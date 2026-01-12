Ganó River: Juanfer Quintero, un capitán sorpresivo; el goleador Gonzalo Montiel, y el caudillo Martínez Quarta

Un lugar que no le es ajeno, un estadio en el que comenzó la aventura como director técnico. Marcelo Gallardo fue el primer integrante de River en adentrarse en el Gran Parque Central y dirigirse a los vestuarios. Un recorrido que el Muñeco desarrolló en múltiples oportunidades en 2011, año del estreno en su función como entrenador. Una conexión sentimental, porque en la temporada del debut sumó su primera corona, al conquistar el Campeonato Uruguayo 2011/12.

En la cancha de Nacional, River inició con una victoria por 1 a 0 el calendario 2026, en un encuentro correspondiente a la Serie Río de la Plata. El éxito sobre Millonarios, de Colombia, tuvo a Gonzalo Montiel, de penal, como goleador de la jornada en la que debutaron los refuerzos Fausto Vera y Matías Viña, y también el juvenil Facundo González.

Gonzalo Montiel se exige para controlar la pelota: el defensor fue el autor del gol de la victoria de River ante Millonarios GASTON BRITOS - FOTOBAIRES

La presentación del arquero Santiago Beltrán, tras el desgarro en el gemelo derecho que sufrió Franco Armani en la pretemporada en San Martin de los Andes; la recuperación que lleva adelante Ezequiel Centurión, que retornó de su préstamo tras un año en Independiente Rivadavia de Mendoza, pero que se recupera de una fractura en la muñeca izquierda que sufrió en la final de la Copa Argentina, y la partida de Jeremías Ledesma a Rosario Central, fue otra de las novedades que presentó River, que saltó al campo de juego con Juan Fernando Quintero como capitán.

Marcelo Gallardo nuevamente en el banco de suplentes del estadio Gran Parque Central: el Muñezo debutó como director técnico en Nacional y ahí festejó su primer título GASTON BRITOS - FOTOBAIRES

Una señal para quien es el estratego y uno de los futbolistas mimados por el director técnico. En Montevideo fue el sucesor de un referente como Enzo Pérez, que firmó con Argentinos, y otros experimentados que dejaron el club como Ignacio Nacho Fernández -ahora en Gimnasia LP- y Milton Casco, que se sumó a Atlético Nacional, de Medellín. “Es un sueño, muy contento por lo que significa llevar la cinta de capitán en un club tan grande con tanta historia”, apuntó el colombiano, que luego se refirió al partido.

“Es normal, es el primer partido, y nos costó durante los últimos 10 o 15 minutos del primer tiempo. Es la primera práctica de fútbol, nos estamos conociendo, pero fue positivo más allá del resultado que pudimos proponer, incentivarnos y llevar adelante lo que queremos hacer dentro del campo”, analizó el colombiano, que se lamentó porque el equipo no tendrá a la Copa Libertadores como objetivo del año: “Se extrañará no jugarla”, disparó.

Quintero también fue consultado sobre la situación de su compatriota Sebastián Villa, con el que tiene una buena relación personal, y que hace unos días dejó en claro su deseo de jugar en River: “Yo soy muy cercano a él. Es un gran jugador, pero creo que las personas indicadas para hablar del tema son las que lo tienen que hacer. Yo solamente sé la calidad de jugador que es, sé lo que es como persona y obviamente eso lo voy a defender. Ahora, lo que son las negociaciones, todo el mundo sabe que cada quien en su lugar. Nosotros, del lado de lo deportivo, futbolístico y como jugadores, no nos incumbe eso, siempre y cuando cada quien tome su rol y las decisiones”.

Rechaza Lucas Martínez Quarta, el zaguero que tomó la cinta de capitán cuando el técnico Marcelo Gallardo provocó la salida de Juanfer Quintero GASTON BRITOS - FOTOBAIRES

Con Juanfer fuera del campo, la cinta pasó al brazo izquierdo de Lucas Martínez Quarta. “Tomar un rol más protagónico y asumirlo para ayudar a los que se suman al grupo y a los que vienen de las inferiores para que puedan adaptarse para lo que se viene”, resumió el Chino, en la charla con ESPN, en el campo de juego, apenas finalizado el partido con Millonarios.

Sobre la marca que desea imponerle Gallardo al equipo, el defensor manifestó: “Ser más agresivos, competitivos, tratar de presionar en el campo rival y recuperar rápido, que es como se caracterizaron siempre los equipos de Gallardo. Nosotros desde atrás, tenemos que acompañar y agruparnos para no dejar espacios. Lo estamos trabajando y bien, contentos en cómo afrontamos este partido con chicos nuevos y creo que nos dieron una mano muy grande”.

La clase y la categoría de Gonzalo Montiel al momento de ejecutar un penal quedó demostrada en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando sentenció la serie y la Argentina levantó el trofeo, tras imponerse sobre Francia. El defensor engañó al arquero Novoa, que eligió el poste izquierdo, mientras que la pelota viajó suave al sector opuesto. Un festejo muy medido, a la altura de lo que era el partido. Fue de las últimas intervenciones, porque Gallardo utilizó las siete modificaciones y uno de los que dejó la cancha fue Montiel.

Kevin Castaño renueva su ilusión en River, tras un año de adaptación; el volante compartió la zona con Fausto Vera y Giuliano Galoppo en el estreno 2026 GASTON BRITOS - FOTOBAIRES

“Son partidos para sumar y mejorar como equipo. Se vio una idea clara que es lo que nos pide el técnico, con intensidad, con mucho juego, pero tenemos que seguir mejorando. Buscar la identidad, con intensidad, desbordes, llegadas al área rival... Ser ofensivos, a eso apuntamos y trataremos de llevarlo adelante en el campeonato”, comentó Montiel, el futbolista que marcó la diferencia en el marcador.

River jugará su próximo compromiso el sábado, desde las 21.45, ante Peñarol, en otra presentación por la Serie Río de la Plata. Un clásico en el que Gallardo seguirá ejecutando pruebas, ensayos, con el estreno por el torneo Apertura de la Liga Profesional y el debut en la Copa Argentina, que son los primeros desafíos que tendrá el equipo, que en el plano internacional disputará la Copa Sudamericana.