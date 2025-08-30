Joao Neves deslumbró con dos chilenas y firmó un hat-trick en la goleada del PSG ante Toulouse

Sin dudas, João Neves fue el protagonista destacado del sábado en el fútbol francés: convirtió un hat trick que le dio el abultado triunfo al París Saint-Germain sobre el Toulouse por 6-3, en la tercera jornada de la Ligue 1. El mediocampista portugués, de apenas 20 años, no solo marcó tres goles, sino que además dos de ellos fueron con acrobáticas chilenas, en un lapso de apenas siete minutos. Su actuación le permitió al equipo parisino escalar a lo más alto de la tabla y ratificar su condición de campeón vigente con una muestra de contundencia ofensiva.

En el Stade de Toulouse, y ante un rival que llegaba también con puntaje ideal, el volante portugués abrió el marcador, cuando solo iban siete minutos, con una chilena que sorprendió a todos. El tiro libre preparado, tras varios pases y rebotes, terminó en los pies del joven portugués, que controló la pelota, primero con el pie y después con el pecho, para terminar con una acrobacia genial y colgándola al ángulo.

Apenas siete minutos más tarde, volvió a impactar al público con otro remate acrobático, repitiendo la misma técnica, desde el corazón del área, tras un rebote de un centro atrás, esta vez para el 3-0 parcial: en el medio, el comienzo arrasador del campeón de Francia y Europa había servido para marcar el segundo gol por intermedio de Barcolá.

Su tercer tanto —otro golazo—, llegaría a los 78 con un fuerte remate de afuera del área, para cerrar el marcador y completar una faena perfecta. Los otros tantos para el conjunto parisino fueron de los franceses Ousmane Dembélé (por duplicado, ambos de penal) y Bradley Barcola, ya mencionado.

En el arco, el francés Lucas Chevalier también fue protagonista, deteniendo dos penales en una misma secuencia y recibió elogios del cuerpo técnico, ya que tiene la pesada mochila de reemplazar al italiano Gianluigi Donnarumma. Primero, tapo el del delantero Frank Magri, abajo a la derecha. Sin embargo, la jugada continuó y el árbitro Eric Wattellier, tras el llamado del VAR, determinó que debía volver a patearse.

En esta oportunidad, se hizo cargo el venezolano Cristian Cásseres Jr., que a pesar de definir fuerte al medio, no pudo vencer al arquero francés, que empieza a demostrar que está a la altura del desafío en París.

El PSG, que no comenzó su pretemporada hasta el 6 de agosto debido a su participación en el Mundial de Clubes en los Estados Unidos, donde perdió la final sorpresivamente ante Chelsea, parece haber recuperado rápidamente su mejor versión, que lo vio conseguir la Champions League la temporada pasada por primera vez en su historia.

Con esta actuación, Neves se transformó en el máximo goleador de la liga francesa, con tres tantos en tres fechas. El exjugador del Benfica, había sido incorporado por el PSG en la temporada pasada como una apuesta de futuro, se terminó convirtiendo rápidamente en una pieza clave en el equipo que dirige Luis Enrique.

El entrenador español, que había anticipado un partido parejo, reconoció luego del encuentro que sus dirigidos mostraron una eficacia inesperada en ataque. “Este nivel de definición es difícil de sostener, pero tenemos jugadores capaces de sorprender en cualquier momento”, sostuvo en conferencia de prensa.

Por su parte, el Toulouse descontó sobre el cierre con goles de Charlie Cresswell, Yann Ghobo y Alexis Vossah —con asistencia del argentino Santiago Hidalgo— cuando el partido ya estaba definido.

Resumen de la goleada del PSG

El PSG, vigente campeón europeo y francés, lidera la tabla de forma provisional y se prepara para debutar en la Champions ante Atalanta, el 17 de septiembre, en el Parque de los Príncipes. Con un Joao Neves en este nivel, el conjunto parisino suma una variante de lujo en ofensiva y gana confianza para el desafío continental.

La figura de Neves se erige no solo por sus números —suma 10 goles y asistencias en 61 partidos— sino por la estética de sus goles. Convertir dos veces de chilena en un mismo encuentro, y con apenas siete minutos de diferencia, no es un suceso común ni siquiera en el más alto nivel del fútbol europeo.

