San Lorenzo, a la deriva: el malestar con Tinelli, deudas que se acumulan, el fondo de la tabla que acecha, y sin técnico en el horizonte

No quedan dudas de que se trata de una de las campañas más pobres de la vida futbolística de San Lorenzo. Nunca en su historia el Ciclón terminó en el último puesto de la tabla del torneo local, y hoy sufre por no finalizar el certamen en esa posición. Tras la derrota contra Aldosivi, en Mar del Plata, volvieron las dudas, los reproches y los cuestionamientos. En las entrañas azulgranas se suceden las charlas entre Horacio Arreceygor, Marcelo Tinelli y Matías Lammens, los principales dirigentes, aunque algunos estén más adentro que otros. Pero la sensación principal es la de una histórica institución a la deriva, en los despachos y en la cancha.

Para el club, el presente del Ciclón es asfixiante. Está ahogado económicamente y en un mar de penurias futbolísticas. Cayó en siete de los últimos ocho encuentros. Y cayó en más de la mitad de sus partidos: un total de doce caídas sobre 22 compromisos. Ningún otro club de primera perdió tanto. Está en el puesto 25° de 26 equipos (este jueves podría superarlo Arsenal, si lograse vencer a Unión), en el puesto 13° en los promedios y en la ubicación 18° en la tabla anual. Lejos de todo y de todos. Ni siquiera puede pensar en una clasificación a las copas internacionales del año que viene. Y, se sabe, sin esas participaciones habrá menos dólares disponibles.

San Lorenzo es el equipo que más derrotas sufrió a lo largo del campeonato Fotobaires

El pozo azulgrana parece no tener fin. ¿Cuál es la solución para este momento? A ciencia cierta, en el club nadie lo sabe. La situación se tornó insostenible y las internas políticas se agudizan. En las entrañas de la entidad se habla de un posible regreso de Marcelo Tinelli, quien actualmente se encuentra de licencia desde mayo. “Si lo hace, que sea para meterse de lleno, 100%, de lo contrario que no lo haga”, es el pensamiento de algunos directivos en off.

La pata económica es una de las que más preocupa al planeta azulgrana. Entre los ejemplos, se tomaron malas decisiones en los mercados de pases, circularon una gran cantidad de entrenadores y se marcharon en conflicto dos figuras como los hermanos Ángel y Oscar Romero. El club había invertido 4.000.000 de dólares en ellos, se fueron libres y ni siquiera pudo recuperar algo de dinero. Asimismo, en plena pandemia por el Covid-19, bajó la masa societaria y las deudas aumentaron. De acuerdo al último balance, existe un pasivo cercano a los 56 millones de dólares. En este entramado, inclusive, San Lorenzo todavía debe levantar una inhibición de la FIFA por la deuda que mantiene con Palestino de Chile, que asciende a unos 2.500.000 de dólares. Y además se siguen acumulando los cheques rechazados. Un panorama muy poco alentador.

Matías Lammens se vuelve a involucrar en el día de día de San Lorenzo, mientras esperan el regreso de Marcelo Tinelli a la presidencia

”Hace unos años que el club no está bien no solamente en lo deportivo, sino también financieramente, por haber gastado más plata de la que se tenía. Hay que hacer un buen diagnóstico para poder salir de esta situación”, sostuvo Lammens hace algunos días en radio La Red. Y agregó: “Hay un problema grande y hay que resolverlo. Yo personalmente desde hace unos meses me estoy dedicando más al club y lo voy a seguir haciendo”.

”Desde abril, apenas se licenció Tinelli, pedí elecciones anticipadas y su renuncia en la comisión directiva. Entiendo que no hay legitimidad en quienes están al frente del club. No se puede gobernar con tres presidentes y ninguno a la vez. Así es imposible seguir. Se necesita un gobierno nuevo, legitimado por el voto, para tomar las medidas necesarias y que cuente con las manos libres y sin pactos preexistentes que lo condicionen. Los actuales directivos del oficialismo votaron todo lo que nos llevó a este presente”, le dijo a LA NACION César Francis, único dirigente opositor que integra la Comisión Directiva de San Lorenzo.

Oscar y Ángel Romero dejaron San Lorenzo en un año en el que el plantel de primera tuvo cinco entrenadores Archivo

Está claro que en el derrumbe hay responsabilidades en todos los eslabones: dirigentes, jugadores y cuerpos técnicos. No hay que dejar de lado que en el 2021 el club tuvo cinco entrenadores, entre confirmaciones e interinatos: Mariano Soso, Diego Dabove, Leandro Romagnoli, Paolo Montero y la dupla Diego Monarriz-José Di Leo. ¿Quién podría ser el nuevo técnico? Es otra de las grandes incógnitas. Se pensó en Gabriel Heinze, Hernán Crespo y Luis Zubeldía, pero todo quedó en la nada. En una cadena negativa cuyo final parece no llegar nunca, quien tome esas riendas tendrá enfrente un desafío mayúsculo. El futuro es poco claro, también en cuanto a qué jugadores seguirán en el plantel. Por otro lado, en el marco de una “reestructuración en el fútbol juvenil”, no le renovarán el vínculo a Fernando Kuyumchoglu, un formador de futbolistas que había llegado a la institución a fines de 2012. Se irá a fin de año.

El último impacto: caída ante Aldosivi

Dentro de la crisis futbolística, surgen otros detalles que profundizan los problemas de un equipo que parece anestesiado, incluso derrumbado antes de jugar. San Lorenzo está en el podio de tres tablas en las que nadie quiere figurar: tarjetas rojas, amarillas e infracciones cometidas. El Ciclón acumula nueve expulsiones en 22 partidos, mientras que Colón se ubica segundo con seis. Si se habla de las amarillas, Talleres suma 62, en tanto que Boedo tiene 60. En cuanto a las infracciones, Patronato realizó 351 en este campeonato y San Lorenzo lo sigue de cerca con 348.

El público de San Lorenzo ya se ha expresado desde su vuelta a las canchas. ‘Que se vayan todos, que no quede ni uno solo’, gritaron en el Nuevo Gasómetro. El próximo martes, desde las 17, el Ciclón recibirá a Sarmiento. El escenario, una olla a presión, será un nuevo termómetro para una situación que se asemeja a un circulo vicioso del que los azulgranas no pueden escapar.

