En qué canal pasan San Lorenzo vs. Santos hoy, por la Copa Sudamericana 2026

San Lorenzo visita a Santos de Brasil este miércoles desde las 19 (hora argentina) en el estadio Urbano Caldeira y con arbitraje del venezolano Alexis Herrera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026 con el objetivo de asegurarse el primer puesto y sellar su clasificación a octavos de final.

El encuentro se transmite en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Santos vs. San Lorenzo

El conjunto brasileño marcha último en la tabla de posiciones de la zona con tres puntos producto de tres igualdades y una derrota. Todavía no ganó y necesita hacerlo para aspirar a clasificar a los cruces de eliminación directa en un grupo muy parejo que lidera el Ciclón con seis unidades gracias a solo un triunfo y tres igualdades. Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay igualaron el martes 2 a 2 y los ecuatorianos también tienen seis unidades, pero se ubican por debajo del azulgrana porque este tiene ventaja en el sistema de desempate olímpico.

El cambio de reglamento que estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a partir de esta edición de la Copa Sudamericana para desigualar entre dos o más clubes privilegia los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismos conjuntos involucrados. Es así que el elenco argentino tiene ante sí la gran ocasión de ganar para asegurarse la clasificación y con el primer puesto, por lo que accedería directamente a octavos de final sin pasar por los playoffs.

El entrenador Gustavo Álvarez tiene una sola duda en la formación inicial y es en la ofensiva con Matías Reali o Nahuel Barrios. El resto de los jugadores que salen al campo de juego son casi los mismos que estuvieron en el último encuentro, que fue el cimbronazo de quedarse eliminado en octavos de final del Torneo Apertura 2026 ante River Plate por penales 4 a 3 en un duelo que su rival le igualó 2 a 2 en la última jugada del tiempo suplementario. Además, en la tanda tuvo dos chances de liquidar el juego a su favor, pero falló.

En Santos la gran novedad es la ausencia de Neymar, quien tiene una molestia física y no es arriesgado porque fue convocado por Carlo Ancelotti para disputar el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con la selección de Brasil. De hecho, se rumorea con que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) le puso como condición al Peixe para que lo convoquen que no juegue más con su equipo. El astro, es sabido, está en un momento de declibe de su carrera y sufrió muchas lesiones en los últimos años que le quitaron continuidad.

Posibles formaciones

Santos : Gabriel Brazao; Gonzalo Escobar, Lucas Veríssimo, Adonis Frías, Mayke; Willian Arao, Christian Oliva; Álvaro Barreal, Benjamín Rollheiser, Gabriel Bontempo; Gabigol. DT: Cuca.

: Gabriel Brazao; Gonzalo Escobar, Lucas Veríssimo, Adonis Frías, Mayke; Willian Arao, Christian Oliva; Álvaro Barreal, Benjamín Rollheiser, Gabriel Bontempo; Gabigol. DT: Cuca. San Lorenzo: Orlando Gill; Lautaro Montenegro, Jhohan Romaña, Ezequiel Herrera; Mathías De Ritis, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Nicolás Tripichio; Alexis Cuello; Rodrigo Auzmendi y Matías Reali o Nahuel Barrios. DT: Gustavo Álvarez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.85 contra 5.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.56.

Santos y San Lorenzo se enfrentaron recientemente en la tercera fecha de la Copa Sudamericana e igualaron 1 a 1 en el Nuevo Gasómetro por los goles de Alexis Cuello y Gabigol. Includo ese cotejo, el historial tiene cinco partidos con un triunfo para el Cuervo, dos para el Peixe y un par de empates.