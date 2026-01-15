San Lorenzo sufrió su primera derrota en 2026 por la Serie Río de La Plata

San Lorenzo cayó en la noche del miércoles por 1-0 frente a Cúcuta Deportivo de Colombia, en un partido amistoso correspondiente a la Serie Rio de La Plata 2026, llevado a cabo en el estadio Luis Franzini de Montevideo.

El único gol del encuentro lo convirtió el delantero Luifer Hernández a los 28 minutos del segundo tiempo, y así sentenció el triunfo para los dirigidos por Nelson Flórez.

El conjunto de Boedo, comandado por Damián Ayude y que atraviesa una fuerte crisis institucional, fue derrotado por un rival cafetero que viene de conseguir el ascenso a la Primera División del fútbol de su país después de cinco años en segunda.

Matías Reali intenta iniciar un avance para el Ciclón GASTON BRITOS

Pocas emociones se observaron en un primer tiempo en el que las situaciones de gol fueron escasas. San Lorenzo tuvo en gran parte el control del balón y generó más peligro que el rival, pero no tuvo la efectividad necesaria para convertir.

En el segundo tiempo, el conjunto azulgrana buscó con mayor insistencia el arco rival y finalizó el duelo con un total de 15 remates, contra apenas 4 de Cúcuta, pero sin la efectividad necesaria para vencer el arco defendido por el argentino Federico Abadía.

Alexis Cuello intenta escapar de la marca de Sebastián Rodríguez GASTON BRITOS

En el peor momento del cuadro colombiano, quien no llegaba al área defendida por Orlando Gill, Luifer Hernández controló el balón dentro del área, enganchó para dejar al guardameta del “Ciclón” en el camino y definió solo frente al arco. El defensor colombiano Jhohan Romaña, así como Alexis Cuello y Gastón Hernández estuvieron entre los titulares, más allá de estar en la mira de equipos como Boca y River en el mercado de pases.

“Volver es una felicidad enorme, (todos) saben lo que quiero a este club. Triste porque uno quiere empezar ganando, por más de que sea un partido preparatorio para lo que viene. Uno extraña esta camiseta, la gente. Me estoy preparando para seguir acá”, destacó Nahuel Barrios, que volvió al Ciclón luego de una temporada en Barracas Central.

Lo mejor del partido

San Lorenzo ingresó al terreno de juego con: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; y Alexis Cuello. En el segundo tiempo ingresaron: Francisco Perruzzi, Juan Cruz Rattalino, Fabricio López, Nahuel Barrios, Agustín Ladstatter, Alejo Córdoba y Nicolás Blanco.