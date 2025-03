San Lorenzo le rescindió el contrato a Jaime Peralta por ausencias a prácticas y fotos con Brasil

“Peralta me venció. Es un muchacho joven al que intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro veces. Perdí la cuenta... No le hago bien protegiéndolo de todo. Es joven, tiene que aprender, pero acá mientras yo esté no juega más”, había expresado públicamente Alfredo Arias, que fue su entrenador el año pasado en Independiente Medellín. Ahora, el que perdió la paciencia con Jaime Peralta fue Miguel Russo y la dirigencia de San Lorenzo le rescindió el contrato al futbolista colombiano.

Menos de dos meses duró el delantero en el Ciclón: su llegada había sido anunciada el 30 de enero pasado, durante el último mercado de pases. Este martes, San Lorenzo interrumpió el vínculo luego de que el jugador no se presentara al entrenamiento, una situación que ya había tenido algunos capítulos y tuvo un plus esta vez: horas antes, Peralta había estado en el hotel donde se hospeda el seleccionado de Brasil y participado en el recibimiento del plantel, sin autorización.

Peralta ingresó cuando faltaban tres minutos frente a Racing y, en el tiempo adicional, le dio el gol de la victoria al Ciclón. Daniel Jayo

Los jugadores de San Lorenzo se reencontraron esta mañana tras la clasificación angustiosa del domingo para los 16os de final de la Copa Argentina por penales frente a Sportivo Las Parejas. Pero el colombiano, que no había sido citado para ese partido luego de ausentarse a otra práctica días pasados, no apareció.

El atacante había arribado en préstamo desde Deportivo Cúcuta con cargo y una opción de compra por un 50% de su pase. Tras irse en conflicto con el entrenador de Independiente Medellín, Peralta estuvo un semestre en Cúcuta, equipo en el que anotó cinco goles en ocho partidos. Una temporada de gran efectividad llamó la atención en San Lorenzo, que no tardó en perder la paciencia al descubrir, además, un joven conflictivo.

El colombiano estuvo en San Lorenzo menos de dos meses; sus ausencias en entrenamientos y la visita a la concentración de Brasil colmaron la paciencia de la directiva del Ciclón. Daniel Jayo

Más allá de la drástica medida que tomó la directiva del Ciclón, ya que en el contrato había una cláusula de recisión unilateral en caso de indisciplina, el club argentino tendrá ahora que acordar con Cúcuta para que acepte volver a incorporar al futbolista. Se abre, entonces, otro foco de conflicto. No hubo información oficial, pero se expandió por diversos canales de televisión, entre ellos, TyC Sports y TNT Sports. Se manifestó que Peralta pretende cobrar completo el contrato, que vencerá en diciembre próximo.

El colombiano, que marcó un gol desde que está en San Lorenzo, en la victoria por 3-2 en el clásico con Racing, había ido a recibir al plantel de Brasil, que se enfrentará con la selección argentina en la noche de este martes en el Monumental, y se fotografió con varias estrellas, como Raphinha y Vinícius Júnior.

Así, cierra su etapa en el conjunto de Boedo con cinco partidos y un solo tanto. Fue convocado en seis encuentros, ingresó desde el banco de suplentes en cinco y sumó 27 minutos ante Vélez; 24 frente a Platense; 14 contra Huracán; 3 en el juego versus Racing en el que anotó y 28 ante Independiente.

En el encuentro con Godoy Cruz no tuvo minutos y lo presenció desde el banco, y no fue convocado por Russo para los cruces con Instituto, de Córdoba, y el reciente con Sportivo Las Parejas. La reiteración de actos de indisciplina del futbolista de 20 años hizo recordar los problemas de conducta que arrastraba de su paso por el fútbol de su país. Ahora, su futuro es una incógnita, pero estará lejos de San Lorenzo.

