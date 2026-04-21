Enzo Fernández fue a dar la cara ante los hinchas de Chelsea tras una dura goleada en la Premier League

Recuperada la cinta de capitán tras la suspensión que le impuso el club, Enzo Fernández caminó hacia una de las cabeceras del estadio de Brighton para dar la cara. Atrás había quedado una dura derrota por 3-0 por la Premier League, la quinta consecutiva y sin marcar goles de Chelsea, que pone seriamente en riesgo las posibilidades de clasificación para la próxima Champions League.

El volante argentino se paró con gesto adusto y la vista hacia una tribuna que ya había quedado raleada, porque muchos hinchas se habían retirado hacía varios minutos, cuando la derrota era irreversible y no se atisbaba ningún tipo de reacción. Los que quedaban mantenían colgada la bandera “BlueCo out”, en referencia a la propiedad del club, que encabeza el empresario estadounidense Todd Boehly.

Esta caída se suma a las sufridas ante Manchester United, Manchester City, Everton y Newcastle. No perdía cinco partidos consecutivos sin marcar goles desde 1912, según la cuenta en X Mercado Inglés. Brighton desplazó a Chelsea del sexto puesto y podría caer hasta la décima ubicación, de acuerdo con los resultados que completarán la 34a fecha.

Not sure what the banner said but Enzo has just been standing here for a good 5 minutes staring at it pic.twitter.com/Ft5yk4X0Yy — Max (@MaxFSport) April 21, 2026

La mala actualidad de Chelsea no hace más que aumentar la presión con la que saldrá a jugar el próximo domingo ante Leeds, en una de las semifinales de la FA Cup. La copa doméstica podría ser una vía alternativa para entrar en la Europa League en el caso de que continúe el retroceso en las posiciones de la Premier.

Brighton goleó a un rival que desde hace cuatro años es una de sus principales fuentes de ingresos económicos por las transferencias concretadas. Desde 2022, las Gaviotas le vendieron a Chelsea a Moisés Caicedo (116 millones de euros), Marc Cucurella (65,3), Robert Sánchez (23) y João Pedro (63,5). Y para llevarse al director técnico Graham Potter pagaron la cláusula de 24,5 millones. Para la próxima temporada Chelsea ya tiene acordada la llegada de Valentín Barco, cuyo pase pertenece a Racing de Estrasburgo, integrante del conglomerado de BlueCo.

Lo más destacado de Brighton 3 - Chelsea 0

Desolador fue el rendimiento de Chelsea en el primer tiempo. Inestable en defensa y sin capacidad ofensiva, ampliamente superado por un Brighton que se desplegó a un ritmo alto y con buena coordinación entre sus líneas. Ya a los dos minutos, el arquero Robert Sánchez despejó una definición de sobrepique del japonés Mitoma. De esa acción vino el córner que acentuó el desconcierto de Chelsea: el rechace de cabeza en el primer palo de Hato no hizo más que poner la pelota en los pies de Kadioglu, cuyo remate atravesó un bosque de piernas. En tres minutos, Chelsea ya perdía 1-0.

Con varias bajas en la delantera (João Pedro, Cole Palmer, Estevão y Jamie Gittens), el entrenador Liam Rosenior hizo un reacomodamiento que no trajo ningún beneficio. Enzo, que volvió a ser capitán, se ubicó como media-punta, por detrás de Liam Delap, delantero limitado en movimientos y recursos técnicos. Con menos influencia del volante en la zona media, Chelsea no tuvo salida ni conducción en profundidad. Moisés Caicedo y Romeo Lavia se vieron desbordados en el eje central.

El desarrollo en el primer período fue un monólogo de Brighton. Mientras Chelsea no registraba ni un remate al arco, un despeje de Chalobah sobre la línea y una atajada de Sánchez evitaron el segundo de Brighton.

Chelsea estaba obligado a mover piezas: ingresó un delantero (Alejandro Garnacho) por un zaguero central (Wesley Fofana). Fernández retrocedió a posiciones de generación de juego y el arranque de Chelsea en la segunda etapa fue con otra presencia, mejor estructurado. Apenas había pasado el primer minuto cuando Enzo, ya en funciones de armador, asistió el desmarque profundo de Garnacho, que cedió atrás para un remate de Lavia que salió por encima del travesaño. Parecía otro Chelsea, con Fernández más protagonista, pero la impresión empezaría a desvanecerse.

Enzo Fernández cubre la pelota con dificultad ante Carlos Baleba GLYN KIRK - AFP

El 2-0 de Brighton, a los 10 minutos, fue un golpe del que Chelsea no se repuso. Con el equipo londinense más volcado en ataque, los locales encontraron espacios para el contraataque. Condujo Georginio Rutter y definió Jack Hinshelwood.

Inmerso en un mal momento, Chelsea no tuvo reservas anímicas para intentar un vuelco. Brighton comenzó el partido con un gol a los tres minutos y lo cerró a los 46 con el 3-0 de Danny Welbeck.

El entrenador Rosenior, traído desde Racing de Estrasburgo, tiene en esta Premier un rendimiento más bajo que el despedido Enzo Maresca. El inglés acumula seis derrotas en 13 partidos, mientras que el italiano se fue con cinco en 19.

Rosenior hizo una fuerte autocrítica tras la derrota con Brighton: “Fue una actuación inaceptable. Esta noche no se trató de táctica. Se trató de deseo, espíritu y coraje, no vi suficiente de eso esta noche. No siento que haya una desconexión entre yo y los jugadores. Hay una falta de espíritu, una falta de creencia que puede crear esa perspectiva".