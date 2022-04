Marcelo Tinelli presentó la renuncia como presidente de San Lorenzo

La crisis de San Lorenzo produjo un efecto contundente, aunque se podía intuir: Marcelo Tinelli presentó este sábado la renuncia como presidente del club de Boedo. Se trata de un punto de quiebre para una entidad que afronta problemas en todos los frentes. Sin respuestas en el juego y eliminado de la Copa de la Liga, brotaron con más fuerza que nunca los cortocircuitos internos. Así, el Ciclón vivió momentos cruciales en las últimas semanas, a la espera de una definición del máximo dirigente que finalmente llegó.

“He transitado muchas dificultades en mi vida, me he nutrido de muchas de ellas, pero he entendido muchas veces los datos de la realidad, y ahí en este tiempo de distancia puedo ver que más allá de todo lo que dí y tengo para dar, quizá no sea el momento, aunque me duela”, escribió, en un largo texto en las redes.

Tal como venía la situación, se podía especular con que el mandamás no volvería a su cargo. El mensaje se demoró y el resto de la cúpula directiva se mantuvo a la expectativa de que la decisión llegara lo antes posible. Así, estas turbulencias en la política azulgrana provocarán cambios en lo sucesivo. Son tiempos complejos para una institución en la que todo se escapa de las manos.

Después de la caída contra Patronato, de Paraná, volvieron los insultos y los silbidos. Al igual que dos semanas atrás ante Platense, los hinchas se agruparon en la salida de la tribuna popular del Nuevo Gasómetro para protestar por el pésimo momento deportivo e institucional que atraviesa el Ciclón, que luego superó a Newell’s, en Rosario, como un paliativo a la crisis. Tinelli y Matías Lammens fueron los principales apuntados por los cánticos frente a Patronato, entre la bronca y los pedidos de renuncias. Inquietos por la situación general, varios hinchas y la oposición ya solicitaron elecciones anticipadas en reiteradas ocasiones. Cabe recordar que la próxima votación de autoridades está prevista para diciembre de 2023.

Los hinchas estallaron tras los últimos malos resultados de su equipo Fernando Gens - télam

El 18 de diciembre de 2019, Tinelli había asumido como nuevo presidente de San Lorenzo tras una histórica elección que superó todas las marcas en cuanto a la cantidad de votantes. Fue un éxito rotundo porque su fórmula se llevó el apoyo de más del 80 por ciento del padrón electoral. Aquel sábado se trató de un sufragio récord, de la que participaron 15.065 personas. El conductor y empresario logró el 80,10% de los votos (12.072) y se ubicó por encima de César Francis (8,10%, 1.220 sufragios), Ricardo Saponare (6,44%, 970) y Eduardo de Simone (5,02%, 757).

“Gracias a todos los hinchas y socios de San Lorenzo por el amor, por el cariño y el apoyo en las últimas elecciones. Mis disculpas por no haber podido estar más tiempo. Mis otras actividades que son muy públicas no me permiten estar al 100 por ciento en un lugar que requiere un trabajo full time. He dejado el alma y mucho más en estos casi 10 años”, amplió este sábado Tinelli, en su explicación.

Tinelli acompañó a Matías Lammens en su primera etapa en San Lorenzo, y buscó ser el presidente de la AFA

Tras acompañar a Matías Lammens como vice durante los últimos dos mandatos, hace dos años y unos meses le llegó la hora de ponerse al frente del club de sus amores, aunque el proyecto se volvió ahora trunco. “Estoy cumpliendo un sueño. El de mi viejo, de mi abuelo, de mi familia. El de mi casa que respira San Lorenzo todo el día. Siento un orgullo impresionante”, afirmaba el creador de VideoMatch. Además, Tinelli aprovechó aquel momento para hablarles a los aficionados del Ciclón: “Tengo un pedido unánime del hincha: hacer el estadio en Av. La Plata. Y lo haremos entre todos. Va a depender de cada uno de nosotros”.

Además de indicar que el primer objetivo era construir el estadio “Papa Francisco, reiteró su deseo de que San Lorenzo vuelva a ocupar “el podio en el fútbol nacional y tener lugar en el plano internacional”. La realidad para el Ciclón es devastadora: no tiene un DT oficial tras la salida de Pedro Troglio, quedó sin chances de clasificarse para los cuartos de final de la Copa de la Liga y no juega por trofeos internacionales.

#AsunciónCASLA2019 🔵🔴

🎙️ Tinelli: "Estoy cumpliendo un sueño. El de mi viejo, de mi abuelo, de mi familia. El de mi casa que respira #SanLorenzo todo el día. Siento un orgullo impresionante". pic.twitter.com/AAtFadFBK5 — San Lorenzo (@SanLorenzo) December 18, 2019

En su extensa explicación de por qué no retoma la presidencia y, en cambio, se aparta del club de sus amores, Tinelli apeló a un balance alejado de la crisis actual por la que atraviesa San Lorenzo: “Hemos dejado algunos logros imborrables para la historia del club, como la Copa Libertadores, jugar la final Intercontinental con el Real Madrid, infinidad de obras donadas para la institución, la vuelta a la Liga Nacional de básquet, 5 títulos nacionales, 2 campeonatos de América, 2 juegos contra equipos de la NBA (un hecho inédito en el básquet argentino), la Ley de Restitución histórica, la Ley de Rezonificación y la compra de los terrenos de Avenida La Plata”.