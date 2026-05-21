Fechas del Mundial 2026: los días clave para agendar de la Copa del Mundo

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 es el evento deportivo más importante del año y millones de fanáticos alrededor del planeta organizan su agenda para presenciar o seguir a la distancia cada uno de los 104 partidos que tendrá el certamen más grande de la historia porque por primera vez incursionarán 48 seleccionados. Todos los detalles estarán en canchallena.com.

El puntapié inicial del campeonato será el 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México con la inauguración y el partido entre el anfitrión y Sudáfrica. El encuentro reeditará el primero de Sudáfrica 2010, jugado en Johannesburgo. Aquella vez, hace más de 15 años, el marcador fue 1 a 1 con goles de Siphiwe Tshabalala y Rafa Márquez. Nunca se repitió un mismo cruce en una cita ecuménica.

El primer partido del Mundial 2026 se jugará en el estadio Azteca, que fue remodelado para la ocasión Li Muzi - XinHua

El Azteca, además, se convertirá en el primer y único escenario en albergar partidos de tres torneos diferentes porque también se utilizó en México 1970, México 1986. Ese día, el 11 de junio, también jugarán Corea del Sur vs. República Checa, pero en el Estadio Akron de Jalisco.

La primera etapa del campeonato concluirá el 27 de junio, después de 72 partidos. Los 16avos de final, instancia que se añadió en el nuevo formato, será del 28 de junio hasta el 3 de julio y los ganadores de los 16 cruces avanzarán a los octavos, previstos entre el 4 y 7 de julio.

Los cuartos de final, con los ocho mejores del certamen, serán del 9 al 11 de julio y las semifinales, el 14 y 15. El penúltimo encuentro del Mundial 2026 será por el tercer puesto el 18 de julio mientras que un día después tendrá lugar la definición por el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Este recinto no solo albergará el partido decisivo, sino que también será sede de cinco encuentros de la etapa de grupos, uno de 16vos de final y otro de octavos.

Fechas clave del Mundial 2026

11 de junio de 2026: Inicio del torneo.

28 de junio - 3 de julio de 2026: 16avos de final.

4 de julio - 7 de julio: Octavos de final.

9 de julio - 11 de julio: Cuartos de final.

14 y 15 de julio: Semifinales.

18 de julio: Partido por el tercer puesto.

19 de julio: Final.

El MetLife Stadium será la sede de la final del Mundial 2026 Instagram/@fwc26nynj

Todas las sedes del Mundial 2026

Estados Unidos

Mercedes Benz Stadium - Atlanta: Es la cancha del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) y de los Atlanta Falcons de la National Football League (NFL). Tiene capacidad para 71.000 espectadores.

Es la cancha del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) y de los Atlanta Falcons de la National Football League (NFL). Tiene capacidad para 71.000 espectadores. Gillette Stadium - Boston: También es compartido por un equipo de la NFL, New England Patriots, y otro de la MLS, New England Revolution. Tiene capacidad para 65.878 hinchas.

También es compartido por un equipo de la NFL, New England Patriots, y otro de la MLS, New England Revolution. Tiene capacidad para 65.878 hinchas. AT&T Stadium - Texas: Es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Tiene techo retráctil, césped sintético y lugar para 80.000 personas, pero puede ampliarse hasta 105,000 personas para eventos con público de pie.

Es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Tiene techo retráctil, césped sintético y lugar para 80.000 personas, pero puede ampliarse hasta 105,000 personas para eventos con público de pie. NRG Stadium - Houston: Cubierto con un techo retráctil y capacidad para 72.000 espectadores. Es la sede de Houston Texas de la NFL y de Houston Dynamo de la MLS.

Cubierto con un techo retráctil y capacidad para 72.000 espectadores. Es la sede de Houston Texas de la NFL y de Houston Dynamo de la MLS. Arrowhead Stadium - Kansas: Hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL y uno de los estadios con más historia en el fútbol americano desde su inauguración en 1972. Tiene un aforo de 76.000 hinchas.

Hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL y uno de los estadios con más historia en el fútbol americano desde su inauguración en 1972. Tiene un aforo de 76.000 hinchas. Estadio SoFi - Los Angeles: Es un estadio de última generación inaugurado en 2020 con un costo de casi 5.000 millones de dólares, con 70.000 asientos.

Es un estadio de última generación inaugurado en 2020 con un costo de casi 5.000 millones de dólares, con 70.000 asientos. Hard Rock Stadium - Miami: Suele albergar los partidos de Miami Dolphins de la NFL, como así también otros destacados eventos deportivos como el US Open de tenis, uno de los cuatro Grand Slams. Fue inaugurado en 1987 y tiene capacidad para 67.000 personas.

El Hard Rock Stadium de Miami será una de las sedes de la Copa del Mundo 2026 Shutterstock

MetLife Stadium - Nueva Jersey: Ubicado en East Rutherford, es compartido por los dos equipos de Nueva York en la NFL, los Jets y los Giants. Entran 82.500 hinchas y fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina.

Ubicado en East Rutherford, es compartido por los dos equipos de Nueva York en la NFL, los Jets y los Giants. Entran 82.500 hinchas y fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina. Levi’s Stadium - San Francisco: Fue inaugurado en 2014 y tiene un aforo de 68.500 asientos. Es el estadio de los emblemáticos San Francisco 49ers de la NFL.

Fue inaugurado en 2014 y tiene un aforo de 68.500 asientos. Es el estadio de los emblemáticos San Francisco 49ers de la NFL. Lumen Field - Seattle: Es la cancha de dos equipos de fútbol, Seattle Sounders de la liga masculina (MLS) y OL Reign de la femenina (NWSL), así como de los Seattle Seahawks de la NFL. Abrió sus puertas en 2002 y tiene un aforo de 68.000 espectadores.

México

Estadio Azteca - Ciudad de México: Inaugurado en 1966 y con capacidad para 83.264 personas, fue el primero en albergar dos finales de Mundiales y será el primero en hacer lo propio con tres encuentros inaugurales.

Inaugurado en 1966 y con capacidad para 83.264 personas, fue el primero en albergar dos finales de Mundiales y será el primero en hacer lo propio con tres encuentros inaugurales. Estadio Akron - Jalisco: Casa de Chivas de Guadalajara. Abrió sus puertas en 2010 con un diseño vanguardista que alude a la figura de un volcán. Entran 46.000 espectadores.

Casa de Chivas de Guadalajara. Abrió sus puertas en 2010 con un diseño vanguardista que alude a la figura de un volcán. Entran 46.000 espectadores. Estadio BBVA - Monterrey: Es el estadio de Rayados de Monterrey. Se inauguró en 2015 y tiene un aforo de 53.000 personas.

El Stadium de Monterrey, México, es una de las sedes más modernas de la Copa del Mundo 2026 @msl

Canadá