Diego Díaz explotó tras una nueva derrota de San Lorenzo: “Parece anestesiado”

Diego Díaz, conductor de Superfútbol (TyC Sports) e hincha de San Lorenzo, hizo este miércoles un duro descargo luego de la tercera derrota al hilo del “Ciclón” en la Liga Profesional de Fútbol. Tras la caída por 2 a 0 ante Aldosivi, el equipo de Diego Monarriz se mantiene en el anteúltimo puesto en la tabla de posiciones.

“Otra catastrófica derrota de San Lorenzo. Este final que parece no llegar nunca. Para San Lorenzo creo que todavía quedan tres derrotas más. Tres partidos más para esperar cosas como las que se están viviendo en estos tiempos. Volvió a perder, a dejar una imagen pobrísima. No mereció perder con Huracán, con Vélez, con Gimnasia. La cosa es que perdió. En otros encuentros no mereció sacar puntos que sacó”, enumeró en su programa de Radio Continental.

Díaz consideró que el equipo “entra derrumbado a jugar”, y utilizó una metáfora boxística para describir la actualidad del conjunto “Azulgrana”: “Sabe que el primer trompazo de knock out, el primer abrazo o cachetazo lo va a tumbar, y no se va a levantar más”.

Luego, recurrió a la terminología médica para explicar el presente de su equipo: “San Lorenzo es hoy la depresión. Parece anestesiado. Hoy, hace gala a eso que no pasa en el fútbol ni en la política cuando la tribuna, la popular o el conjunto de gente dicen: ‘Que se vayan todos’. Bueno, acá, deberían irse casi todos. Cuando termine este torneo deberían irse muchos de los jugadores de hoy, los grandes por no dar la talla, y los chicos por no estar a la altura. No digo que tengan que terminar sus carreras. Si llegaron a la Primera es porque condiciones tienen para jugar al futbol, no para San Lorenzo”. A su vez, opinó que “hay muchos buenos jugadores dentro de este plantel, pero esta historia está prendida fuego, quemada, y hecha cenias, y no tiene vuelta atrás”.

San Lorenzo perdió contra Gimnasia, Vélez y Aldosivi Fotobaires

Al mismo tiempo, apuntó contra la dirigencia del club y los directores técnicos de Primera: “Deberían irse el Presidente, el Vice, la Comisión Directiva, todos los entrenadores que ya se fueron. Probablemente, Monarriz y compañía también van a dejar su cargo. Muchos de los jugadores de este presente de San Lorenzo, que se enlaza con los últimos tres o cuatro años de su historia, parece no despertar absolutamente a nadie”. Al mismo tiempo, estimó que, por la cantidad de puntos que sumó hasta ahora, el año próximo seguramente encuentre al equipo “peleando la continuidad en la primera categoría”.

“No tengo el veneno de caerle a (Horacio) Arreceygor. Creo que debería decir: (Marcelo) Tinelli, (Matías) Lammens, yo era el tres de esta lista. O vuelven y se hacen cargo de este desastre, del cual ustedes son grandes protagonistas, o yo me voy a la mie.... porque no tengo por qué hacerme cargo de eso”, reforzó.