gakuen y luego se unió a Nagoya Grampus. En ese equipo debutó con 15 años en la categoría U18, en abril de 2021, ante Jubilo Iwata. Sus buenos rendimientos hicieron que comience a ser parte del primer equipo, y en julio de 2022 debutó en primera con tan sólo 17 años, en la Copa J. League.

Mientras tanto, formaba parte de ambas categorías y en julio de 2023 marcó sus primeros dos goles en el equipo mayor. Firmó su primer contrato profesional y días más tarde se presentó en la J1 League, el torneo de primera división de japón. Su primera temporada completa la finalizó con tres goles en 20 partidos entre todas las competiciones. Durante todo ese trayecto, Kida fue convocado a la selección Sub 17 de Japón en agosto de 2022, para participar en un torneo celebrado en Hiroshima, y meses después participó en una gira por Croacia.

Finalmente, en febrero de 2024 llegó a la Argentina para sumarse a Argentinos Juniors a préstamo por dos años y con opción de compra. Desde el club de La Paternal le explicaron a LA NACION que su llegada se dio tras un scouting del jugador. Una vez visto, dieron con un representante en tierras asiáticas. Luego se le hizo un seguimiento y se tomó la decisión de su llegada a la institución para primero formar parte de la reserva. En el segundo equipo del Bicho, Kida disputó 33 partidos, convirtió 6 goles y dio 2 asistencias. El nivel que mostró le permitió ser considerado por el cuerpo técnico liderado por Nicolás Diez, y este domingo tuvo su estreno como profesional en la Argentina.

Además, en una entrevista que realizó con el medio japonés Number cuando emigró al fútbol argentino, Kida explicó su decisión de viajar a esta región: “Siempre he admirado a jugadores sudamericanos como Luis Suárez y Lionel Messi. Quiero consolidar mi estilo dentro del fútbol sudamericano. Irme a una edad temprana, en mi adolescencia, me permite absorber más y mejorar mi nivel. Además, Argentina es una nación ganadora de la Copa del Mundo. Mi objetivo es crecer y rendir bien en un país como ese, para luego dar el salto a Europa”.

El asiático aseguró en la misma nota que no había podido estudiar el idioma castellano porque la negociación había sido “repentina”, aunque había advertido: “Tengo pensado comprar un libro y poner manos a la obra (risas). Sinceramente, ahora mismo estoy más bien emocionado. Esta es mi primera vez en Sudamérica”.

Por otra parte, Kida aseguró que había “investigado” la historia de Argentinos Juniors: “Es famoso por ser el equipo en el que empezó Maradona, pero también he descubierto que (Alexis) Mac Allister, que actualmente juega de forma brillante en el Liverpool, también vino de Argentinos. Eso me lo ha hecho sentir más familiar de alguna manera. Me hace pensar que deben tener un sistema de formación de jóvenes muy sólido. Además, tiene más de 100 años, así que su historia también es bastante impresionante”.

Casi nueve meses después de su arribo al país, acompañado por un traductor, el delantero dio una breve entrevista con el medio Argentinos Pasión tras su debut en las inferiores. “Mis primeros seis meses tuve una lesión y no pude trabajar bien. Tuve momentos difíciles. Hay compañeros que me animan y me apoyan“, expresó tras pasar inactivo toda su primera etapa en el país.

Esta es la pequeña historia de Kida, pero se trata de un comienzo. Con su ingreso ante Sarmiento este domingo 25 de enero, el delantero de 20 años se convirtió en el tercer japonés en jugar en el fútbol argentino. De este modo se suma al recordado Naohiro Takahara, que estuvo en Boca en el 2001, y a Yusuke Kato, que llegó con 14 años al país y estuvo en Huracán entre 2006 y 2008. También desembarcó en nuestras tierras Misu Akira, que estuvo en Estudiantes de La Plata, aunque no llegó a debutar en el Pincha, aunque sí actuó en el ascenso en Defensa y Justicia y en El Porvenir.