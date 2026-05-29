Sergio Costantino, candidato a presidente de San Lorenzo: “Volvimos a tener credibilidad”

Sergio Costantino tomó las riendas de San Lorenzo en una situación extrema. En una reñida asamblea de representantes, a fines de diciembre, fue elegido para conducir los destinos del club de Boedo hasta la realización de las elecciones, que tendrán lugar este sábado. Vocal por la oposición desde la agrupación X amor a San Lorenzo, trabaja en el Gobierno de la Ciudad como Secretario de Hábitat e Integración Social, fue compañero de Comisión Directiva de Matías Lammens y salió tercero, con el 23,62% de los votos, lejos de Marcelo Moretti, el ganador de los últimos comicios, realizados el 17 de diciembre de 2023.

En el ciclo de entrevistas de LA NACION con todos los candidatos, faltaba la voz de Costantino. A continuación, su respuesta a los distintos temas planteados por este medio:

La vuelta del estadio a Boedo. “El paso más importante lo dimos esta semana cuando obtuvimos los 8345 metros cuadrados que faltaban del terreno en Avenida La Plata. Sin ese espacio era imposible proyectar el estadio. Fue un trabajo de tres años, donde hicimos presentaciones, dialogamos y logramos llegar a este acuerdo con la Corporación Buenos Aires Sur. Como contraprestación, San Lorenzo tendrá que ceder becas deportivas, de colonias, construir playones deportivos en la comuna y espacios verdes. Es decir, seguir cumpliendo el rol social que siempre tuvo en la comunidad. Esto ya es una realidad, está firmado y sólo resta que lo apruebe la próxima Asamblea de Representantes del club. El futuro de Avenida La Plata es con estadio y el próximo paso es trabajar sobre el proyecto que ya tenemos para hacerlo realidad”.

Costantino dice que ya tiene en mente los refuerzos para el próximo semestre X @SanLorenzo

El fútbol profesional. “El próximo semestre será distinto, sabemos que San Lorenzo tiene que sumar jerarquía al plantel. Tenemos planificado el próximo mercado de pases junto al Pitu Barrientos y el entrenador Gustavo Álvarez. En diciembre tuvimos que levantar 19 inhibiciones, armar una pretemporada en tiempo récord, revisar contratos, pagar sueldos atrasados, retener jugadores que se querían ir libres y, al mismo tiempo, decidimos cuidar el patrimonio del club. No vendimos a Romaña, tampoco a Cuello ni al Tonga Hernández. Sólo transferimos a Elías Báez. Ahora los jugadores quieren venir a San Lorenzo porque saben que cumplimos, volvimos a tener credibilidad y podemos negociar desde otra posición. Sin hacer locuras ni comprometiendo al club con contratos impagables, el plantel se va a reforzar con jerarquía”.

El fútbol juvenil. “Lo primero que hicimos y vamos a seguir haciendo es cuidar a nuestros juveniles. Eso significa que la llegada a Primera no será por necesidad, sino por planificación. El año pasado muchos chicos tuvieron que hacerse cargo de una responsabilidad que nos les correspondía y quemaron etapas. Por otra parte, hacen falta infraestructura y canchas para entrenar. Vamos a iniciar la obra del nuevo edificio de fútbol juvenil y a conseguir un predio fuera de Ciudad Deportiva para que se entrenen algunas categorías. En términos generales, vamos a hacer una fuerte restructuración en el área.

Deportes federados. “Siempre dijimos que defendemos y nos comprometemos con los deportes federados. Apenas asumimos en diciembre, con la comisión directiva transitoria nos ocupamos de pagar las becas de los deportes que estaban impagas desde septiembre. Nos dolió mucho ver a los deportes abandonados, eso no va a volver a suceder. Recuperamos el Polideportivo Alloni y el Salón San Martín, hicimos obras en hockey, tenis, en las canchas de sintético y en la sede de Avenida La Plata. Todavía falta, nuestro objetivo es que nuestros deportes tengan todo lo que necesitan para desarrollar las distintas actividades.

Costantino detalló las obras que se hicieron en estos meses en el Nuevo Gasómetro @sanlorenzo

Convocatoria de acreedores. “Estamos totalmente en contra del concurso de acreedores. San Lorenzo no está en cesación de pagos, tiene patrimonio y logramos un normal funcionamiento económico-financiero. Es cierto que tiene un pasivo que afrontar, pero en cinco meses cancelamos casi 6 millones de dólares de deuda. Hay que seguir por ese camino, aumentando los ingresos, como lo hicimos con nuevos acuerdos comerciales, ventas de abonos, más socios, y optimizando los recursos. En junio vamos a lanzar una campaña para hacer nuevos socios, a quienes ahora el club tiene más servicios para ofrecerle, desde un nuevo corredor de seguridad para ingresar a la cancha hasta una plataforma de beneficios por sólo estar asociado a San Lorenzo”.

Ciudad Deportiva. “En estos cinco meses la pusimos en valor. Hicimos obras, incorporamos nuevos espacios como las canchas de pádel, renovamos la gastronomía, los ingresos y los estacionamientos. Tenemos que seguir recuperando espacios y mejorándola. Reforzar la seguridad, que comenzamos con el corredor interno para los días de partido. Con respecto al estadio, mejoramos todos los puestos gastronómicos, bajamos el alambrado de la popular oeste para mejorar la visual de esa zona, para el próximo torneo poder avanzar con la popular local, cambiamos butacas en la platea sur, pusimos en valor el sector inclusivo, colocando un techo para dejar en resguardo dicho sector. Hubo dos años de abandono y logramos recuperarla”.

Sociedades anónimas deportivas. “El Estatuto es claro y lo defendemos fervientemente: San Lorenzo es de sus socios y socias. Estaremos siempre en de la vereda de enfrente a los que quieren una SAD en el club”.

La relación con la AFA. “San Lorenzo debe tener una relación sana con la AFA, un canal de diálogo fluido y estar siempre en defensa de los clubes como asociaciones civiles. En estos cinco meses logramos esa relación, cuyo único objetivo es trabajar en beneficio de San Lorenzo”.

Primeras tres medidas de gobierno. “1) Reforzar el plantel. Junto al Pitu Barrientos y Gustavo Alvarez ya sabemos los refuerzos que necesitamos. 2) Una campaña agresiva de socios. San Lorenzo puede recibir más socios porque hoy tiene una Ciudad Deportiva en condiciones, mejores ingresos al estadio, una plataforma de beneficios y en general un club normal que piensa en sus socios. 3) Restructurar el fútbol juvenil; este proyecto es a largo plazo, pero no podemos seguir perdiendo el tiempo. Los juveniles deben ser el motor deportivo y económico del club”.