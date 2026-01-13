San Lorenzo: qué pasa con Romaña y Cuello, los jugadores con mayor cartel para inyectar dinero a la tesorería

Con 30 socios presentes, la comisión directiva de San Lorenzo sesionó en la sede de la avenida La Plata. Las reuniones que desarrolló el Ciclón en 2025 resultaron agitadas, porque el club está envuelto en una crisis. La acefalía que activó el Juzgado Civil número 51, tras rechazar una medida cautelar que presentó Marcelo Moretti con el objetivo de sostenerse en la presidencia, dio un respiro y la resolución de la Asamblea Extraordinaria determinó que Sergio Costantino sea el presidente provisorio hasta el 30 de mayo, cuando se realicen las elecciones anticipadas para elegir a las nuevas autoridades. En ese contexto, el plantel encara el nuevo año y el mercado de pases es uno de los ejes, a la espera del inicio de la competencia oficial: San Lorenzo tendrá un triple frente deportivo, con la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Sergio Costantino, presidente de San Lorenzo, ofreció un escenario de la actualidad del Ciclón, respecto a las situaciones de Jhohan Romaña y de Alexis Cuello

Para ser seleccionados, los socios debieron inscribirse el sábado en adn.sanlorenzo.com.ar; los vitalicios y refundadores tenían prioridad. El lunes recibieron un QR, aunque también debieron asistir con el DNI físico y el carnet del club. Con la capacidad de la sala completa –la próxima reunión los socios la podrán seguir de modo virtual-, las manifestaciones que ensayó el dirigente Ulises Morales alteraron la tranquilidad. El destinatario del fuerte mensaje fue el zaguero colombiano Jhohan Romaña, una de las piezas que podría ser transferida para darle respiro a la tesorería. La contundente frase fue una respuesta a un posteo en redes sociales que hizo el defensor.

Johan Romaña, zaguero es pretendido por River; en Boedo no conformó la oferta que realizaron desde Núñez

“Tuvieron que hablar mal de mí para quedar bien con otros”, decía la publicación de Romaña en Instagram, a la que acompañó con corazones azules y rojos. Y completó: “En la madurez de saber que el silencio es más poderoso que tener la última palabra”. Los detalles precipitaron que la referencia directa era a su situación en San Lorenzo, pese a que no indicó destinatarios.

El único integrante de la CD que hizo comentarios en los últimos días fue Costantino, que señaló que existe un desgaste en la relación. Sin embargo, Morales atacó: “Romaña es un mal tipo. Hizo todo lo posible para irse libre, hace circo en la cancha”, expuso.

“No vamos a rifar el patrimonio del club. Por Romaña, de River ofrecieron 2.600.000 dólares brutos por el 50% del pase, con la posibilidad de comprar el otro 50% a pagar en tres años, o una multa en un pago en el caso de que no se hiciera efectiva la opción dentro de ese tiempo”, informó Costantino, que no volvió a tener contactos con los pares de Núñez, quienes advirtieron que no se moverían de esa propuesta y que buscarían alternativas si las negociaciones por el colombiano no prosperaban. El Ciclón tiene el 100% de los derechos económicos del futbolista y las pretensiones son de una venta del 80%, en US$ 5.000.000.

Ulises Morales (sentado), el dirigente de San Lorenzo que fustigó el accionar de Jhohan Romaña Rodrigo Néspolo

El colombiano se sumó a San Lorenzo hace dos años y se consolidó como un referente en la cancha y es uno de los futbolistas más reconocidos y preferidos por el público. En medio del clima de incertidumbre, Romaña especuló con una transferencia: ausentarse de una práctica, al igual que la intervención en las redes sociales, podrían presentarse como métodos de presión para salir de Boedo. El lunes, el tesorero Enrique Ronzoni señaló que la situación contractual no ofrece fisuras para que el jugador repita un reclamo: “Tiene todos los pagos erogados”, afirmó.

“Los jugadores son profesionales y vienen de un desgaste, de mucha incertidumbre, de malos tratos y mentiras... Nosotros hablamos con ellos y lo que queremos es salvaguardar el patrimonio del club, como así también queremos lo mejor para ellos. Con Romaña es de público conocimiento que la oferta de River no nos satisface, razón por la cual sigue siendo de San Lorenzo”, sumó Costantino que, en la charla con los medios, a la salida de la reunión, apuntó: “Él tiene la preocupación de querer crecer y buscar otros horizontes; nosotros analizaremos la mejor oferta para él y para el club, no pondremos trabas. Si otras comisiones directivas se portaron mal con los jugadores, nosotros vamos a ser distintos: vamos a cumplir con la palabra”.

Alexis Cuello está en el radar de Boca; el presidente de San Lorenzo, Sergio Costantino, afirmó que los xeneizes no ensayaron contactos oficiales Fotobaires

Otro de los jugadores que asomó en el radar de otro club es Alexis Cuello, aunque Costantino les quitó importancia a los mensajes. “Son todos trascendidos, no hay nada oficial. No hay nada que nos lleve a analizar una propuesta”, afirmó y aprovechó para manifestar que “tenemos un procedimiento que implica que el fondo suizo emitió una medida judicial, en cuanto al caso de [la venta de Agustín] Martegani, que quedó retenida una plata en el juzgado”. La situación a la que refirió el presidente es un embargo, por 700 mil dólares que afectó las negociaciones con Boca, que pagó 2.500.000 por el pase del volante.

Nicolás Tripichio recibirá una mejora salarial, después de que San Lorenzo desestimara una oferta de Talleres, de Córdoba

En relación al mercado de pases, se desestimó una oferta de 2.000.000 de dólares, de Talleres, de Córdoba, por Nicolás Tripichio. El jugador recibirá una actualización del contrato y una mejora salarial. Respecto de la situación de Elías Báez, el Ciclón espera una contraoferta de Atlanta United para negociar al defensor. El primer contacto indica que la franquicia de la Major League Soccer acercó una propuesta de 2.700.000 dólares y bonos por objetivos.

En materia de refuerzos, el director técnico Damián Ayude contará con el volante Mauricio Cardillo, libre de Independiente Rivadavia, que firmará por una temporada con el Ciclón. Para oficializar la contratación, los dirigentes deben levantar las 14 inhibiciones que pesan sobre el club, lo que generará un desembolso de más de 3.000.000 de dólares.

El Ciclón debutará el miércoles en la Serie Río de la Plata con Cúcuta, de Colombia, mientras que el sábado se medirá con Cerro Porteño, de Paraguay. El viernes 23 de enero tendrá el estreno en el torneo Apertura ante Lanús. A la espera de que ruede la pelota, los dirigentes buscan fondos para afrontar deudas e intervenir en el mercado de pases.