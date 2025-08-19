San Lorenzo no tiene paz: Moretti amaga con volver a la presidencia y se reflota un pedido de quiebra

Se especulaba con que el lunes no iba ser un día más para San Lorenzo. Más allá de la derrota ante Platense, el club sigue deshojando la margarita absurda tras 119 días del Moretti-gate y no sabe cómo salir de su propio laberinto institucional.

A la espera de un OK desde el Tribunal de Ética de la AFA que no se hace oficial para poder volver, el presidente en licencia, Marcelo Moretti, se presentó junto a un escribano en la sede administrativa del Ciclón, en la avenida La Plata, pero no le permitieron ingresar a la oficina de la presidencia, por lo cual se retiró sin hacer mayores escándalos. Algunos entendidos en la política azulgrana creen que lo hizo para demostrar que podía y puede volver en cualquier momento (lo cual es cierto) y generó un cimbronazo mayúsculo en el club: horas más tarde, se empezó a especular con la renuncia de Julio Lopardo, que tampoco termina de hacerse oficial.

¿Cuáles serían los desencadenantes para que se mueva el piso institucional? Que se haga oficial el aval de la AFA para Moretti, o que el presidente mande un mail formal levantando la licencia. Mientras tanto, Lopardo sigue al frente del club en su rol de vicepresidente primero con funciones de presidente.

Una cámara oculta comprometió al presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, que pidió licencia luego del escándalo

“Moretti se presentó con cuatro custodios. No lo dejaron entrar en la sede y no se lo van a permitir hasta que envíe un mail comunicando oficialmente la finalización de su licencia, mientras que el oficialismo no tiene idea que hacer ni cómo seguir”, le contó, hastiado, a LA NACION, un dirigente opositor a este gobierno de la agrupación Boedo en Acción.

En este sentido, las próximas horas parecieran ser clave: ¿Qué pasa si Moretti manda ese mail y vuelve? ¿Acefalía? ¿Gobierno de transición? ¿Renuncias masivas, pero con posibilidad de gobernar para el presidente aún licenciado? Muchas preguntas que por ahora no tienen una respuesta clara.

“Veo difícil la acefalía”, le confía un directivo actual a LA NACION, para pintar el panorama azulgrana... pero al mismo tiempo, cada vez más gris sobre Boedo.

Nadie pareciera aceptar la vuelta de Marcelo Moretti, que hasta se plantea ser presidente en un posible gobierno de transición, de su propia gestión saliente, según supo este medio. Por ahora, nadie se anima a decir que renuncia ni tampoco que le pondrán las renuncias a disposición a Moretti, por lo cual el final es abierto.

Respecto a las próximas horas, no prevalece aún ninguna postura, pero hay quienes insisten en que, en caso de que vuelva Moretti, al menos eso provocará salir del actual letargo.

La gente de San Lorenzo ya se manifestó en varias ocasiones en contra de la vuelta de Marcelo Moretti; ¿qué pasará si se concreta el regreso? Facebook

Un pedido de quiebra

Por otro lado –aunque todo está relacionado–, la Justicia vuelve a poner a San Lorenzo en el centro de la escena: La Cámara Comercial – Sala C resolvió hacer lugar a un recurso de apelación presentado en un expediente que involucra al Club Atlético San Lorenzo de Almagro. La medida judicial revocó la resolución anterior hecha por el juez de primera instancia y habilitó a que el planteo del acreedor continúe su curso en el ámbito legal.

La resolución no implica un desenlace inmediato, pero establece un antecedente significativo de cara a lo que viene: se habla de una cifra superior a los US$4,5 millones, correspondientes al grupo AIS INVESTMENT, luego de un préstamo hecho a finales de 2019 y que por diversos incumplimientos, se llegó a la situación actual.

El club mantiene una deuda importante con el fondo suizo, derivada de un préstamo contraído en 2020. En aquel acuerdo, el Ciclón recibió un crédito de 2,5 millones de dólares para hacer frente a la pandemia y, posteriormente, otros 1,5 millones como adelanto por la venta de Adolfo Gaich al CSKA Moscú. Cuando el conjunto ruso abonó el dinero acordado por el delantero, en Boedo no devolvieron lo prometido. A pesar de los sucesivos intentos por reestructurar la deuda mediante distintos planes de pago, el club nunca cumplió y el AIS Group recurrió a la Justicia.

Desde el club confían en que con una cifra cercana a los 3 millones de dólares, esto pueda quedar resuelto y sacar de un apuro gigante a la institución azulgrana.

La inactividad de Hernández

Mientras tanto, al equipo de Damián Ayude se le acercan en el horizonte el clásico ante Huracán (7ma fecha), y luego una doble visita a Avellaneda: Racing (8va jornada) e Independiente (9na fecha), respectivamente. Un panorama complejo para un equipo rodeado de pibes y que “tiene lo que tiene”, como destacó el propio entrenador tras la derrota 2-1 ante Platense, el pasado fin de semana.

Ezequiel Cerutti se recuperó de la molestia que lo apartó del partido ante Platense y se entrenó junto con sus compañeros, por lo que su regreso ante Instituto, el próximo sábado, es prácticamente un hecho. Por su parte, Gastón Hernández, capitán y figura, sufrió una distensión en el recto anterior del cuádriceps derecho y estará 21 días afuera, por lo que se perderá el duelo ante la Gloria y probablemente el clásico ante Huracán, siendo también una firme duda para el duelo ante Racing, en Avellaneda.