San Lorenzo no tuvo ambición para ganar y pudo perder con Huracán, aunque la figura fue el árbitro

El hincha de San Lorenzo fue la figura del clásico ante Huracán en el Nuevo Gasómetro. Los azulgranas coparon las tribunas, dieron un espectáculo multicolor a la hora de la salida al campo de los equipos y no pararon de alentar. Se pusieron su traje de gala, que incluyó inflables rojos y azules. Incluso descargaron su bronca antes del comienzo del partido, para limpiarse de cuestiones dolorosas. Hubo insultos a Marcelo Moretti, presidente licenciado que volvió al cargo en los últimos días, pero que sigue sin ir al Nuevo Gasómetro. Y también un “que se vayan todos” para el resto de la comisión directiva. Minutos después, la música cambió al hit más cantado de los últimos días: “Vamos, vamos los pibes”.

Y ahí estuvieron los pibes, fogueados en Reserva por el mismo DT, Damián Ayude, que ahora los manda a la cancha en primera y ante miles de personas que gritan por un triunfo ante el Globo. El entrenador, como sus futbolistas, quemó etapas en medio de las urgencias. Ezequiel Cerutti es una especie en extinción en este vestuario: superó los 30 años (tiene 33) y por eso porta el brazalete de capitán. Adentro de la cancha, los jóvenes y no tanto que visten la camiseta del Ciclón se repitieron en centros sin destinatario, erraron pases fáciles y atacaron siempre de la misma manera: laterales que se proyectaban y terminaban en un envío al 9 o a un mediocampista que buscara el gol. El 0-0 final calificó la ausencia de ideas en el local, que jugó más de una hora con superioridad numérica por la expulsión de Luciano Giménez. Y que pudo haber perdido si Matías Tissera calibraba mejor la mira y acertaba en un mano a mano con Orlando Gill al promediar el segundo tiempo. “Está amargado”, contó Frank Darío Kudelka sobre el 7 del Globo, que tuvo en su botín el gol de la victoria de visitante en el clásico. Un resultado que no se les da a los de Parque Patricios desde 2001.

La jugada que cambia el clásico: Perruzzi, tendido tras el codazo de Giménez; el árbitro Ramírez, de espalda, ya lo expulsó; el árbitro acertó en las decisiones clave Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

El gol, ese gol añorado por el Nuevo Gasómetro, no llegó nunca. Por más que la gente alentó sin parar. Por más que Ayude intentó variar la dinámica desde el banco de suplentes. Apenas un centro mal descolgado por Hernán Galíndez en la segunda parte. O un penal que había marcado el árbitro Nicolás Ramírez por infracción de Hugo Nervo a Matías Reali y que luego rectificó el VAR porque Cerutti estaba adelantado. Por un taco, pero adelantado al fin. “¡Péguenle al arco!”, reclamó en la platea un niño. Menos de diez años. campera azul con vivos rojos. Sangre azulgrana como el padre, que veía el partido y se amargaba junto a él.

Las dos jugadas decisivas tuvieron a hombres del Globo como protagonistas: a los 27 del primer tiempo, Giménez vio la roja -directa, bien sacada por Ramírez, que dirigió muy bien, tanto como para ser el mejor de los que entraron a la cancha- por un codazo a Ignacio Perruzzi. Pasada la media hora de la segunda parte, Tomás Guidara habilitó a Matías Tissera y el ex delantero de Platense erró un mano a mano imposible a metros del arco. Johan Romaña, que ya estaba en una pierna por un golpe, apenas le miraba el número. En el banco del Globo nadie lo podía creer. “Hicieron una jugada bárbara. Un pase hermoso. Un desmarque muy bueno. Nos faltó puntería”, se lamentó Kudelka, que vivió el partido de una manera muy particuar. Y hasta tuvo un careo con el árbitro Ramírez. “A mí me hablás bien. Yo no te hablo mal a vos”, le dijo el entrenador en el fragor del encuentro. “¡Respire!“, le aconsejó Ramírez. Después del partido, árbitro y DT aclararon el entredicho.

"NO TE HAGAS EL GUAPO CONMIGO"



"RESPIRE"



Imperdible cruce entre Kudelka y Ramírez en el Nuevo Gasómetro.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/3vlRzjv3Zl — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

Después de la roja a Giménez, el estadio tronó. La gente sintió que era su momento. Los hinchas, que jugaron desde muchas horas antes su propio partido, buscaron impulsar al equipo a puro canto. El estadio fue un grito a capella: “Vamos, Ciclón, vamos a ganar”. Tímido, San Lorenzo buscó. Lo intentó Elías Báez con un remate desde afuera del área y, luego Perruzzi con otro tiro lejano. De jugadas elaboradas, poco y nada. Y ése fue el gran déficit del Ciclón.

¡INCREÍBLE EL MANO A MANO QUE SE PERDIÓ TISSERA ANTE GILL! ❌⚽



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/tM61zt8OaO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 30, 2025

En la segunda parte, el Globo siguió jugando a lo suyo. Se refugió en su área y enseñó los dientes en algún contragolpe. Lo tuvo, al fin, en aquella jugada de Tissera. Hasta ese momento, casi no pasó ningún peligro, porque sus defensores centrales sacaron todo de arriba y, sobre todo, porque a San Lorenzo no se le cayó ni una idea. Los centros para nadie se hicieron remanidos y el local no tuvo sorpresa. “Nos faltó mover más rápido la pelota. Ritmo en la construcción. Ellos nos esperaron mucho más a partir de que les echaron a uno. En igualdad [numérica] era un partido más abierto. Sabemos lo que nos cuesta a nosotros construir. Lo estamos trabajando. Cuando lo echaron a ese futbolista nos dieron el terreno, pusieron dos líneas de cuatro. Y nos faltó mover la pelota de lado a lado para tratar de hacer un dos contra uno por afuera”, razonó Ayude, el entrenador del Ciclón, en conferencia de prensa.

El color, lo mejor del clásico en el Nuevo Gasómetro Gonzalo Colini - LA NACION

El 0-0 final calificó sobre todo al local, obligado por su gente a intentar algo más y buscar el gol. No lo encontró y tuvo la fortuna de no haber perdido. Tras el pitazo de Ramírez, el árbitro, su gente silbó. Y en medio de la bronca por un resultado insípido ante un rival al que quería ganarle -tal vez, como a ningún otro- se acordó del presidente, que estuvo licenciado y volvió hace pocos días, mail mediante. “Moretti… hijo de p…”. Luego, abandonó el Nuevo Gasómetro, que quedó desnudo en medio del viento y el presagio de la tormenta de Santa Rosa. Tan vacío de gente como San Lorenzo de fútbol.

Lo mejor del empate sin goles entre San Lorenzo y Huracán