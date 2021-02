Vista interior del Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero Crédito: Leonel Rodríguez

SANTIAGO DEL ESTERO.- La provincia de Santiago del Estero vivirá un momento muy especial en marzo, al punto de que muchos ya imaginan un eslogan marketinero: "Capital nacional del fútbol argentino". Con pocos días de diferencia se jugarán dos partidos de suma importancia: el jueves 4, por la noche, River y Racing definirán la Supercopa Argentina y el viernes 26 se enfrentarán la Argentina y Uruguay, por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022. El escenario será el moderno "Estadio Único Madre de Ciudades", que se inaugurará oficialmente. Ambos encuentros serán sin público.

El destino quiso que, luego de la fallida fecha del año pasado en el partido de Argentina versus Paraguay, sean dos antiguos clásicos los que le den estreno al "Madre de Ciudades". El nombre esta dado porque se trata de la ciudad más antigua del país, la sede de la primera Diócesis nacional, convirtiendo también a la provincia en "Madre de la Iglesia", donde residieron los primeros sacerdotes.

La obra de "nivel europeo", como fue calificada por los enviados de Conmebol que inspeccionaron el estadio el 21 de octubre del año pasado, está emplazada al norte de la capital provincial, a pocos kilómetros del centro, entre la vieja costanera, la nueva que va bordeando el Río Dulce y el "Puente Carretero" que une Santiago (Capital) con La Banda, la segunda ciudad más importante de la provincia.

Su entrada principal consta de escalinatas, donde en su descanso final, aseguran, habrá una estatua tamaño natural de Diego Armando Maradona que según fuentes de la gobernación "está en la etapa final de su construcción". Una vez que se ingresa en el hall principal hay tres estatuas de bronce de futbolistas santiagueños, dos de ellos campeones mundiales en 1978: René Houseman y Luis Galván. La tercera pertenece al "Chango" Cárdenas, gloria de Racing.

La página oficial de Facebook consigna que la dirección es "Núñez del Prado y Puente Carretero", pero tiene la particularidad que la calle que pasa por detrás de uno de sus arcos, el que da al Río Dulce, es la Avenida Costanera Norte Diego Armando Maradona, un homenaje de los santiagueños al más extraordinario jugador de todos los tiempos.

El estadio cuenta con modernas instalaciones: un restaurante, un museo, palcos VIP, una sala de juegos de ultima generación, estacionamiento e ingresos y egresos rápidos para todas las direcciones. El campo de juego es de los mejores del país, iluminación LED que cumple con la capacidad pedida por Conmebol, vestuarios a la altura de clubes europeos de primer nivel y las tribunas están techadas con una estructura tubular y paneles de PVC importados. Una empresa del exterior se encargó de su colocación.

Dos pantallas gigantes de altísima definición dominan las alturas en las cabeceras, detrás de cada arco. El sistema de audio también es de lo más moderno. Meses atrás se realizó la prueba de sonido con el relato de Mariano Closs del ya célebre tercer gol de River a cargo del "Pity" Martínez en Madrid, ante Boca.

El monto inicial para esta obra, que empezó hace dos años, fue de 970 millones de pesos, el cual fue ampliado en 450 millones más para alcanzar las mejoras de infraestructura y tecnología exigidas para eventos internacionales: según los números oficiales, la inversión total quedó en casi 1500 millones de pesos.

La construcción del "Madre de Ciudades" estuvo a cargo de una unión de empresas entre la local MIJOVI y Astori. En este estadio se iba a jugar, inicialmente, una fecha por la Copa América de selecciones 2020 entre las selecciones de Uruguay y Paraguay, pero la pandemia mundial por coronavirus dejó esta competencia para 2021, modificando este partido y sumando uno más para Santiago del Estero: el 23 de junio de 2021 Chile vs. Paraguay y el 27 del mismo mes Uruguay vs. Chile.

Cuestionamiento político por la obra

El dinero destinado a esta obra no es lo único que la oposición al oficialismo local cuestiona, sino su ejecución en sí, entendiendo que "hay otras prioridades" para los habitantes de esta provincia. Aldo Bravo, referente opositor en esta provincia, dirigente del Partido Socialista, es un fuerte crítico de esta construcción y suele usar sus redes sociales para cuestionar no sólo esta obra, sino otras como el Autódromo Internacional, donde se corre el Moto GP y el Golf Club, ambos en Termas de Rio Hondo, a unos 67 kilómetros de la capital santiagueña.

En su cuenta de Facebook, Bravo suele referirse duramente al estadio y a la misma figura de Zamora: "La pena es única, el estadio es impúdico", escribió el día después de la inspección oficial de la Conmebol, allá por octubre del año pasado, cuando se especulaba con que la selección enfrente a Paraguay, partido que se terminó jugando en "La Bombonera".

La inauguración del estadio, un partido de la Copa América 2020, era parte de un extenso cronograma de festejos que la provincia tenia lista por los 200 Años de la "Autonomía Provincial", pero quedaron sin efecto por la pandemia. "Son sensaciones encontradas porque más allá de los uruguayos y paraguayos que iban a estar presentes la idea era que miles de santiagueños sean parte", indicó una fuente del gobierno santiagueño, quien agregó "ahora será a puertas cerradas por esta pandemia, pero con la presencia de nuestra selección y antes con una gran final nacional entre River y Racing".

Desde el gobierno local afirman que el apoyo de los santiagueños a esta obra es mayoritario, ya que "es una provincia futbolera" y quienes la cuestionan "es gente que nunca voto al Frente Cívico (partido que lidera Gerardo Zamora) y que nos va a criticar siempre, hagamos lo que hagamos".

Estos dos partidos encuentran a Santiago del Estero en el mejor momento deportivo de su historia con Central Córdoba en primera división, Mitre en la Primera Nacional junto a Güemes recientemente ascendido a la segunda división, proveniente del Federal A, dos equipos en la Liga Nacional de Básquetbol: Quimsa y Olímpico de La Banda, además de tener fechas estables de Turismo Carretera, TC2000, Moto GP, otras competencias automovilísticas menores y una moderna pista de Bicicrós y el "Natatorio Provincial", elogiado por el propio José Meolans como "uno de los mejores del país".

Muchos plantean y se preguntan qué uso tendrá el Estadio Único Madre de Ciudades, fuera de estas dos fechas ya confirmadas, que generan enorme expectativa en los santiagueños y el lamento de no poder asistir debido a las restricciones por la pandemia. Si bien días atrás Central Córdoba recibió a Colón de Santa Fe en su estadio, su dirigencia ya avisó que disputará sus partidos de local en este moderno estadio. Mitre y Güemes podrían tomar el mismo camino.

"Ya vimos lo que fue cuando Boca visitó a Central Córdoba el año pasado. La cancha de Central quedo chica, y lo mismo pasará cuando un equipo grande visite nuestra provincia", le aseguró a LA NACION una fuente de la Secretaria de Deportes de la Provincia. Las autoridades santiagueñas esperan que además de estas competencias fijas el "Madre de Ciudades" sea tenido en cuenta para fechas de Copa Argentina y otras competencias de Conmebol. En tal sentido la sede ya fue ofrecida para las futuras finales de la Copa Sudamericana de clubes.

Aun con el tuit oficial de la AFA confirmando la final entre River y Racing, desde la gobernación santiagueña no han expresado nada y esperan la comunicación formal escrita. Al mismo tiempo minimizan las críticas a la obra y se defienden argumentando que se trata del "típico centralismo porteño" porque "ahora si no se juega hasta la Champions League no tiene sentido que tengamos este estadio. Parece que los santiagueños o el interior no pueden tener o hacer una obra así", se queja un allegado a Zamora.

Hace unos años, mientras Central Córdoba peleaba por regresar del Federal A a la vieja B Nacional, donde ya estaba Mitre, y sabiendo de la pasión que el mandatario santiagueño tiene por el deporte motor, especialmente las motos, un periodista local le pregunto si su sueño era tener algún día a la Formula 1 en Santiago del Estero. La respuesta sorprendió, ya que habló de fútbol y que aspiraba a tener a dos equipos santiagueños en primera división.

"No, mi sueño no es la Formula 1 en Termas. Mi sueño es construir el mejor estadio de la Argentina y que uno o dos equipos santiagueños jueguen en primera y que veamos aquí, en nuestra tierra, a Boca, a River y a todos los grandes jugar con ellos. Ese es mi sueño", declaró en ese entonces Gerardo Zamora.

