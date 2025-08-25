Murió Santiago Valentino Guzmán Zanni, un juvenil de 15 años de las divisiones inferiores de San Lorenzo

Un día de luto para el fútbol argentino: San Lorenzo comunicó este lunes la muerte del juvenil Santiago Valentino Guzmán Zanni, de 15 años, que luchó contra una dura enfermedad, según un comunicado que publicó en sus canales oficiales. La entidad azulgrana decretó tres días de duelo por la desaparición del futbolista.

Durante la gestión en primera a cargo de Rubén Darío Insúa, en octubre de 2023, Valentino había ido a visitar a los jugadores del equipo principal y se sacó una fotos junto a ellos durante un entrenamiento en la ciudad deportiva contigua al Nuevo Gasómetro.

Santiago Valentino Guzmán Zanni (de blanco y con barbijo), junto con el plantel de San Lorenzo en octubre de 2023

El comunicado de San Lorenzo por la muerte del juvenil

Profundo dolor en San Lorenzo

La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad.

Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos.

Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia. El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan.

En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo.

Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones.