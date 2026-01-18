Santiago Hidalgo hizo un doblete para Toulouse y Julián Vignolo cerró la goleada a Nice en la Ligue 1

Fue una jornada redonda. Para Toulouse y para el argentino Santiago Hidalgo, que es llevado de a poco por el conjunto francés y este sábado aprovechó al máximo la titularidad en el duelo con Nice, por la Ligue 1. El exdelantero de Independiente se lució con dos tantos en el 5-1 en el que también se anotó un compatriota entre los goleadores: Julián Vignolo, joven delantero que fue comprado por “Los Violeta” a Racing, de Córdoba. Toda una extrañeza: el futbolista pasó de la Primera Nacional al fútbol de Europa.

Ésta fue la cuarta vez en cinco meses de estadía en Toulouse en que el santiagueño fue titular, y la tercera por la liga francesa (antes, vs. Lille en la fecha 4 y Paris FC en la 16); La otra correspondió a los dieciseisavos de final de la Copa de Francia, ante Angers.

Ahora el atacante, que formó parte de la selección sub 20 en el último tiempo, abrió el marcador a los 6 minutos. Tras luchar por un balón en tres cuartos de campo salió disparado al área, donde recibió una asistencia del carrilero noruego Aron Donnum y definió de zurda y de primera, hacia lo alto de la red. Feliz, corrió decidido a saltar un cartel publicitario y hasta intentó superar unas vallas que había detrás, pero cuando levantó la mirada se dio cuenta de que no era lo conveniente: los hinchas empezaban a amontonarse sobre la fragilidad de la cerca.

Tras un tanto de Frank Magri y el descuento para Nice de Elye Wahi, Hidalgo consiguió el doblete con complicidad del arquero Maxime Dupé: a los 9 minutos del segundo período recibió en uno vértice del área grande y, tras una ligera conducción, sacó un zurdazo raso y potente que al francés se le escurrió por debajo de las manos. Otra vez se paró sobre el cartel, y emitió repetidos y potentes gritos de “¡gol!“.

El doblete abarca su quinto tanto en el club en apenas 453 minutos. Hidalgo siempre salió reemplazado, por lo que aún no completó un partido. Anteriormente había convertido contra nada menos que Olympique Marseille, en el estadio Vélodrome, en una jornada en la que ingresó sobre el final y en una de las primeras intervenciones consiguió un 2-2 in extremis. También anotó ante Paris FC y Angers. Además, cuenta dos asistencias. Prometedor, en tan poco tiempo de participación.

Una vez que el encuentro con Nice estuvo resuelto, con el cuarto tanto, del venezolano Cristian Cásseres, el 11 salió reemplazado y ovacionado por el público de Toulouse, que lo apoda “El Rey”, así, en español. ¿Quién ingresó por él? Otro argentino, Julián Vignolo, de 19 años.

En agosto pasado fue noticia por ser comprado por los franceses desde el Racing cordobés, de la Primera Nacional. Tenía ofrecimientos de otros clubes argentinos de la primera categoría (por ejemplo, Gustavo Costas se contactó con él para llevarlo a su Racing, el de Avellaneda), pero cuando aparecieron desde Europa, Vignolo no dudó. Fue adquirido a cambio de unos US$ 600.000 que en Córdoba celebraron; era el monto de la cláusula de rescisión.

Ahora bien, la historia, lejos de terminar en eso, más bien comienza. Porque el de este sábado fue su séptimo encuentro con la camiseta de Toulouse y, como en las anteriores ocasiones, tuvo apenas un puñado de minutos para mostrarse. En este caso, 15 (llevaba acumulados 110).

Con el 7 en la espalda, le alcanzaron apenas cinco minutos para su logro personal: consiguió su primer gol en el club. Y de una linda manera: con su tranco de 1,85 metros, capturó la pelota en tres cuartos de cancha y condujo desde la derecha hasta la medialuna, donde ejecutó un zurdazo bajo, cruzado, esquinado e imposible para Dupé.

Compacto de Toulouse 5 vs. Nice 1

Reaccionó con los índices tímidamente apuntados al cielo y una sonrisa de oreja a oreja hasta que lo abrazaron sus compañeros, en un 5-1 que colocó a Toulouse en el séptimo lugar de la tabla, a 4 puntos de Lyon, el que estaría clasificándose para la UEFA Conference League. Todo, gracias a una goleada marcada por la influencia de los chicos argentinos.