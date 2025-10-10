San Lorenzo mereció ganar, pero falló mucho y perdió con San Martín de San Juan: insultos para Chiqui Tapia

En medio de una crisis institucional en donde casi todos los días cambia de presidente, el plantel y el cuerpo técnico de San Lorenzo no tiene un interlocutor confiable y ni siquiera se supo hasta último momento quién le iba a entregar la plaqueta en homenaje a Leandro Romagnoli, entrenador de San Martín de San Juan que regresaba en el banco rival al Nuevo Gasómetro, el equipo del Ciclón sigue jugando con el corazón pero no encuentra la recompensa que merece. Este viernes mereció ganar pero cayó por 1-0 porque falló muchos goles y sufrió el que convirtió Diego González, de cabeza. El Pulpo le dedicó el triunfo a Miguel Angel Russo, quien lo tuvo como entrenador en Boca. “El (Russo) me ayudó mucho en su momento, fue una gran persona y un gran DT. Como él decía, nunca hay que dejar de luchar. Dejó su legado y lo tenemos que seguir”, dijo tras el partido el goleador de 37 años.

Quién le entregaba la plaqueta (terminó siendo un cuadro) al DT adversario era el menor de los problemas, pero también graficaba la más que incómoda situación. Quizás la foto que mejor refleja la actualidad del equipo de Boedo es que Marcelo Moretti, el presidente que fue habilitado por la Justicia para retomar su sillón, no pueda ir a la cancha porque el hincha del Ciclón, el mismo que lo votó, no lo puede ni ver. Por eso el grito de guerra desde la tribuna incluso antes de que arranque el partido: “San Lorenzo va a salir campeoooon, el día que se vayan todos los h... de p... de la Comisión”.

Los insultos contra Chiqui Tapia en San Lorenzo

El pueblo azulgrana quiere elecciones y renovación, pero hoy parece todo muy difuso. Los cánticos reconociendo a Pipi Romangoli y los aplausos en reconocimiento y el minuto de silencio por al fallecido Miguel Angel Russo se mezclaban con los insultos para los dirigentes en fracción de segundos. En medio de este clima en el Nuevo Gasómetro, el equipo de Ayude hizo un buen partido, pero no pudo convertir y lo terminó pagando caro. Y al final del encuentro, en el playón del Nuevo Gasómetro, muchos hinchas se unieron para insultar a Claudio Tapia, presidente de la AFA.

¿El motivo? Entienden que es uno de los que más respalda y apoya el regreso de Moretti a la presidencia, justo el dirigente con mayor rechazo entre los simpatizantes cuervos. También hubo cantos contra Néstor Ortigoza, que tenía intenciones de regresar como vicepresidente en esta ¿nueva? etapa de Moretti.

Diego Hernan Gonzalez festeja su gol ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro JUAN MANUEL BAEZ

En ese contexto irritable desde lo político, es lógico que San Lorenzo “luche” en la cancha. El griterío lo empuja a pelear por cada pelota. También trata de jugar, pero no es fácil, claro. Pero esta mezcla de experiencia y juventud bien comandada por Damián Ayude, exDT de la Reserva que los conocía justamente de las inferiores, hace mucho más de lo que puede. El Ciclón venía de hacer un muy buen partido contra Lanús en el Sur, no mereció perder (1-2), pero también contra la mala suerte y los estados de ánimo debe pelear este equipo.

San Martín de San Juan, que estaba último en la tabla de promedios, pelea para evitar el descenso. Llegaba a este partido con once puntos en igual cantidad de fechas. Es un equipo mejorado con respecto a lo que se observaba en la primera mitad del año, pero le cuesta mucho hacer goles. Las buenas intenciones generadas desde la conducción de Romagnoli suele chocar contra la falta de jerarquía en las áreas. La voluntad nuevamente estuvo y por eso San Martín, en los primeros diez minutos, tuvo el 60% de la posesión del balón y se plantó en campo rival.

El homenaje de San Lorenzo a Miguel Angel Russo en la previa del partido con San Martín de San Juan, en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo lo equilibró enseguida, desde la presencia de los centrales Romaña y Gastón Hernández (los primeros que no merecen perder) y el pressing del doble 5 compuesto por Ignacio Perruzzi y Tripicchio, con las velocidades que empezaron a darle Cerutti, Gulli y Reali (con una gambeta y un remate de zurda generó la primera chance... a los 25 minutos recién). Y la movilidad de Cuello. Seguía estando más cerca del área rival en posesión San Martín, pero el reparto territorial ya era parejo. Eso sí: todo muy forzado, de un lado y del otro.

El Ciclón tuvo su momento a los 38 minutos de la primera etapa con dos córners. El primero de Báez casi termina en gol en contra con un cabezazo de Lecanda; el segundo envío, que fue cabeceado por Gastón Hernández, dio en el travesaño y el rebote, de arremetida de Fabricio López, fue salvado por el arquero en gran reacción. Borgogno volvió a lucirse al mandar al tiro de esquina un remate desde afuera de Cerutti que pedía ángulo.

Alexis Cuello tuvo chances claras pero no pudo convertir para San Lorenzo JUAN MANUEL BAEZ

En el segundo tiempo fue una continuación del primero y a los dos minutos Borgogno le tapó un mano a mano a Tripichio luego de un centro de Cerutti desde la derecha en la que el DT Ayude reclamó penal de Portillo a Reali. Pareció más un roce que una infracción, pero la lupa estuvo más puesta en lo que le cuesta a San Lorenzo hacer un gol, en la chance que no pudo aprovechar Tripichio.

A los 9 minutos se vivió una situación insólita pero en el otro arco: un gol desperdiciado por Ignacio Maestro Puch con el arco libre luego de un error defensivo del arquero Facundo Altamirano con un pase hacia adentro... Altamirano apareció como titular por la convocatoria de Orlando Gill a la selección de Paraguay y casi queda condicionado por un grosera falla. Sobre el final tuvo otro error cuando salió lejos a intentar rechazar una pelota.

El saludo entre Pipi Romagnoli, que fue homenajeado en San Lorenzo, y Damián Ayude. JUAN MANUEL BAEZ

En la tarde de los goles errados, Alexis Cuello tuvo dos chances propicias: en la primera, en lugar de definir quiso controlar y terminó casi sacando la pelota del área; en la segunda fusiló a Borgoño y la pelota rozó el travesaño.

Ayude movió el banco con el ingreso de Agustín Ladstatter por Reali y eso le dio algo más de juego, porque el juvenil asistió a Cuello y empezó a tirar paredes con Gulli, Diego Herazo reemplazó a Cerutti y Ezequiel Herrera al lateral López. En segundos, Herazo hizo volar a Borgogno con una gran volea desde afuera del área.

Las agresiones contra el presidente Moretti en San Lorenzo

Pero el baldazo de agua fría llegó a los 32 minutos con el gol de cabeza de Diego Pulpo González (37 años) tras un tiro libre lateral/frontal de Jaurena ejecutado desde la izquierda al punto penal. San Lorenzo no lo podía creer por que pasaba de merecer ganar el partido después de generar 19 remates (7 de ellos al arco) a... perderlo.

Ayude apostó al último cambio con Matías Hernández (centrodelantero) por Tripichio (volante). Los últimos minutos fueron más que nunca a los empujones y los centros, producto del reloj que se consumía y la desesperación por el resultado adverso. El hincha también se subió a ese nerviosismo y comenzó a insultar fuerte al presidente Moretti y volvieron a pedir “que se vayan todos”.

San Lorenzo (como equipo) está por el buen camino, pese a las últimas dos derrotas seguidas. Más que nunca estará en el cuerpo técnico de Ayude y los jugadores mantener la calma, no bajonearse y seguir confiando en lo (bueno) que pueden hacer. La fortaleza está en ellos, esté quien esté sentado en el sillón.