Pablo Lafourcade, el periodista partidario de San Lorenzo que atrae a los hinchas con su honestidad brutal

Se le acumularon malos escenarios a San Lorenzo de Almagro. Muy malos. A tres fechas del final del campeonato local, la mayoría de sus socios perdieron la paciencia y no avizoran una mejoría inmediata. Se trata de un presente inaceptable para un club grande: está penúltimo en un campeonato que históricamente contó con 20 equipos y ahora suma 26.

Algunos fanáticos consideran que el club está virtualmente en posición de descenso. Y por si fuera poco, reapareció el problema de los robos en las inmediaciones de la cancha. Tirando del hilo, sus hinchas encontrarán la promesa que hizo la dirigencia de Matías Lammens en 2013, cuando estimó sobre el estadio de Avenida La Plata: “En 2016 lo estaríamos inaugurando”. Hoy, aún se puede ver que en ese terreno sigue estando el casco de lo que fuera hasta hace poco un supermercado Wal-Mart.

En medio de esta anarquía deportiva que atraviesa el club, surge una voz de consuelo que unifica los malestares de cada “Cuervo”. En su canal de YouTube, el periodista Pablo Lafourcade trata estos temas (y muchos más) en un formato distendido. Desde cuestiones exclusivamente futbolísticas, como el rendimiento de Néstor Ortigoza y, hasta la relación que tienen los dirigentes del club con la Asociación del Fútbol Argentino y la desprolija salida de los hermanos Óscar y Ángel Romero en agosto de este año.

Como ejemplo, se puede tomar su editorial publicado tras la derrota ante Aldosivi en Mar del Plata. El mensaje fue furioso: “Hicieron m... a San Lorenzo y se ofenden. Alguien les dice que son miserables y se enojan [...] Mi sueño es que no puedan volver a pisar la cancha, que la próxima dirigencia que venga les saque el carnet y que se tengan que ir a vivir a El Congo”.

Se ha ganado el respeto y el cariño de muchos socios Instagram @pablolafourcade

Luego, amplió: “San Lorenzo debe una fortuna incalculable, ¿Cómo salimos de esto? Al club lo salvaron sus hinchas de una privatización; ahora lo tienen que salvar de una desaparición” . También hace hincapié en la ruptura del vínculo con la AFA, algo que, según sugiere, lleva a que los arbitrajes no sean justos en el último tiempo con el club ahora dirigido por Diego Monarriz.

Lafourcade creó su canal hace un año y hoy ya cuenta con 27.100 suscriptores. “La gente me escribe y me agradece porque dicen que les hago reír”, le dice a LA NACION. En él, muchos fanáticos del “Santo” han encontrado un faro de luz en el que se sienten identificados y con el que pueden diluir este mal camino con algo de humor.

Ante la “poca visibilización” que, sugiere, le dan los principales canales de televisión al club de Boedo, surgió la posibilidad de comunicar por esa vía y satisfacer la demanda por un periodismo partidario serio que informase (y a la vez ofreciese un espacio de críticas y descargos) sobre el presente del club en lo deportivo e institucional. “Había un faltante ahí. En los programas deportivos de tres horas, le pueden dedicar a San Lorenzo apenas unos minutos”. Entonces, se puso a trabajar.

Pablo Lafourcade pasó de la abogacía al periodismo deportivo. Estuvo en Clarín, trabaja en TyC y su canal de YouTube no para de crecer. Instagram @pablolafourcade

Hoy en día, llega a publicar hasta cinco videos por semana, en los que dice lo que piensa, sin demarcaciones. Algunos de sus últimos títulos son “No se metan con la gente del Ciclón”, “La derrota con Aldosivi, el último puesto y el camino al desastre total” y “El equipo de Monarriz contra Aldovisi y la joda loca de parte del plantel”. Para él, se trata de eso: resumir, punto por punto, los problemas que devienen en los reveses futbolísticos de San Lorenzo. Y descargar la rabia en el diván virtual. Siempre, con el valor agregado de la información confiable.

Su amor por los colores azul y bordó llegó por la vía hereditaria, aunque admite que fue él quien lo aumentó a los niveles más intensos: “Mi viejo no era tan enfermo por San Lorenzo como mi hermano y yo”.

Estudió abogacía, pero de reojo observaba la carrera que siempre había querido: periodismo deportivo. Hasta que se animó. “En el colegio, hacía las crónicas de los partidos de fútbol”, recuerda. Entonces, adentrado dos años en la carrera de derecho, comenzó a cursarlas en simultáneo. Después, trabajó seis meses como abogado. Y cortó. Hizo una pasantía en Clarín, primero, y después entró a trabajar en TyC Sports. En la web del canal, comenzó —y sigue hasta hoy— como editor de contenidos. Y, por la libertad que le dieron, se transformó en un especialista en San Lorenzo, publicando noticias y columnas de opinión.

En el estadio Pedro Bidegain junto a otros socios. Instagram @pablolafourcade

Cuenta que, a pesar de ser un espacio que mayoritariamente emite una dura crítica contra quienes están a cargo del club, algunos le han agradecido por decir lo que ellos se guardaban. “Una vez, uno me llamó y me dijo gracias por el video de Coloccini”, cuenta con un dejo de sarcasmo. Se refiere a una etapa en la que Fabricio Coloccini atravesaba su peor momento futbolístico y comenzaba a sufrir la velocidad de los atacantes jóvenes que iban surgiendo en los equipos que enfrentaba fecha tras fecha. Su editorial ayudó a que los dirigentes se “animasen” a vender al ex jugador de la selección argentina.

Subraya que no quiere cambiar San Lorenzo desde la política. “Mi rol es otro. Me han llamado algunas agrupaciones para generar cosas, pero mi rol es aportar desde el canal”.

En la escritura encontró la vía para erigirse como un referente y una persona confiable a la hora de comunicar sobre San Lorenzo. Pero en el canal halló el espacio perfecto para decir lo que piensa. “Ahí me puedo soltar más. Aprendo de mí”. Viendo sus videos, los hinchas también se pueden soltar más. También, aprender sobre ellos mismos.