San Lorenzo le ganó una insólita definición por penales a Platense, por la Copa Argentina

Un partido flojo, de vuelo bajo, tuvo un desenlace insólito, con un cambio de arco en la definición por penales a raíz del hundimiento del punto de una de las áreas. El festejo perteneció a San Lorenzo, tras un empate sin goles en el partido de los dieciseisavos de final por la Copa Argentina. Y el héroe resultó Augusto Batalla, que no aceptaba la modificación de la escena, porque había ganado el sorteo y elegido el arco donde estaban los hinchas azulgranas. Pero la resolución resultó en su favor: tras la decisión arbitral de reanudar en la otra área, el arquero atajó dos penales y convirtió el suyo para que el Ciclón derrotara por 4-3 a Platense y se clasificara para la etapa de octavos.

No le restó importancia San Lorenzo al juego, a pesar de que se trató de una fecha incómoda para el Ciclón: dentro de una semana jugará el partido de ida frente a San Pablo, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Protagonista e impulsado por un estilo efectivo, el entrenador Insua apeló a sus mejores piezas: no se guardó cartas pensando en el futuro. El director técnico tiene un libreto que le ofreció dividendos y no se aparta, aunque en el camino fue reinventando y explotando futbolistas ante las bajas Federico Gattoni (Sevilla) y Andrés Vombergar (Ittihad Kalba). El dibujo 5-2-3 no luce, no es vistoso, pero en tiempo de crisis y de bolsillos flacos si es positivo para la campaña ayuda para disimular situaciones que tienen enredado al club, donde los movimientos de dirigentes no se traducen en soluciones.

El extraño percance del suelo levantado

¿Ejemplos? Sin fondos, no destrabó la rescisión de contrato de Cristian Tarragona (Gimnasia LP) o del uruguayo Brahian Alemán (Banfield), de 300 mil dólares. La venta de la mitad del pase de Agustín Martegani a Racing, en US$ 2.800.000, podría ser un alivio, pero la negociación entró en una nueva turbulencia: el zaguero Jonathan Galván –con contrato con la Academia hasta diciembre, aunque el pase pertenece a Argentinos– interesaba al Ciclón, aunque en la Paternal quieren observarlo para analizar si será repescado. La indefinición podría derrumbar las operaciones. En medio de tanta incertidumbre, hoy se sumará Carlos Auzqui, de paso por Hungría.

El desenlace, con Batalla como figura

Orden, sacrificio y pinceladas de sus conductores Maroni y Barrios, que enseñan características distintas, el argumento de San Lorenzo: el exBoca y Talleres –con contrato hasta diciembre– maneja los tiempos y tiene como laderos al incansables a Leguizamón y al juvenil Giay, que desandan el carril derecho; el Perrito se destaca por ser vertical, punzante, y el socio elegido para desequilibrar por la izquierda es Braida. El paraguayo Bareiro es el faro del área, también el goleador del plantel –tras la salida de Vombergar– de la Liga Profesional.

Platense logró acomodarse en la cancha como en el torneo, aunque a partir de anoche se quedó sin su bandera futbolística: el juvenil Taborda será repescado por Boca; acumular cinco tarjetas amarillas le impedirá jugar el domingo con Gimnasia LP en el Bosque. Apostó más al juego aéreo a partir de las pelotas paradas, aunque sin éxito en la resolución. San Lorenzo lo incomodó con un par de remates de media distancia –Giay y Braida–, aunque la mayor oportunidad de riesgo la generó Barrios –después de que Insua provocó un intercambio de bandas entre el Perrito y Leguizamón– y Maroni, que falló en la definición. Las diferencias eran mínimas, los dibujos espejados anularon las intenciones de los que debían marcar el pulso.

El árbitro Yael Falcón Pérez le enseña a los arqueros Augusto Batalla y Ramiro Macagno que deben cambiar de arco para continuar con la definición por penales en la cancha de Lanús Fotobaires

De un anodino primer tiempo, con los ingresos de Servetto –en Platense- y el colombiano Diego Perea, en el Ciclón, desde el posicionamiento insinuaron mayor atrevimiento. Chispazos de Taborda, siempre directo, encarador y con panorama para descubrir a su compañero mejor ubicado; el manejo de Maroni y alguna corrida de Barrios –que se fue apagando y generó el ingreso de Martegani–, ilusionaban.

Gonzalo Maroni, uno de los conductores de San Lorenzo; el volante tuvo la mejor oportunidad que generó el Ciclón en los 90 minutos Fotobaires

Platense se insinuó con más luces para enseñar el rumbo, aunque no acertaba al arco, y el Ciclón empezó a sentir el trajín de la triple competencia. Los gestos de los técnicos Insua y Palermo pretendiendo entender a qué jugaban sus dirigidos. Los penales resultaron el medio para dirimir el duelo.

El festejo de San Lorenzo, que ahora se enfocará en los octavos de final de la Copa Sudamericana, frente a San Pablo Twitter

