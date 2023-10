escuchar

Hace poco, luego de la goleada sufrida ante Newell’s, en el Nuevo Gasómetro un hincha tomó una cámara de un programa de TV y le habló a Insua a corazón abierto: “Mirá Gallego que yo te adoro, pero ya está. Ya está”. El sentimiento, por más único que se haya manifestado, llamó la atención. Rubén Darío Insua, el reconstructor de un San Lorenzo en crisis, estaba siendo cuestionado. Y quizás por primera vez en todo su ciclo, sus decisiones no le daban los resultados esperados. Es que, más allá del 0-3 contra el conjunto rosarino, todo el Ciclón estaba en baja: había perdido peso ofensivo y ya no ofrecía tanta solidez como antes. ¿San Lorenzo tocó su techo? ¿Insua ya sacó lo mejor de estos jugadores? ¿O hay más hilo en el carretel?

Insua, que por lo general suele mantener la calma, dijo en la previa de la excursión a Mendoza para jugar con Godoy Cruz este jueves, por la 9° fecha de la Copa de la Liga, “Cuando llegué me preguntaban si veía la tabla del descenso; ahora me preguntan si miro la tabla de las Copas”. Claro, su trabajo fue muy bueno. Encontró recursos y potenció un equipo que hasta los más optimistas no lo creían posible. Y San Lorenzo, armándose de atrás para adelante, se empezó a escapar de las últimos puestos para soñar con un protagonismo que lo pueda acercar a un título. La caída ante el Tomba por 1-0 le suma preocupaciones en la Copa de la Liga, le merma aún más la confianza y le hace sacar la calculadora con la mira en los torneos internacionales para 2024.

Si bien el Ciclón se mantiene competitivo en la Copa Argentina y en la Copa de la Liga, y también hizo una buena Copa Sudamericana, quedando eliminado en una “batalla pareja” con San Pablo, su rendimiento colectivo, por lógica pura, disminuyó al compás de niveles individuales que decayeron con respecto a lo que venían mostrando.

Salvo Augusto Batalla, que ante el Tomba salvó un mano a mano impresionante ante Tadeo Allende a los 25 minutos y un zurdazo de Salomón Rodríguez sobre el final de la primera etapa, el timing que sigue mostrando Gastón Hernández (pretendido por Boca y clubes de Europa) y la lucha de Adam Bareiro (convocado a la selección de Paraguay), los demás ya no lucen como antes.

El Perrito Barrios, el jugador emblema de Insua por cómo lo había potenciado ofensivamente y lo gravitante que se había transformado luego de sus pasos a préstamo por Defensa y Justicia y Central Córdoba de Santiago del Estero (y en donde le costó jugar), perdió la magia, ahora juega demasiado lejos del área rival y se acostumbró a salir en los entretiempos. Agustín Giay, que con su nivel no sólo estuvo como capitán en la selección Sub 20 sino también apareció en el radar de River como refuerzo, empezó a sumar muchos errores no forzados; lo mismo Malcom Braida, ese delantero que Insua había convertido en carrilero por la izquierda y que había alcanzado niveles para ser convocado por Scaloni para la selección mayor. Gastón Campi ya no se defiende como antes. Gonzalo Maroni ya no era ese 10 que tocaba a cuentagotas la pelota en Boca, sino que se había transformado en un mediocampista más completo, con un recorrido mayor en despliegue y llegada al gol. Pero así como Maroni subió, bajó. Gonzalo Luján pasó de ser una alternativa confiable de Giay y como líbero a... caer en las mismas inseguridades que los demás.

Federico Gattoni, que como central en línea de 4 aparecía como un futbolista normal, se fue a Sevilla potenciado por el sistema de la línea de 3 de Insua. Jalíl Elías pasó a ser un futbolista que siempre sumaba, ya sea jugando como doble 5 o como carrilero por la derecha. Andrés Vombergar, pese a ser 9, se acomodó a jugar como delantero por derecha y armó una buena sociedad con Bareiro. El técnico potenció y vendió a Nicolás Fernández Mercau y Agustín Martegani;

Uno de los principales problemas se vio en el último mercado de pases, ya que los que llegaron para reemplazar a Vombergar (Federico Girotti), Martegani (Gastón Ramírez) y al lesionado Cerutti (Carlos Auzqui) no lograron estar a la altura del desafío. Por lo menos, hasta ahora. Y nunca llegó el defensor que había pedido como prioridad Insua (Jonathan Galván) para sustituir a Gattoni. A Iván Leguizamón le sobra despliegue pero le falta desequilibrio y gol; Girotti nunca se pudo acomodar por los costados como lo hacía Vombergar y cuando jugó de 9 solo tampoco se destacó, Ramírez tiene una gran pegada pero se mueve con un tranco demasiado lento y a Auzqui le cuesta salir del banco. La Roca Sánchez, resistido por los hinchas como líbero o 5, parece empastado en etapa de adaptación.

Lo mejor del partido

Godoy Cruz jugó mejor y tuvo en la frescura de un 10 como López Muñoz la conexión de pases que le faltó al Ciclón. El zurdo hizo una jugada maradoniana a la que le faltó precisión en la definición. La diferencia el local la encontró a los 19 minutos del segundo tiempo con un desborde de Tadeo Allende ante Braida, el centro y la arremetida de Roberto Fernández, pero había merecido encontrarla antes.

Insua siempre valoró a los chicos de las inferiores y buscó darles espacio, pero el recambio de abajo tampoco empuja con fuerza. Pero fue toda una señal que a los 23 minutos el DT resuelva el debut de Juan Ignacio Goyeneche, de 22 años. Pero... de manera increíble se fue expulsado (bien en las dos amarillas del árbitro Penel, la segunda por una infracción a López Muñoz) a los 33. Estuvo 10 minutos apenas en la cancha y lo tuvieron que consolar en el banco. En los últimos partidos se vieron varias tarjetas rojas en el Ciclón, otro síntoma de que las cosas no le salen bien.

Bareiro anotó el 1-1 luego de un tiro libre frontal, pero cobraron off-side por una posición adelantada de Hernández. El VAR se tomó su tiempo, pero avaló la sanción del línea 1.

¿Y si llegó a su techo? ¿Y si Insua ya sacó lo mejor que podía de sus jugadores? La derrota ante Godoy Cruz potencia esta sensación. De ser así, no necesariamente se tiene que hablar, como dijo aquel hincha luego de la derrota con Newell’s, de fin de ciclo. Todo lo contrario, San Lorenzo no debería dejar ir a su “restaurador”. Lo debe proteger, lo debe ayudar. En todo caso, darle desde la dirigencia que se imponga en las elecciones de fin de año, nuevas herramientas para que relance un equipo que luce, hace varios partidos, desgastado.