Silva tendrá que cumplir dos años de sanción por doping

Hace más de un año, el 14 de agosto de 2019, Santiago Silva recibió un duro golpe en su extensa carrera como futbolista profesional: se le encontró testosterona en un nivel más alto del permitido y la AFA lo suspendió en forma provisoria con la posibilidad de recibir dos años de castigo. Tras una medida cautelar que interpuso, todo quedó en suspenso y el delantero uruguayo pudo seguir jugando con la camiseta de Argentinos Juniors, hasta que antes del inicio de la Copa Liga Profesional conoció la sanción final: el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje confirmó los dos años de suspensión por doping.

Silva, quien el próximo 9 de diciembre cumplirá 40 años, dio positivo por un control que le realizaron luego del partido que disputó con la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata el 12 de abril del año pasado. Fue luego de la derrota del equipo tripero frente a Newell's por 1-0 en el bosque platense y por la Copa de la Superliga. Pero, según explicó Argentinos Juniors en un comunicado, los niveles superiores de testosterona se debían a un tratamiento médico que realizó en enero de aquel año para poder volver a ser padre con su pareja.

La testosterona está incluido dentro del grupo S4 de sustancias prohibidas, según el código antidopaje de la WADA (Agencia Mundial Anti Dóping). El grupo incluye a las hormonas y los moduladores metabólicos. La función de la testosterona es aportar energía y regular el metabolismo, por lo que mejora el rendimiento deportivo. "A partir de la fecha corresponderá hacer efectiva y proceder a dar cumplimiento de la sanción oportunamente impuesta por el Tribunal Nacional Anti Dopaje con todos sus alcances", sentenció el Boletín de la AFA, con la firma del juez federal Santiago Carrillo y fechado el 30 de octubre.

Silva dio positivo en abril de 2019 mientras jugaba para Gimnasia Fuente: FotoBAIRES

Así, tras la decisión final del Tribunal y luego de no poder jugar frente a San Lorenzo el sábado en el retorno del fútbol argentino con la camiseta del Bicho de La Paternal, el atacante realizó un duro descargo en Instagram y anunció que no está pensando en el retiro.

"Ayer recibí la triste notificación sobre la decisión que tomo AFA, dictaminado mi suspensión y anulando mi posibilidad de seguir jugando. A pesar de que en su momento cuando me fue requerido presente todos los análisis y certificados que comprobaban mi situación médica de ese momento (tratamiento para ser nuevamente padre )", publicó Silva en su cuenta.

"Quienes me conocieron y compartieron conmigo mi extensa e intachable carrera,saben de mi compromiso y superación día a día para con mi pasión, que es el fútbol. A pesar de este golpe, quiero hacerles llegar tranquilidad a quienes me quieren. Porque estoy más fuerte que nunca y decidido a seguir dedicado y comprometido con el fútbol para que esto aún no se termine", agregó el Tanque, dejando la puerta abierta a un posible retorno.

Ahora, el exgoleador de Gimnasia, Vélez, Banfield, Boca, Lanús, Arsenal y Talleres tendrá el gran desafío de poder sostenerse física y mentalmente durante la extensa sanción. Con sus palabras, ya dejó en claro que no bajará los brazos y seguirá adelante para poder retirarse en un campo de juego.

