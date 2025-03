San Lorenzo: Marcelo Moretti dio datos de la auditoría contra la Comisión Directiva anterior y habló de una deuda heredada de US$ 30.000.000

San Lorenzo juega este sábado un compromiso importante frente a Independiente, pero el mundo azulgrana sintió su más fuerte movimiento en la mañana del viernes. Se hizo esperar demasiado, generó desconfianza en el hincha, también estuvo incluido indirectamente en el combo de los insultos populares y hasta fue uno de los puntos por los que los fanáticos convocaron a una marcha hacia las oficinas institucionales hace pocas semanas, pero el club –por fin- les entregó a sus socios e hinchas la noticia esperada: finalizó la auditoría sobre la anterior gestión, culpada por la crisis económica que transita día a día la tesorería de Boedo. Además, el presidente Marcelo Moretti entregó mínimos datos extras y cuestionó a los que emparejan la deuda informada con las ventas conseguidas.

Viene siendo una costumbre que, cuando parece que las cosas están tranquilas, llegan las inhibiciones de la FIFA a raíz de diversas deudas con jugadores que pasaron por San Lorenzo o clubes con los que negociaron una compra. Se supo que hubo empleados con cobros atrasados y hasta los jugadores debieron reunirse con Moretti sobre el final del año pasado para reclamar sueldos y primas también pendientes.

El plantel, igualmente, jamás amenazó con alguna medida de fuerza e, incluso, en la intimidad se habló de salir a la cancha como si todo estuviera normal, con el foco puesto en jugar y ganar. Una vez que terminó el año, el entrenador Miguel Ángel Russo también hizo su parte para que se acomodaran las cosas. Y así fue.

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo Marcelo Endelli - Getty Images South America

Mientras tanto, tal como informó el comunicado del viernes, “los estudios Cangueiro Ruiz Abogados y Quian y Asociados” siguieron ocupándose de la auditoría legal y contable, comenzada el 15 de marzo del 2024: en pocos días se cumple un año. Incluso, argumentan la tardanza a “contratiempos que produjeron demora desde el momento en que esta conducción decidió encargar las auditorías”. Por eso, agregan, contrataron otro estudio de abogados para un segundo informe en lo que respecta a la materia legal. Los hinchas dudaron, hasta este viernes, de las intenciones de Moretti: estos informes fueron promesa de campaña para los comicios de fines de 2023 y el hecho de haber pertenecido a la dirigencia estudiada hasta 2021 levantaba sospechas.

Pasó el tiempo, nadie se pronunciaba al respecto con claridad y, con los malos resultados en la cancha, las tribunas se alteraron hasta el año pasado: los insultos constantes para esta comisión directiva, entre tantos motivos, tenían en uno de sus puntos a la auditoría prometida y no anunciada. Incluso, la marcha de hace tres semanas –que no fue frenada ni por una abundante lluvia- tuvo como objetivo entregar en mano, de forma pacífica y con ánimos de despertar la forma de gestionar del presidente, propuestas a futuro y puntos en desacuerdo. Uno de ellos era el reclamo sobre una auditoría que no aparecía.

El equipo, en la cancha, le da resultados al hincha: San Lorenzo viene de ganarle un partidazo a Racing por 3-2 en el final Daniel Jayo

En poco tiempo posterior ya hay noticias. El mandamás, por su parte, le agregó sus propias palabras al comunicado en un posteo aparte: “Auditorías finalizadas. Tal como prometimos en campaña, hicimos las auditorías legales y contables de la gestión anterior. Nos dejaron 183 juicios con más de 30 millones de dólares de deudas”, comenzó su publicación, a la que le agregó un detalle extra sobre el déficit: “Los derechos de televisión (300 millones de pesos por mes), tomados para el pago de otras deudas hasta diciembre 2027”.

“Poco a poco, mes a mes, vamos levantando inhibiciones y embargos. Día tras día vamos recuperando a San Lorenzo los propios socios del club. Es un camino arduo y dificultoso, pero lo transitaremos con la mayor responsabilidad y el máximo profesionalismo posible”, alentó, poniéndole fin a los conflictos pasados con los jugadores: “Hoy San Lorenzo tiene un plantel al día y con los derechos económicos de sus jugadores asegurados”.

Un rato después, tras ver algunas repercusiones, salió al ataque con otras líneas: “Y por si algún despistado o mala leche hace mención a que vendimos jugadores por 20.000.000 de dólares en estos 14 meses, les cuento que, apenas asumimos, esos jugadores estaban por quedar en libertad de acción por la falta de pago de la gestión anterior en los salarios y/o primas. Si nosotros no los pagábamos y recuperábamos, no se vendía ninguno”.

Ian Irala festeja un gol a Platense; al volante lo querían de Brasil, pero San Lorenzo no lo vendió Fotobaires

LA NACION intentó comunicarse con Moretti, pero no atendió ninguno de sus teléfonos. Desde las cercanías al presidente le avisaron a este diario que no brindará declaraciones ni habrá más informaciones que las entregadas hasta tanto no se produzca la reunión de comisión directiva (aún no presenta fecha), donde se darán a conocer primeramente todos los detalles de los informes.

Queda informado por qué el “Ciclón” necesita plata urgente. Hace meses, Moretti decidió las ventas desesperadas de juveniles (el 50 por ciento de Agustín Hausch y Santiago Sosa a Defensa y Justicia), en un combo abonado apenas por U$S 1.500.000. El efectivo a la firma no los terminó de convencer. A la vez, no vendió a Elián Irala a Inter, de Porto Alegre y hace unos días también le puso freno a la salida de Jhohan Romaña a Gremio (iban a ingresar 4.500.000 de dólares por el 80%, una cifra considerada insuficiente): “Es intransferible”, dijo el presidente.

Más allá de eso, el hincha intenta serenarse y espera escuchar más detalles mientras, al menos, el equipo dirigido por Miguel Russo le da más alegrías que tristezas.

Franco Tossi Por