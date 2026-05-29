Sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y playoffs de la Copa Sudamericana: fecha, hora y TV

Sin tregua. Así son las copas Libertadores y Sudamericana, que este jueves por la noche terminaron de sellar sus respectivas etapas de grupos y este viernes mismo llevarán a cabo el sorteo de los cruces de octavos de final y playoffs, instancias que comenzarán a desarrollarse pos Mundial. Desde las 12 de la Argentina, en Luque, Paraguay, sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el azar dejará establecidos los próximos pasos de los que lograron avanzar más allá de las zonas.

Todos los detalles de lo que determine el sorteo, con los datos necesarios de cada competencia se podrán seguir en canchallena.com.

La ceremonia se puede ver en vivo por televisión en Fox Sports, canal que se puede sintonizar online a través de los cableoperadores Flow, DGO y Telecentro Play (se necesita tener una suscripción activa) o vía streaming en Disney+ Premium. O en el canal de Youtube de Conmebol.

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Primero, se llevará a cabo el protocolo correspondiente a la Copa Sudamericana, en el que los 24 equipos clasificados conocerán a sus rivales para las próximas instancias. De esta manera también quedará dibujado el cuadro y el camino hacia la definición que tendrá lugar el 21 de noviembre que también tendrá lugar en escenario colombiano. A continuación, lo propio con la Copa Libertadores (sin instancia de playoff o repechaje), cuya final está programada para el 28 en Uruguay.

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Los equipos que quedaron como punteros de sus respectivas zonas avanzaron directamente a la ronda de los 16 mejores. Los escoltas, por su parte, deberán pasar por los 16vos de final contra un tercero de la Copa Libertadores.

Los emparejamientos de esta instancia se darán así: habrá dos bolilleros para conformar las series de octavos: uno con los primeros y el otro con los ganadores de esos repechajes. A cada serie se le asignará un número y, cuando Conmebol publique el orden de los segundos de la Sudamericana y los terceros de la Libertadores, se sabrá a cuál estará ligado cada cruce.

Las series de 16vos se llevarán a cabo las semanas del 21 y 28 de julio, o sea, inmediatamente pos Mundial (19 de julio). La ida será en la cancha del equipo que haya finalizado tercero en la Libertadores y la vuelta en el estadio del que haya quedado segundo en la Sudamericana.

Los octavos de final se jugarán entre el 11 y 20 de agosto y los cuartos entre el 8 y 17 de septiembre. Las semifinales están programadas entre el 13 y 21 de octubre. El mejor ubicado definirá como local.

En esas mismas semanas se programarán las instancias que vienen de Copa Libertadores.

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El sorteo de la Libertadores, en detalle

En este caso, los 16 equipos clasificados conocerán a sus rivales del primer mano a mano y también, el cuadro completo camino a la final.

Los conjuntos que avanzaron se ubicarán en distintos copones, como primeros y segundos según se hayan ubicado y a partir de allí se sacarán las bolillas que determinarán los cruces.

Para esta instancia ya no existe restricción y se pueden enfrentar equipos de un mismo país, situación que no se da en la instancia de grupos.