San Lorenzo: Julio Lopardo renunció de palabra y San Lorenzo espera que Marcelo Moretti deje el misterio

Después de la derrota por 2-1 ante Platense el sábado pasado por el Torneo Clausura, en San Lorenzo parecía que el foco estaría en la pérdida del invicto del equipo. Sin embargo, lo institucional recuperó el primer plano en medio de un Moretti-gate que abrió otro capítulo conflictivo este martes.

Hace algo más de una semana, Julio Lopardo advirtió que evaluaba seriamente dar un paso al costado si regresaba a su cargo Marcelo Moretti, el presidente en licencia desde que se hizo pública una cámara oculta en la que se lo veía guardando un fajo con dólares. Es más, a sus allegados les confirmó la renuncia y solo resta hacerla pública. Ahora, sería una renuncia a mitad de camino, ya que comunicó sin hacerlo oficial que, si su compañero de fórmula vuelve al club, dejará su puesto de vicepresidente 1°... pero continuará como miembro de la comisión directiva.

La decisión la tomó en medio de las versiones que indican que el Tribunal de Ética de la AFA comunicará en las próximas horas que no encuentra argumentos ni pruebas para sancionar a Moretti, que éste continuará siendo miembro del Comité Ejecutivo y podrá volver a su cargo de presidente. Para Lopardo no es admisible, aunque no se va.

Una cámara oculta comprometió al presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, que pidió licencia luego del escándalo

¿Cuáles fueron los desencadenantes para que se mueva el piso institucional? Durante el lunes, Moretti se presentó junto a un escribano en la sede administrativa del Ciclón, en la avenida La Plata, pero no le permitieron ingresar a la oficina de la presidencia, por lo cual se retiró casi por debajo del radar. Algunos entendidos en la política azulgrana creen que lo hizo para anticipar que podía hacerlo en cualquier momento (lo cual es cierto) y generó un cimbronazo mayúsculo en la entidad, con la reacción de quien heredó el cargo.

Antes de que se haga oficial el aval de la AFA para Moretti, o que el presidente mande un mail comunicando el final de su licencia, el dirigente que esta todavía formalmente al frente del club lideró un descabezamiento. Pegó el portazo verbalmente. A continuación, Javier Allievi, vocal titular por el oficialismo, presentó en Secretaria su renuncia, condicionada a que también den un paso al costado el resto de los dirigentes de la agrupación que hoy gobierna, a excepción de Moretti, lo que provocaría una acefalía. Esa idea la confirmó en TyC Sports, incluso.

“Moretti se presentó con cuatro custodios. No lo dejaron entrar en la sede y no se lo van a permitir hasta que envíe un mail comunicando oficialmente la finalización de su licencia”, le había contado, hastiado, el lunes pasado a LA NACION un dirigente opositor, de la agrupación Boedo en Acción. En contrapartida, “veo difícil la acefalía”, pronosticó un directivo actual para pintar el panorama azulgrana, cada vez más gris.

Nadie pareciera aceptar la vuelta de Marcelo Moretti, que hasta se plantea ser presidente en un posible gobierno de transición, de su propia gestión saliente. Las especulaciones y estrategias son cada vez más amplias. Incluso, desde el lado de Moretti hacen trascender que su regreso provocaría que el club salga del actual letargo.

Los hinchas de San Lorenzo ya se manifestaron en varias ocasiones en contra de la vuelta de Marcelo Moretti Facebook

Un pedido de quiebra

Por otro lado –aunque todo está relacionado–, la Justicia vuelve a poner a San Lorenzo en el centro de la escena: la Cámara Comercial – Sala C resolvió hacer lugar a un recurso de apelación presentado en un expediente que involucra al club. La medida judicial revocó la resolución anterior hecha por el juez de primera instancia y habilitó a que el planteo del acreedor continúe su curso en el ámbito legal.

La resolución no implica un desenlace inmediato, pero establece un antecedente significativo de cara a lo que viene: se habla de una cifra superior a los US$4,5 millones, correspondientes al grupo AIS INVESTMENT, luego de un préstamo hecho a finales de 2019 y que por diversos incumplimientos, se llegó a la situación actual.

El Ciclón mantiene una deuda importante con el fondo suizo. En aquel acuerdo, recibió un crédito de 2,5 millones de dólares para hacer frente a la pandemia y, posteriormente, otros 1,5 millones como adelanto por la venta de Adolfo Gaich al CSKA Moscú. Cuando el conjunto ruso abonó el dinero acordado por el delantero, en Boedo no devolvieron lo prometido. A pesar de los sucesivos intentos por reestructurar la deuda mediante distintos planes de pago, el club nunca cumplió y el AIS Group recurrió a la Justicia.

Desde el club confían en que con el pago de una cifra cercana a los tres millones de dólares, pueda quedar resuelto y sacar de un apuro gigante a la institución azulgrana. Pero eso es otra historia...