San Lorenzo: hinchas se manifestaron en la sede de la avenida La Plata contra el presidente Moretti

El frío de la noche del viernes contrastó con la temperatura de los hinchas. Cientos de simpatizantes de San Lorenzo autoconvocados acudieron a la sede del club en la avenida La Plata para manifestarse contra el presidente del club, Marcelo Moretti, que se encuentra de licencia desde hace dos meses, y reclamar que se anticipe la elección de autoridades en la institución, prevista para 2027.

Esta semana Moretti, que asumió en diciembre de 2023, reapareció públicamente para vociferar su presunta inocencia en una causa que se abrió por un video de cámara oculta en el que se lo ve recibir 25.000 dólares supuestamente para promover a un futbolista juvenil. El dirigente alegó en su momento que se trataba de una donación que inmediatamente iba a depositar en la tesorería del club, pero pidió licencia por el escándalo consecuente.

El video que involucra a Moretti

Moretti Recibe Dólares De Una Mujer

Ahora volvió a escena con un posteo en redes sociales por el 30º aniversario de la conquista azulgrana del torneo Clausura 1995, junto a dos figuras de entonces, Paulo Silas y Norberto Ortega Sánchez, y no solamente negó tener culpas, sino que además anticipó que va a poner fin a su licencia y prometió reanudar su actividad con dinero para levantar el anhelado estadio en la propia sede y para comprar futbolistas. Eso enardeció a muchos hinchas.

💥 MORETTI ACORRALADO: HINCHAS PIDEN SU RENUNCIA EN LA SEDE

El presidente de San Lorenzo se refugia en el club mientras finge demencia prometiendo terminar la cancha. Pero los hinchas ya no le creen y se autoconvocaron para exigir que se vaya.@PRossiOficial @edufeiok pic.twitter.com/FWqT3wXsdr — Agarra la Pala (@agarra_pala) June 28, 2025

Cientos de ellos acudieron a la sede este viernes para repudiarlo, con cantos de protesta, además de insultos al directivo. “Dirigencia, dirigencia, no se lo decimos más: si no llaman a elecciones, qué q... se va a armar”, y “que se vayan todos, que no quede ni uno solo” sonaron como expresión de la bronca sobre el asfalto y las veredas en Boedo. La sede de San Lorenzo tenía cerradas las puertas y los manifestantes ocuparon la avenida. Después de que llegara un nutrido contingente de infantería de la Policía de la Ciudad, fueron abiertos los accesos para que los simpatizantes azulgranas pudieran ingresar y pronunciarse allí.

Numerosos efectivos de infantería de la Policía de la Ciudad se apostaron frente a la sede de la avenida La Plata para prevenir incidentes; no los hubo. X @adn_cuervo

“No tengo culpabilidad alguna, la Justicia me dará la razón. Está comprobado por la Comisión Fiscalizadora y la oposición dentro de esa comisión que tengo mutuos de dinero aportados por 180 mil dólares”, había enunciado Moretti ante el diario Clarín. “Los socios me votaron, y si alguno no quiere estar, hay vocales suplentes que pueden ocupar ese lugar”, aludió a compañeros de la comisión directiva que se desligan del presidente y creen que ya no tiene posibilidades reales de gobernar el club. En contraste, Moretti exalta que está respaldado por la propia AFA.

“Chiqui Tapia, Chiqui Tapia, no te lo decimos más: si lo bancás a Moretti, qué q... se va a armar”, fue uno de los cantos de los socios y hinchas de San Lorenzo que se congregaron en la fría noche del viernes. En una manifestación que, ciertamente, no es la primera ni la segunda en los últimos años para vociferar su hastío ante la situación institucional del Ciclón.